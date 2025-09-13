10/18(土)名古屋戦「Little Glee Monster × Ｊリーグ SPECIAL LIVE」開催！

株式会社横浜フリエスポーツクラブ

10月18日(土)２０２５明治安田Ｊ１リーグ 第34節 名古屋グランパス戦（ニッパツ三ツ沢球技場/14:00KICKOFF）にて、明治安田Ｊリーグ2025シーズン応援ソング「For Decades」を歌唱している「Little Glee Monster」のみなさんによる「Little Glee Monster ×Ｊリーグ SPECIAL LIVE」の開催が決定いたしました。

圧倒的な歌声がニッパツ三ツ沢球技場に響き渡る瞬間をどうぞお見逃しなく！

対象試合

日時

2025年10月18日(土) 14:00キックオフ

対戦カード

２０２５明治安田Ｊ１リーグ 第34節 横浜FC vs. 名古屋グランパス

会場

ニッパツ三ツ沢球技場(https://www.yokohamafc.com/guide/access-map/)

「Little Glee Monster ×Ｊリーグ SPECIAL LIVE」

ご来場の皆様へメッセージ

■時間：13:00頃

■場所：メインスタンド側ピッチ横

ハーフタイムスペシャルライブ

■時間：ハーフタイム(14:50頃～)

※試合状況により実施時間は前後する場合がございます

■場所：メインスタンド側ピッチ内

「Little Glee Monster」プロフィール

研ぎ澄ました歌声で人々の心に爪痕を残すことをテーマに結成された女性ボーカルグループ。力強い歌声と高度なアカペラをも歌いこなす透き通ったハーモニーを武器に、2014年に『放課後ハイファイブ』でメジャーデビュー。2022年にミカ、結海、miyouの3人が加入し現体制に。2024年10月にデビュー10周年を迎え、10月19日、20日にLittle Glee Monster 10th Anniversary Liveを開催。2024年11月にリリースしたシングル『Break out of your bubble』がNHKドラマ10「宙わたる教室」主題歌として話題に。さらに、Ｊリーグ2025シーズン応援ソング『For Decades』をはじめとしたタイアップ楽曲を含む新曲が多数収録されたNew Album「Ambitious」を2025年3月19日(水)にリリースし、約4万人を動員した全国ホールツアー「Little Glee Monster Live Tour 2025 “Ambitious”」を開催。2025年11月8日-9日に幕張メッセイベントホールにてLittle Glee Monster Live 2025 “Voice”を開催予定。

「Little Glee Monster」コメント

Ｊリーグ2025シーズン応援ソングを担当させていただいているLittle Glee Monsterです。

この度、10月18日にニッパツ三ツ沢球技場で行われる2025明治安田Ｊ１リーグ第34節 横浜FC vs 名古屋グランパスにて、SPECIAL LIVEをさせていただくことになりました！

リーグも佳境に差し掛かるなかのSPECIAL LIVEですので、選手・サポーター・関係者の皆さんの背中を押せるように熱いパフォーマンスをお届けできたらと思っています！

当日歌わせていただく「For Decades」の最後にはスタジアムの皆さんと一緒に歌いたい部分があります！

ぜひ一緒に大きな声で歌っていただき、熱く盛り上げてくださったら嬉しいです！

会場でお待ちしています！よろしくお願いします！

▶Little Glee Monster公式サイトはこちら(https://www.littlegleemonster.com/)

チケット情報

■クラブメンバー ゴールド、シルバー、ブロンズ会員特別先行販売 9/14(日) 10:00

■クラブメンバー レギュラー、U15会員先行販売 9/16(火) 10:00

■スタータークラブ会員先行 9/18(木) 10:00

■一般販売 9/20(土) 10:00

▶チケット販売詳細はこちら(https://www.jleague-ticket.jp/sales/perform/2533062/001?utm_source=YK&utm_medium=web&utm_campaign=20251018_WEBPAGE)