【フジテレビ】FODオリジナルドキュメントバラエティ番組『MAZZEL DUO MISSION』 シーズン１ 第２回FODプレミアムにて本日９月13日（土）正午より配信開始！！

フジテレビが運営する動画配信サービスFODのオリジナル番組として好評配信中のドキュメントバラエティ番組『MAZZEL DUO MISSION』シーズン１の第２回が、いよいよ本日９月13日（土）正午よりFODプレミアムにて配信開始します。今回もMAZZELメンバーが２つのジャンルの新たなミッションに挑戦します。

『MAZZEL DUO MISSION』（C）フジテレビ

シーズン１ではMAZZELメンバーが再びDUOとなり、様々なジャンルから合計８つのミッションに挑戦。７月末から2026年初旬にかけてFODプレミアムで順次４本を配信し、その挑戦の様子をお届けしています。

『MAZZEL DUO MISSION』は、新世代ダンス＆ボーカルグループMAZZELのKAIRYU（カイリュウ）、NAOYA（ナオヤ）、RAN（ラン）、SEITO（セイト）、RYUKI（リュウキ）、TAKUTO（タクト）、HAYATO（ハヤト）、EIKI（エイキ）の多種多様な個性をもった８人のメンバーが、アーティストとしての成長を目指し、DUO（２人１組）で様々なミッションに挑戦する番組です。彼らが真剣に挑戦する姿を通して、視聴者にMAZZELの成長、そして新たな一面を見せていきます。

本日より配信開始したシーズン１ 第２回では、SEITO（セイト）とHAYATO（ハヤト）、TAKUTO（タクト）とRYUKI（リュウキ）が

DUOになりアーチェリーに挑戦します！緊張感漂う最終日の決戦、果たして勝つのはどちらのDUOか！？

一方、EIKI（エイキ）、RAN（ラン）、KAIRYU（カイリュウ）、NAOYA（ナオヤ）は社交ダンスに挑戦！MAZZELにとって馴染みの深いストリートダンスとの違いに難しさを感じながら本番に向けて練習を重ねます。最終日の４人の衣装にもご注目！

左から: EIKI、RAN、KAIRYU、NAOYA左から: SEITO、HAYATO、TAKUTO、RYUKIアーチェリーに挑むRYUKI、TAKUTOアーチェリーに挑むHAYATO、SEITO社交ダンスに挑むEIKI、RAN社交ダンスに挑むKAIRYU、NAOYAアーチェリーに挑むRYUKI、TAKUTO、HAYATO、SEITO社交ダンスに挑むKAIRYU、RAN、EIKI、NAOYA

【アーチェリーミッション・メンバーコメント】

SEITO（セイト）

「DUO MISSIONの#２が配信されます！今回、挑戦したのはアーチェリーです！なかなか触れることのできない種目であり、ヒーロー好きの僕からすると少年心をくすぐられるような感覚もあり、とてもやりがいのあるスポーツでした！うまくいくこともあったり何度も苦戦することもあったり、“どれだけメンタルが強いか”というのも試される競技なのでそこも見どころです！頑張ってる姿をお届けできたらいいなと思い頑張ったのでぜひ観てください！」

HAYATO（ハヤト）

「『MAZZEL DUO MISSION』 #２では僕はアーチェリーに挑戦しました！アーチェリーはひたすら打ち続けることで上手になるので、練習の次の日は毎回腕が筋肉痛になりました！！今回はSEITOとDUOでしたが、３日間で２人がどれほど成長したか見守っていただけたら嬉しいです！！」

RYUKI（リュウキ）

「今回僕はアーチェリーに挑戦させてもらっているのですが、めっちゃ楽しかったの一言です！アーチェリーってこんなにも楽しいんだって思いましたし、その中で戦う姿をみなさんに観ていただけたら嬉しいです！初回から最終日まででいっぱい成長した姿がみれるはずです！次のMISSIONはなんだろう！！！」

TAKUTO（タクト）

「TAKUTOです！アーチェリー初挑戦、とっても楽しかったです！練習段階から時間が過ぎるのがあっという間で、毎回このロケを楽しみにしていました！対決はやはり見応えあるものになったと思いますので、ぜひご覧いただきたいです！」

【社交ダンスミッション・メンバーコメント】

KAIRYU（カイリュウ）

「KAIRYUです！やっときましたDUO MISSION！僕は今回社交ダンスに挑戦しました！人生初の社交ダンス、想像よりよっぽど大変でした！が！先生がサイコーで楽しく練習、そして本番を迎えてなかなかいいものができたんじゃないかと思っています！普段の僕たちのダンスとはまた全然違う社交ダンスならではの品を感じてください！」

NAOYA（ナオヤ）

「NAOYAです！初めての社交ダンス！めちゃくちゃに楽しかったなぁ～先生がダンディーすぎて、スマートすぎて、セクシーすぎて、世の男性にはぜひ講座を受けに行ってほしい！そんなレッスンでした！真剣にレッスンしたので、ぜひ観てください！」

RAN（ラン）

「今回のミッションは社交ダンスです！ここまでがっつり社交ダンスをするのは初めてで、改めてかっこよさや難しさを感じました。果たしてどんなショーをお見せできるのか、お楽しみくださいませ！」

EIKI（エイキ）

「『MAZZEL DUO MISSION』 #2 今回は、社交ダンスに挑戦しました！！！そんな動きできるかーーーーいと、最初は思いながらレッスンを受け始めましたが、やればやるほど楽しくなってきて、たくさん学ぶこともあり、とても充実したロケになりました！！ぜひお楽しみください！！！」

◇ 番組概要

■タイトル：『MAZZEL DUO MISSION』 シーズン１ 第２回

■配 信：2025年９月13日（月）正午～配信開始

■出 演：＜MAZZEL＞

KAIRYU、NAOYA、RAN、SEITO、RYUKI、TAKUTO、HAYATO、EIKI

■スタッフ：企画プロデュース：田中晋太郎

プロデューサー：小野田征良／田端李紗（つくりば）

総合演出：井戸田健（つくりば）

制作協力：株式会社つくりば

制作著作：株式会社フジテレビジョン

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/title/3092 （配信ページ）

