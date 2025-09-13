「ReGLOSS」11月12日に2ndアルバムリリース決定！12月16日に有明アリーナでライブ開催！

カバー株式会社

カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷元昭）は、弊社が運営する「ホロライブプロダクション」傘下のVTuberグループ「hololive DEV_IS」所属「ReGLOSS」の2ndアルバム『Snapshot』を2025年11月12日（水）にリリースし、ReGLOSS 1st Live “Flashpoint” が2025年12月16日（火）に「有明アリーナ」にて開催決定したことをお知らせいたします。

◇特設サイト

https://flashpoint.hololivepro.com

◇アルバム/ライブ公式ハッシュタグ

アルバム：#ReGLOSS_2ndAlbum

ライブ：#ReGLOSS_1stLive

2nd Album『Snapshot』リリース決定！

■アルバム商品情報

タイトル：『Snapshot』

発売日：2025年11月12日（水）

予約リンク：https://cover.lnk.to/Snapshot

■完全生産限定盤

品番：HOLOEC-051

価格：7,700円（税込）

仕様：ブリスターパック

封入特典

・カメラ型トレカケース

・SOLO SERIESカードセット（全4種）

・複製コメント入りランダムプロフィールカード 1枚（全4種）

予約リンク：https://shop.hololivepro.com/products/hololiveregloss_2ndalbum_snapshot_limited

■通常盤

品番：HOLO-022

価格：3,300円（税込）

初回プレス限定封入特典

・ランダムミニカード 1枚（全6種）

予約リンク：https://cover.lnk.to/Snapshot

■通常盤 法人別購入特典

下記販売店にて『Snapshot』通常盤（初回生産分）をお買い上げのお客様に先着で法人別購入特典を差し上げます。

※特典は無くなり次第終了となります。予めご了承下さい。

■HMVにて2nd Album「Snapshot」リリース記念リリースイベント決定！

イベントサイト：https://www.hmv.co.jp/news/article/250827116/

■『アワータイムイエロー』楽曲情報

作詞：OHTORA

作曲：OHTORA, maeshima soshi

編曲：maeshima soshi

配信リンク：https://cover.lnk.to/jr1tEQ01

ReGLOSS 1st Live “Flashpoint” 開催決定！

本ライブは、「hololive DEV_IS」所属「ReGLOSS」の1stライブです。

本日9月13日（土）より現地会場指定席チケットの1次先行（抽選）が開始とともに、「SPWN」

「ZAIKO」にて配信チケットの販売が開始いたしました。

チケット情報などライブの最新情報は、下記特設サイト及び開催概要をご確認ください。

▼ ReGLOSS 1st Live “Flashpoint”

特設サイト：https://flashpoint.hololivepro.com

公式ハッシュタグ：#ReGLOSS_1stLive

■ReGLOSS 1st Live “Flashpoint” 概要

【公演名】

ReGLOSS 1st Live “Flashpoint”

主催：カバー株式会社

【出演者】

音乃瀬奏

一条莉々華

儒烏風亭らでん

轟はじめ

【開催日時】

2025年12月16日（火） 開場 17:00 / 配信開始 18:00 / 開演 18:30

【会場】

有明アリーナ（〒135-0063 東京都江東区有明1丁目11-1）

【アクセス】

最寄り駅

〇東京臨海新交通ゆりかもめ

「新豊洲駅」下車………………徒歩約8分

「有明テニスの森駅」下車……徒歩約8分

〇東京臨海高速鉄道りんかい線

「国際展示場駅」下車…………徒歩約17分

「東雲駅」下車…………………徒歩約17分

※会場建物近くに無断で駐車・駐輪することはご遠慮ください。

※詳しくはアクセスページをご覧ください。https://ariake-arena.tokyo/access/

【現地会場チケット】

S席：12,000円（税込）

A席：9,500円（税込）

B席：8,300円（税込）

-----------------------------

▼1次先行（ローチケ/ 抽選）

・受付期間：9月13日（土）21:00 ～ 9月28日（日）23:59

・当選確認期間・入金期間：10月2日（木）15:00 ～ 10月5日（日）23:00

・お申し込み（ローチケ先行）：https://l-tike.com/regloss/

▼2次先行（ローチケ/ 抽選）

・受付期間：10月8日（水）21:00 ～ 10月26日（日）23:59

・当選確認期間・入金期間：10月30日（木）15:00 ～ 11月2日（日）23:00

・お申し込み（ローチケ先行）：https://l-tike.com/regloss/

※本先行受付は抽選受付となります。

※入金時（決済時）チケット1枚につき、先行サービス料440円、システム利用料330円、電子チケット利用料110円が別途かかります。

※お1人様2枚までお申し込み可能です。

※チケット氏名印字あり。

▼一般販売（ローチケ）

・受付期間・発券開始：11月8日（土）12:00 ～

お申し込み：https://l-tike.com/regloss/

※入金時（決済時）チケット1枚につき、システム利用料330円、電子チケット利用料110円が別途かかります。

※お1人様2枚までお申し込み可能です。

※チケット氏名印字あり。



-----------------------------------

【配信チケット】

▼配信チケット（SPWN、ZAIKO）：\6,500（税込）

■受付期間

※視聴チケットは2025年9月13日（土）21:00 ～ 2026年1月16日（金）20:00 まで購入可能。

※公演終了後、公開準備ができ次第アーカイブ視聴可能となり、2026年1月16日（金）23:59 まで何度でもご視聴いただけます。

※2026年1月16日（金）23:59 を過ぎると、アーカイブ視聴中でも視聴できなくなります。

※本チケットの購入時には、別途手数料として220円が発生いたします。

SPWNチケット購入

【日本】https://spwn.jp/events/evt_25121601-jpregloss1st

【海外】https://spwn.jp/events/evt_25121602-engregloss1st

ZAIKOチケット購入

日本・海外共通：https://hololive-production.zaiko.io/item/374781

会社概要

■ホロライブプロダクションについて

「ホロライブプロダクション」は、世界最大級のバーチャルタレント事務所です。

運営している女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」はYouTube総登録者数が8,000万人を超え、ライブ配信、音楽、イベントを通じて世界中のファンと交流しています。

・ホロライブプロダクション公式サイト：https://hololivepro.com/

・ホロライブプロダクション公式X：https://x.com/hololivetv

・ホロライブプロダクション公式TikTok：https://www.tiktok.com/@hololive_official

・ホロライブプロダクション イベント公式X : https://x.com/hololive_event

・ホロライブプロダクション公式ショップ：https://shop.hololivepro.com/

■カバー株式会社について

カバー株式会社は、インターネットを活用したIPビジネスを手がけ、世界屈指のVTuberIPと熱量の高いファンコミュニティを擁する次世代のITエンターテインメント企業です。 「つくろう。世界が愛するカルチャーを。」をミッションに掲げ、VTuber事業を始めとした日本発のグローバルに広がる二次元エンターテイメントを展開しているほか、新たなコミュニケーション手段としてのプラットフォームやメタバースの開発など、コンテンツ×テクノロジーを駆使し、世界が愛するバーチャルカルチャーを生み出すことを目指しています。



・所在地：東京都港区

・代表者：代表取締役社長 谷郷 元昭

・コーポレートサイト：https://cover-corp.com

・採用ページはこちら：https://hrmos.co/pages/cover-corp



■本件に関するお問い合わせ

カバー株式会社 広報PR担当

メールアドレス：pr@cover-corp.com