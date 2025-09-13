外部研修では止まらなかったハラスメントが消えた。

株式会社SA

外部講師に頼っても改善しなかったハラスメントが、雇用クリーンプランナー有資格者による社内研修でピタリと止まりました。社内の人間が行う研修の説得力と即効性が注目されています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HdvAdPTdMrg ]

一般社団法人クレア人財育英協会（東京都千代田区／代表理事 酒井康博、SAグループ）は 2025年9月20日（土）無料セミナーを開催します。

【開催概要】

日時：2025年9月20日（土）12:00～13:00

主催：一般社団法人クレア人財育英協会

場所：本社（千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F）

【こんな疑問に答えます】

・社内研修は外部講師と何が違うのか？

・管理職が学ぶメリットとは？

・一般社員や心理職にとって有効な理由は？

・実際の導入企業ではどんな効果が出ているのか？

【講師紹介】

小野 純（おの・じゅん）

特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。

衣川 竜也（きぬがわ・たつや）

公認心理師。株式会社ＡＸＩＡ 代表取締役。心の病（精神病、神経症、依存症、恐怖症、解離性障害）、性的な問題行動（痴漢、盗撮）の改善、人間関係（親子、夫婦、職場など）の他、不登校や引きこもりに関する相談、経営者やアスリートのコーチングなど幅広く活躍。自治体、企業等での講演実績多数。

一般社団法人クレア人財育英協会について

（株）SAのグループ会社として2023年に設立。ハラスメント防止や雇用環境改善に向けた「雇用クリーン事業」を展開。ハラスメントの「予防」と「相談対応」に特化した、実務直結型のオンライン資格。20時間で現場対応力を体系的に学べ、社内研修にも即活用可能。現在、全国で650名超が取得し、企業・自治体・学校現場などで活躍中。

▶ 公式サイト：https://caa.or.jp/