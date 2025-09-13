TVアニメ「矢野くんの普通の日々」PV第２弾解禁！！エンディングアーティストがiScreamに決定＆音源解禁！追加キャスト発表！WEBラジオ決定！

株式会社ハピネット

TVアニメ「矢野くんの普通の日々」（講談社「コミックDAYS」連載）のPV第２弾を公開！！エンディング主題歌アーティストがiScream「Better Off」に決定＆音源の一部も同時解禁！！そして、なんと早くもWEB予告第１話も公開！！

さらに追加キャストとWEBラジオの配信が決定しました！！

TVアニメ「矢野くんの普通の日々」PV第２弾解禁！

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=AVcXFW1fqAk ]

PV第２弾では、より作品のストーリーにフィーチャーした仕上がりに！矢野くんと清子を中心として仲間たちの関係性や二人の想いがこの先どうなっていくのか気になる内容になっています！！

さらにエンディング主題歌の音源の一部を初解禁！こちらもぜひ注目ください！！

エンディングアーティスト解禁！

エンディング主題歌は、iScream「Better Off」に決定！！さっそくコメントも届いております！

かっこよくもあり、オシャレで何度も聴きたくなる メロディに、作品にも寄り添った歌詞にも注目です！！

9月29日(月)0時より、各種音楽配信サービスにて楽曲配信開始！！

＜iScreamコメント＞

TVアニメ『矢野くんの普通の日々』のエンディング主題歌を

私たち iScreamが担当させていただくことになり、

このような形で作品に関わることができて、光栄に思っています。

エンディング主題歌「Better Off」は、

日々の不安や迷いの中でも“自分らしくありたい”“自分を信じたい”という前向きな気持ちを歌った曲です。

アニメに登場するキャラクターたちの心情とも深くリンクしており、

歌詞の一つひとつが彼らの想いを映し出しています。

原作も大好きで、 TVアニメ「矢野くんの普通の日々」のオンエアを

とても楽しみにしています。

アニメと共に、iScream「Better Off」も ぜひ楽しんでいただきたいです！！

WEB予告＆あらすじ公開！

9月30日より順次放送開始の第１話のＷＥＢ予告を早くもお届け！！

このＷＥＢ予告は田村先生 書下ろしのシナリオをなっており、毎回登場キャラクターが変わるのでそちらにもぜひ注目してください！また同時に第１話あらすじと先行カットも公開！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=pq3XhZgsGso ]

＜第１話あらすじ＞

２年１組の新学期。ちょっぴり心配性な学級委員長・吉田清子は、毎日どこかにケガをしているクラスメイトの矢野くんが気になって仕方がない。矢野くんのケガの原因を探るべく、親友のメイと一緒に矢野くんの行動を探ってみると…矢野くんは「超・不運体質」だった！ますます放っておけなくなる清子だったが、そんな中、矢野くんが連続で学校を休んでしまう。

追加キャスト！岡本のＣＶ＆ビジュアルを初解禁！

岡本（CV：小原好美）

矢野くんの近くに現れる謎の少女。

WEBラジオの配信が決定！

「矢野くんの普通の日々」のWEBラジオの配信が決定しました！！「矢野くんと〇〇の普通のラジオ」と題し、矢野剛役、天崎滉平さんをメインパーソナリティに毎回 メインキャラクターを演じるみなさんとお贈りする”普通のラジオ”どんなラジオになるのかお楽しみに！！

初回放送は、9月30日！初回の内容はなんとメインキャストが揃った豪華内容となってます！！

「矢野くんと〇〇の普通のラジオ」

隔週 火曜日配信

配信サイト：ハピネット＜アニメ公式＞YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@HPSanime

インターネットラジオステーション＜音泉＞

https://www.onsen.ag/program/yanokun-radio

AT-XにてTVアニメ「矢野くんの普通の日々」放送記念スペシャル特番が決定！

9/13に実施したYouTube生配信番組の一部に加え、この特番だけで楽しめるスペシャル企画も盛り沢山でお届けします！是非ご覧ください！

『TVアニメ「矢野くんの普通の日々」放送記念スペシャル特番』

AT-X放送日時：9月30日（火）20：00～

（リピート）10月2日（木）8：00／10月6日（月）14：00

アニメ『矢野くんの普通の日々』作品基本情報

■放送情報

9 月30 日(火)より日本テレビ、BS11、AT-X にて順次 放送開始！

日本テレビ ：9 月30 日より 毎週火曜25:29～（※初回は25:35～）

※放送日時は変更になる場合がございます。

BS11 ：10 月2日より 毎週木曜24:00～

AT-X ：10 月1日より 毎週水曜20:00～

【リピート放送】毎週金曜 8:00～、毎週火曜 14:00～

■スタッフ

原作：田村結衣（講談社「コミックDAYS」）

監督：松尾晋平

シリーズ構成：赤尾でこ

キャラクターデザイン：海谷敏久

音響監督：立石弥生

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音楽：木村秀彬

音楽制作：日本テレビ音楽

オープニング主題歌：FANTASTICS 「POP LIFE」

エンディング主題歌：iScream「Better Off」

アニメーション制作：亜細亜堂

■キャスト

矢野 剛：天崎滉平

吉田清子：貫井柚佳

メイ：種崎敦美

羽柴：坂泰斗

泉：高橋李依

田中：岩崎諒太

岡本：小原好美

矢野父：日野聡

大宮先生：江口拓也

■イントロダクション

人よりちょっと心配性なクラス委員・吉田さんは、隣の席に座る矢野くんが心配で仕方がない。

毎日ケガまみれで学校にやってくる「超・不運体質」の矢野くん。

そんな矢野くんの手当てをしているうちに、吉田さんの中には特別な想いが芽生えてきて...。

個性的な友人たちに囲まれながら、少しずつ距離を縮めていく二人。

果たして、吉田さんの恋はどこに辿り着く?

そして、矢野くんに『普通の高校生活』は訪れるのか?

心配性女子とケガまみれ男子の、ピュアラブコメディが今、始まりますーー

■公式HP

https://yanokun-anime.com/

■公式X

@yanokun3(https://x.com/yanokun3)（ハッシュタグ #矢野くんの普通の日々）

(C)田村結衣・講談社／「矢野くんの普通の日々」製作委員会