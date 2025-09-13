東京・秋葉原の直営店にてライブアクションフィギュアの祭典が開催中！「TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO」

株式会社BANDAI SPIRITS

大人向けコレクターズ商品の統一ブランド「TAMASHII NATIONS」を展開する株式会社BANDAI SPIRITS コレクターズ事業部は、2025年11月3日(月)まで東京・秋葉原の直営店「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」にて、ライブアクション（実写作品）フィギュアの祭典「TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO」を開催中です。




“精巧な再現性”と“究極の可動”が生み出す――魂が動き出す瞬間―― その目で体感せよ!！


世界を駆ける実写作品のキャラクターたちが、「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」に集結！


TAMASHII NATIONSは、仮面ライダー、スーパー戦隊、ウルトラマン、ゴジラといった日本発祥の特撮作品から、STAR WARS、MARVELなどの世界的な映画作品まで、世界中の幅広い実写作品のアクションフィギュアを手掛けてきました。



「TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO」では、世界で活躍する実写作品キャラクターのアクションフィギュアにフォーカスした展示を実施！本イベントで初展示となる最新アイテムや、大人でも子供でも楽しめるバンダイ　トイ事業部との合同展示など多数展開予定！







■「TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO」イベント概要


開催期間：2025年9月12日(金)～2025年11月3日(月)


営業時間：10時～20時


会場：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO (東京都千代田区神田花岡町1-1)


イベントページURL：https://tamashiiweb.com/store/tokyo/event/detail/202509.html



※入場無料。


※最終日はEVENT ZONEのみ17時終了となります。


※混雑状況により、営業時間を変更する場合がございます。


※天候状況や施設準備などの都合により、営業日時が予告なく変更となる場合がございます。



■展示アイテムピックアップ


【商品詳細解禁アイテム】

S.H.Figuarts 仮面ライダーナーゴ ファンタジーフォーム







価格：8,800円(税込／送料・手数料別途)


お届け予定：2026年3月発送


魂ウェブ商店にて予約受付中


URL：https://p-bandai.jp/item/item-1000234718/




S.H.Figuarts ウルトラマンゼット オリジナル Special Color Ver.







価格：9,900円(税込／送料・手数料別途)


お届け予定：2026年3月発送


魂ウェブ商店にて予約受付中


URL：https://p-bandai.jp/item/item-1000234720/



ツブラヤストアONLINEでも予約受付中


詳細はこちら：https://store.m-78.jp/products/4573102692801




S.H.Figuarts（真骨彫製法）ウイングマン ガーダーシルエット







価格：12,100円(税込／送料・手数料別途)


お届け予定：2026年3月発送


魂ウェブ商店にて予約受付中


URL：https://p-bandai.jp/item/item-1000234722/




S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーカイザ







価格：12,100円(税込／送料・手数料別途)


お届け予定：2026年3月発送


魂ウェブ商店にて2025年9月16日(火)16時予約開始予定


※受注ページは9月16日(火)8時オープン




S.H.Figuarts（真骨彫製法）ウルトラマンティガ スカイタイプ







価格：9,900円(税込／送料・手数料別途)


お届け予定：2026年2月発送


魂ウェブ商店にて2025年9月19日(金)16時予約開始予定


※受注ページは9月19日(金)8時オープン



【商品化決定アイテム】

詳細は後日公開いたします。



S.H.Figuarts サイドバッシャー








S.H.Figuarts（真骨彫製法）サンダーグリッドマン








S.H.MonsterArts メガギラス エボリューションセット








【参考展示アイテム】


S.H.Figuarts（真骨彫製法）仮面ライダーV3（仮面ライダーTHE NEXT）








S.H.Figuarts メルバ








■10月5日(日)は、杉浦太陽さんが1日店長に就任！




特撮作品『ウルトラマンコスモス』でウルトラマンコスモス＝春野ムサシ役を演じた杉浦太陽さんが、10月5日(日)にTAMASHII NATIONS STORE TOKYOの1日店長に就任します。


対象期間中、「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」にて「ウルトラマンシリーズ」の商品を1会計8,800円(税込)以上お買い上げいただき、抽選に参加されたお客様100名様を、ミニトークショー＆握手会にご招待いたします。



詳細は公式サイトをご確認ください。


URL：https://tamashiiweb.com/store/tokyo/news/detail/LA_EVENT.html


※15才以上の方のみご参加いただけます。




■合同展示：ヒーローは世代を超えて！


バンダイ トイ事業部の“トイ”。


BANDAI SPIRITSコレクターズ事業部の大人向け“フィギュア”。


時代を超えて活躍するヒーローたちを、大人も子供も一緒に楽しめる様々な商品展開で盛り上げてまいります。本イベントでは、「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」「仮面ライダーゼッツ」「ウルトラマンオメガ」等、バンダイ トイ事業部との合同展示を実施します。




※画像はイメージです。商品の対象年齢はそれぞれ異なります。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。



■イベント開催記念商品（事後販売）


「TAMASHII NATION 2024」で行われた、S.H.Figuarts 2,000種突破記念の商品投票で選ばれた2アイテムが、イベント開催記念商品として登場！




S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー1号（桜島Ver.） 栄光の昭和ライダーエディション

価格：9,900円(税込／送料・手数料別途)


お届け予定：2026年3月発送


魂ウェブ商店にて2025年9月17日(水)16時販売始予定


URL：https://p-bandai.jp/tamashiiwebshouten/liveaction







S.H.Figuarts ウルティメイトシャイニングウルトラマンゼロ （ウルトラマン ニュージェネレーション スターズVer.）

価格：11,000円(税込／送料・手数料別途)


お届け予定：2026年3月発送


魂ウェブ商店にて2025年9月17日(水)16時販売開始予定


URL：https://p-bandai.jp/tamashiiwebshouten/liveaction






■TAMASHII NATIONS STORE TOKYO販売アイテムピックアップ


一般店頭販売商品

TAMASHII NATIONS STORE TOKYO、TAMASHII SPOT OSAKAなど、魂ネイションズオフィシャルショップや全国の玩具店、家電量販店、通販サイトで購入できるアイテム。




＜一般店頭販売商品＞
S.H.Figuarts ウルトラマンオメガ

メーカー希望小売価格：6,600円(税込)


発売時期：発売中


販売場所：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO、TAMASHII SPOT OSAKA、全国の玩具店、家電量販店、通販サイトなど







＜一般店頭販売商品＞
S.H.Figuarts ゴジュウウルフ（初回限定センタイリング付属版）

メーカー希望小売価格：9,900円(税込)


発売時期：2025年10月予定


販売場所：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO、TAMASHII SPOT OSAKA、全国の玩具店、家電量販店、通販サイトなど







＜一般店頭販売商品＞
S.H.Figuarts ウルトラマンコスモス ルナモード

メーカー希望小売価格：8,800円(税込)


発売時期：2025年９月27日(土)


販売場所：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO、TAMASHII SPOT OSAKA、全国の玩具店、家電量販店、通販サイトなど







＜一般店頭販売商品＞
S.H.Figuarts オビ＝ワン・ケノービ -Classic Ver.- （STAR WARS: Revenge of the Sith）

メーカー希望小売価格：11,550円(税込)


発売時期：2025年９月27日(土)


販売場所：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO、TAMASHII SPOT OSAKA、全国の玩具店、家電量販店、通販サイトなど







＜一般店頭販売商品＞
S.H.MonsterArts ゴジラ (2000)

メーカー希望小売価格：12,100円(税込)


発売時期：2025年9月27日(土)


販売場所：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO、TAMASHII SPOT OSAKA、全国の玩具店、家電量販店、通販サイトなど






魂ネイションズオフィシャルショップ限定アイテム

TAMASHII NATIONS STORE TOKYO、TAMASHII SPOT OSAKAなど、魂ネイションズオフィシャルショップ限定のアイテム。




＜魂ネイションズオフィシャルショップ限定商品＞
S.H.Figuarts （真骨彫製法）仮面ライダークウガ マイティフォーム - Store Limited Edition -

販売価格：8,250円(税込)


販売時期：発売中


販売場所：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO、TAMASHII SPOT OSAKAなど魂ネイションズオフィシャルショップ







＜魂ネイションズオフィシャルショップ限定商品＞
S.H.MonsterArts ゴジラ (2019) -Night Color Edition -

販売価格：7,700円(税込)


販売時期：発売中


販売場所：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO、TAMASHII SPOT OSAKAなど魂ネイションズオフィシャルショップ






◆「ウルトラヒーローシリーズ ウルティメイトシャイニングウルトラマンゼロ 運命の衝突ver. ※ソフビ+メテオセット」販売決定！！





9月13日(土)より開催の「TSUBURAYA CONVENTION 2025」で販売される「ウルトラヒーローシリーズ ウルティメイトシャイニングウルトラマンゼロ 運命の衝突ver. ※ソフビ+メテオセット」を、国内のTAMASHII NATIONS オフィシャルショップでも販売します。



一部イベント会場、オフィシャルショップのみで販売される特別なアイテム！！
ぜひTAMASHII NATIONS STORE TOKYOでご確認ください。



※対象年齢3歳以上


※無くなり次第終了です。




【BANDAI SPIRITSの大人向けブランド「TAMASHII NATIONS」について】



BANDAI SPIRITSが掲げる、大人向けコレクターズ商品の統一ブランド「TAMASHII NATIONS」は2025年で18年目を迎えます。「超合金」シリーズをはじめ、フィギュアやロボットを中心に豊富なラインアップと高いクオリティの商品でファン層を拡大。現在は海外にも裾野を広げています。



＜TAMASHII NATIONS 公式サイト「魂ウェブ」：https://tamashiiweb.com/＞





【プレミアムバンダイ内「魂ウェブ商店」について】



バンダイ公式ショッピングサイト「プレミアムバンダイ」内に開設された、TAMASHII NATIONSの公式ショッピングサイト。ここでしか買えないスペシャルアイテムを中心に、主に“期間限定受注生産”で販売しています。





※本リリース掲載商品の対象年齢は15才以上です。
※本リリース中の画像は試作品のため実際の商品とは異なる場合がございます。
※本リリースの内容は2025年9月13日現在のものであり、予告なく変更する場合があります。



(C)石森プロ・東映　(C) 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映　(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映　(C)東映 (C)2007 石森プロ・東映　(C)円谷プロ　(C)円谷プロ (C)ウルトラマンオメガ製作委員会・テレビ東京　(C)テレビ朝日・東映AG・東映　(C) ＆(TM) Lucasfilm Ltd.　 TM & (C) TOHO CO., LTD.　Godzilla TM & (C) Toho Co., Ltd. (C) 2025 Legendary and Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.