アニメ「天官賜福」展示イベントが2025年12月14日より横浜赤レンガ倉庫にて開催！

墨香銅臭（モーシャントンシウ）（代表作「魔道祖師」ほか）が描く、美しく壮大な中華ファンタジー作品「天官賜福」。

原作は2017年から2018年にかけてweb上で連載され、アニメは2020年より中国で配信開始されるや、総再生回数が7億回を突破した大人気作。日本でも2021年より放送開始され、美しくミステリアスな世界観を舞台に繰り広げられる緻密なストーリーと魅力的なキャラクターが話題を呼び、熱狂を巻き起こしました。

この度、2024年、アニメ配信四周年を記念して中国・上海にて開催された大型展示イベントが日本上陸決定！アニメシリーズの原画や設定など貴重な資料の数々に加え、本展のために新たに描き下ろされた日本開催記念ビジュアルや、日本初公開となる新作ショートムービー（日本語吹替版）上映も実施。「天官賜福」の壮大な物語とアニメーションの美しさと魅力を存分に感じていただける展覧会となります。描き下ろしイラストを使用したイベント限定グッズも多数ラインナップ予定です。

「アニメ天官賜福展 -天地流光-」2025年12月14日（日）より横浜赤レンガ倉庫1号館 2Fスペースにて開催。

最新情報は、イベント公式HP、公式Xを中心に今後も随時公開予定です。

2024年に中国にて開催された大型展示イベントが日本上陸決定！「アニメ天官賜福展 -天地流光-」2025年12月14日（日）より横浜赤レンガ倉庫1号館 2Fスペースにて開催。

アニメシリーズの原画や設定など貴重な資料の数々に加え、本展のために新たに描き下ろされた日本開催記念ビジュアルや、日本初公開となる新作ショートムービー（日本語吹替版）上映も実施。描き下ろしイラストを使用したイベント限定グッズも多数ラインナップ予定です。

■開催概要（神奈川会場）NEW！！

イベント名 「アニメ天官賜福展 -天地流光-」

会期 2025年12月14日（日）～2026年1月12日（月）

会場 横浜赤レンガ倉庫1号館 2Fスペース

主催 アニメ天官賜福展実行委員会

共催 横浜赤レンガ倉庫1号館（公益財団法人横浜市芸術文化振興財団）

企画 アニメ天官賜福展実行委員会

協力 bilibili

協賛 ローソンチケット

問い合わせ 松屋銀座 03-3567-1211（大代表）

展示イベント公式HP https://tgcf-anime.com/exhibition/

展示イベント公式X ＠tgcf_animeex

※注意事項：本展示イベントに関する情報は予告なく変更になる場合があります。最新情報、詳細、注意

事項等を展示イベント公式サイトにて必ずご確認ください。

■入場整理券抽選情報公開 NEW！！

公式サイトにて、入場整理券抽選情報の情報を公開いたしました。

【券売スケジュール】

一次抽選：申込受付期間 10月3日（金）12：00～10月12日（日）23：59

抽選結果発表 10月16日（木）15：00～

二次抽選：Coming Soon

一般前売販売：Coming Soon

■入場整理券種類

入場整理券（オリジナルグッズ付）価格：一般2,000円、高校生1,500円、小中学生1,000円

入場整理券（オリジナルグッズ+バンドルグッズ付）価格：4,100円

※金額は全て税込

※入場整理券は全てローソンチケットにて販売

※オリジナルグッズ、バンドルグッズの詳細は後日公開します。

『天官賜福』概要・あらすじ

800年の物語が再び動き出す――

墨香銅臭(モーシャントンシウ)（代表作「魔道祖師」）が描く、美しく壮大な中華ファンタジー。

仙楽国の皇太子として生まれた謝憐(シエ・リェン)は、人々を救うことを夢見て飛昇し神官となるも、禁忌を犯して二度も天界から追放されてしまう。

そして800年。三度目の飛昇を果たした謝憐は人間界で“三郎(サンラン)”と名乗る少年と出会う。

博識で物怖じしない不思議な少年・三郎の正体は、鬼界の王と恐れられ天界と敵対する鬼、“花城(ホワチョン)”。

謝憐はその正体に気付くも、ともに過ごすうちに彼との絆を深めていくのだった…。

天界、人間界、鬼界という三つの領域を擁する世界を舞台に、壮大な物語が幕を開ける。

天官賜福、百無禁忌（恐れるものなし）。

日本語吹替版公式HP

https://tgcf-anime.com/

日本語吹替版公式X

@tgcf_anime