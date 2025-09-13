「魔法少女まどか☆マギカ」のLINEエンタメアカウントを新規開設

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）が提供する、クリエイターとファンが友だちのように繋がり続けられるアカウントサービス「LINEエンタメアカウント」において、株式会社アニプレックスは『魔法少女まどか☆マギカ』のLINEエンタメアカウントを新たに開設します。

本LINEエンタメアカウントでは、2026年2月公開予定の新作映画『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』に向けて、10月12日（日）から新たに放送開始する『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition』とも連動した、TVシリーズ歴代名シーン投票、ミッションをクリアするともらえるスタンプ企画など、さまざまな企画を体験できます。

■歴代名シーン投票企画

過去放送のTVシリーズの名シーンの投票企画を全世界で開催します。

■スタンプ企画

スタンプは、名シーン投票等の企画参加で付与されるほか、今後展開されるさまざまなミッションで取得することができます。

そのスタンプ数に応じて、LINEエンタメアカウント限定の壁紙をゲットすることができます。

■クイズ企画

10月12日（日）から毎週日曜午後5時～ MBS/TBS系全国28局ネット「日5」枠にて放送の『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition』放送期間中、番組を視聴した方が楽しめるクイズ企画を実施予定です。

■魔法少女まどか☆マギカ LINEエンタメアカウント詳細

・友だち追加URL：https://lin.ee/gn9qSkqß(https://lin.ee/gn9qSkq%C3%9F)

・プロフィール画面：

■「LINEエンタメアカウント」とは

「LINEエンタメアカウント」は、既存のLINE公式アカウントのメッセージ配信機能のほか、1to1メッセージや「トークルーム広告」、「LINE公式アカウントメンバーシップ」など、さまざまな機能やサービスを利用することができます。

「LINEエンタメアカウント」の新規開設をご希望の方はこちらからお問い合わせください：

ml-line-entoa-biz@lycorp.co.jp

※「LINEエンタメアカウント」の開設には審査がございます。審査基準につきましては公表しておりませんので、予めご了承ください。

※企業・店舗向けのLINE公式アカウントはこちらのフォームからはお申込いただけません。