ドコモ×超十代、『Pixel Ribbon 1周年ワンマンライブ』ドコモスペシャルチケットプレゼントキャンペーンを実施！

株式会社超十代

株式会社超十代（以下、超十代）は、若年層の夢を応援する取り組みの一環として、株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）とコラボレーションし、アイドルグループ『Pixel Ribbon』の『Pixel Ribbon 1周年ワンマンライブ』開催を記念したキャンペーンを実施します。

Pixel Ribbon×ドコモ×超十代 『Pixel Ribbon 1周年ワンマンライブ』ドコモスペシャルチケットプレゼントキャンペーン

本キャンペーンでは、ドコモ回線契約者を対象に、2026年3月30日（月）に立川ステージガーデンで開催される『Pixel Ribbon 1周年ワンマンライブ』のチケットや、メンバーと直接交流できるバックステージ招待、さらに応募条件達成者への全員プレゼントなどのスペシャルな特典をプレゼントいたします。

【キャンペーン概要】

1. キャンペーン名称

Pixel Ribbon×ドコモ×超十代 『Pixel Ribbon 1周年ワンマンライブ』ドコモスペシャルチケットプレゼントキャンペーン

2. キャンペーン期間

2025年9月13日(土) ～ 2025年9月30日(火)

3. キャンペーンサイト

https://pixelribbon.com/feature/pixelribbondocomo

4. 応募条件・応募方法

本キャンペーンへのご参加には、キャンペーン期間中に以下の2点を満たす必要があります。

１. キャンペーンサイトからのエントリー

２. 下記いずれかの対象プランのご契約（他社回線からのお乗り換え、新規ご契約、または既にご利用中の方を含む）

＜対象プラン＞

・ドコモ MAX

・ドコモ ポイ活 MAX

※エントリーとプラン契約（または変更）の順序は問いません。期間中に両方が完了していれば応募完了となります。

※キャンペーン詳細・注意事項はキャンペーンサイトをご確認ください。

5. プレゼント内容

・当選者特典（抽選で10名さま）

ドコモスペシャルチケット（以下１.＋２.）

１.『Pixel Ribbon 1周年ワンマンライブ』チケット

２.『Pixel Ribbon 1周年ワンマンライブ』終演後バックステージご招待＋メンバー全員のサイン入り色紙手渡し

・応募条件達成者特典

ドコモオリジナル！撮りおろしオフショットデータ（メンバー直筆メッセージ入り）

※希望するメンバーのオフショットデータを1枚お選びいただけます（各メンバー別）。

※キャンペーン期間中に応募条件をすべて満たした方全員にプレゼントいたします。

Pixel Ribbon

SNS総フォロワー400万人を超えるPKA・ゆうぴーまんとむくえなちっく・えなぴがプロデュースした6人組女性アイドルグループPixel Ribbon。

SNSを起点にZ世代女子から絶大な人気を集め、ワンマンライブのチケットは全公演即完状態！

彼女たちが創るシンデレラストーリーをお見逃しなく！

オフィシャルサイト｜https://pixelribbon.com

株式会社超十代

橘陽菜橋本恵菜鹿野ななみ黒崎萌葉山雫真白美央株式会社超十代

「超十代」とは、2016年に始まった十代のやってみたい・見てみたい・触れてみたいを実現させる、リアルとデジタルのハイブリッド型の体験型ティーンズフェス。モデル、YouTuber、TikToker、アーティスト、スポーツ選手などあらゆるジャンルの十代が集まり、出演者たちと来場者が一緒になって、特別な１日をオンライン、オフライン両方で作り上げます。毎年イベントが開催されるとSNSを中心に大きな話題となり、YouTubeの「超十代チャンネル」と併せてその知名度は年々高まっています。

また「超十代」はデジタル新時代の中心となる「Z世代」と企業や社会を繋げる役割を担い、マーケティング・コミュニケーション・商品開発など、Z世代ならではの感性と発想力で数々の成果を上げています。

「超十代」は今後も次世代のカルチャー発信、社会との共創をサポートし、あらゆるジャンルのZ世代と共に新しい未来を創造してまいります。

超十代 公式サイト｜https://event.chojudai.com/