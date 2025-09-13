タブレット純が歌うムード歌謡アルバムのリリースが決定！発売記念ライブも開催！！

日本コロムビア株式会社

ムード歌謡グループ「和田弘とマヒナスターズ」の元ボーカルで、現在は、歌手、芸人、歌謡研究家などと幅広く活躍中の“ムード歌謡の貴公子”ことタブレット純の初となるアルバムの発売が決定した。

タブレットが敬愛し、多くのムード歌謡の大ヒット曲を生み出した作曲家・中川博之の作品をカバーしたアルバム「タブレット純 大いに歌う～中川博之作品集」が１１月２６日に発売される。中川博之先生の数々の名曲の中からタブレット純が思い入れのある作品ばかりを自身で選曲したアルバムとなる。「ラブユー東京」「たそがれの銀座」「足手まとい」など珠玉の名曲を魅力あるムードたっぷりな歌声で収録。ムード歌謡の世界にどっぷり浸かれる作品に仕上がった。

そして、このアルバムの発売に合わせて恵比寿ガーデンホールでのライブ「タブレット純 大いに歌う 2025」も同日に開催されることも決定した。このアルバムからの楽曲を中心にその世界観が実体験できること間違いなしのステージとなる。





タブレット純 コメント尊敬する“ムード歌謡の父“たる作曲家・中川博之先生の紡いだ珠玉の世界に、自分が触れられる喜びをとても幸せに感じております。その発売を兼ねたコンサートには、中川先生の妻として作家として、共に苦楽の道を歩まれた高畠じゅん子先生も見守ってくださいます。作品に託された想いや、大衆が流した涙を胸に、精一杯歌えたらと思っております。思えば小学6年の時、同級生のお母さんから借りた「ラブユー東京」「たそがれの銀座」という二枚のドーナツ盤から、歌に沁み入ると共に「中川博之」という名前が心に擦り込まれました。同時期に、玉置宏さんのラジオからテープに録音して、何度も愛聴していた「さようならは五つのひらがな」もまた、中川作品と後日知ることに。あれから40年、これらが自分の声で形となることに、深い感慨を抱かずにいられません。

■商品情報

〇アルバム「タブレット純 大いに歌う～中川博之作品集」

発売日：2025年11月26日（水）

定価：\3,000（税抜\2,727）

品番：COCP-42607



収録予定曲

足手まとい（森 雄二とサザンクロス）

夜の銀狐（斉条史朗）

生命のブルース（黒沢 明とロス・プリモス）

意気地なし（森 雄二とサザンクロス）

わたし祈ってます（敏いとうとハッピー＆ブルー）

サヨナラ横浜（石原裕次郎）

さようならは五つのひらがな（黒沢 明とロス・プリモス）

ラブユー東京（黒沢 明とロス・プリモス）

昨日の女（湯原昌幸、小林 繁）

たそがれの銀座（黒沢 明とロス・プリモス）

（ ）内はオリジナルアーティスト

※曲順は変更あり



■ライブ情報

〇ニューアルバムリリース記念ライブ「タブレット純 大いに歌う 2025」

公演日：2025年11月26日（水）

開場：16:00／開演：17:00

会場：恵比寿 ザ・ガーデンホール

出演者：タブレット純

西寄ひがし（MC）・北園優（ピアノ）・石井夕紀（ヴァイオリン）・サリー久保田（ベース）

料金：S席 \10,000（税込）※「タブレット純 大いに歌う～中川博之作品集」CD付き

：A席 \9,000（税込）※「タブレット純 大いに歌う～中川博之作品集」CD付き



一般発売日：9月16日 10:00～

チケット：CNプレイガイド

WEB https://www.cnplayguide.com/tablet-jun/

TEL 0570-08-9999（10:00～18:00）

店頭 ファミリーマート(マルチコピー機)



お問い合わせ：ホットスタッフ・プロモーション

電話 050-5211-6077（平日12:00～18:00）

http://www.red-hot.ne.jp



タブレット純 プロフィール

本名 橋本康之

生年月日：昭和49年8月31日

血 液 型：A型

星座：乙女座

相模原市名誉親善観光大使



幼少時よりＡＭラジオを通じて古い歌謡曲に目覚め、思春期は中古レコードを蒐集しながら愛聴、研究に没頭する日々を送る。高校卒業後は古本屋、介護職などを経て２７才の時、ある日突然ムード歌謡の伝説的グループ、『和田弘とマヒナスターズ』に芸名「田渕純」としてボーカルで加入。以後二年間和田弘氏逝去まで同グループにて活動した。グループ解散後都内のライブハウスにてネオ昭和歌謡、サブカル系のイベント出演の他、寄席・お笑いライブにも進出。ムード歌謡漫談という新ジャンルを確立し、異端な存在となっている。



≪現在のレギュラー≫

タブレット純 音楽の黄金時代／毎週土曜日18:00～20:00 ラジオ日本・岐阜放送・ラジオ関西

大竹まこと ゴールデンラジオ／毎週木曜日13:00～15:30 文化放送

ラジオ深夜便“夜ばなし歌声喫茶”／毎月第3火曜日 23時台・24時台 NHKラジオ第一

弘兼憲史 黄昏ヒットパレード／不定期放送 ニッポン放送

タブレット純の「昭和歌謡」残響伝／毎週木曜日発売 週刊新潮

タブレット純のかながわ昭和歌謡波止場／4週毎日曜日掲載 神奈川新聞



タブレット純 コロムビア商品ページ

https://columbia.jp/artist-info/tabletjun/



タブレット純 オフィシャルサイト

https://toruba.net/talent/tabletjun/