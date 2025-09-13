THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社（東証スタンダード：3823、本社：東京都新宿区、執行役員社長CEO：亀田信吾、以下「当社」）は、2025年9月8日に資本業務提携を開始した株式会社イロップ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋洋介）が、SUPER STUDIO株式会社主催「CO-CREATION AWARD 2025」において「Innovation Award」を受賞したことをお知らせいたします。

1. 受賞について

「CO-CREATION AWARD」は、1600社以上が導入する統合コマースプラットフォーム「ecforce」の利用企業を対象に、事業成長を実現した企業を表彰するアワードです。2025年9月9日開催の「CO-CREATION SUMMIT 2025 powered by ecforce」において、イロップは「Innovation Award」を受賞しました。

同賞は、新たな販売手法やマーケティング施策で独自性を確立し、成果を出した企業を表彰するものです。イロップの「irop（イロップ）」は、次世代型ショップ「THE [ ] STORE」を活用したカウンセリング型ポップアップストアにより、オンラインとオフラインを融合した革新的な顧客体験を実現し、高く評価されました。

2. 資本業務提携について

当社は2025年9月8日付でイロップへの出資を実施しました。イロップは「髪色ケア診断」に基づくパーソナライズカラーケアサービスを提供し、累計会員数1万人超、顧客満足度93％を達成する急成長企業です。本提携に伴い、当社AIバリューアップ本部担当部長の浜崎正己がイロップ取締役に就任し、実践的な経営支援を行っております。

3. 共同実証実験について

2025年9月8日より、1万人超のコミュニティを活用した「トライブ型コミュニティマーケティング」の実証実験を開始しております。

(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000519.000001924.html)

主な施策

- 髪色特性による顧客群の分類・可視化（髪色トライブ分析）- 髪色を「推し色」として楽しむ新しい美容文化の創出- 渋谷肉横丁等でのリアルイベントとデジタルプラットフォームの統合- コミュニティ貢献度等の新KPI体系の構築

実証実験は2025年11月30日まで実施し、得られた知見をビューティー業界向けソリューションとして体系化してまいります。



4. 今後の展開

今回の受賞は、イロップの革新的なビジネスモデルが市場から高く評価された証です。当社はM&A戦略本部とAIバリューアップ本部の連携により、投資先企業の価値向上を支援し、ビューティー業界における新たな価値創造に貢献してまいります。

コメント

執行役員社長CEO 亀田信吾

「イロップの受賞を心よりお祝い申し上げます。一人ひとりに最適なケア商品を届ける独自サービスで新市場を切り開く同社を、当社の現場主義とAI技術で全面的に支援してまいります。」



AIバリューアップ本部担当部長 浜崎正己（イロップ取締役）

「イロップの革新的なビジネスモデルの可能性を日々実感しております。AIバリューアップ本部のノウハウを活かし、ビューティー業界の新たなスタンダードを確立してまいります。」

会社概要

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

所在地：東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

設立：2004年7月

上場：東証スタンダード（3823）

代表者：執行役員社長CEO 亀田信吾

事業内容：新規事業立ち上げ支援、M&A・投資戦略、子会社への経営指導

URL：https://twhdc.co.jp

株式会社イロップ

所在地：東京都渋谷区代々木1-58-5 代々木吉野ビル5階

設立：2023年7月

代表者：代表取締役 高橋洋介

事業内容：パーソナルカラーケアサービス「irop」の運営

URL：https://irop.jp/shop/

本件に関するお問い合わせ先

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

AIバリューアップ本部 担当部長 浜崎正己

E-mail：hamasaki@twhdc.co.jp

TEL：03-4405-5460