マキタスポーツ、故郷山梨市で「無尽」をプロデュース

芸人や俳優として活躍するマキタスポーツが、自身の出身地である山梨市と協力し、市政20周年を祝うイベント「マキタスポーツのNEO無尽～山梨市市政20周年スペシャル～」を１０月１９日（日）に開催。今日追加ゲストが発表された。

昼の部・トークコーナーに俳優の東出昌大氏が出演。東出は「山梨県は毎年人口が減少しているそうな。しかし、美味い水と澄んだ空気、空の広さと人々の長閑（のどか）な暖かさがある。自然豊かな土地の魅力とこれからの人生の楽しみなどについて、朗らかに話せたらと思います。」とコメント。

これに対し、マキタは東出をブッキングした理由に「何かとお騒がせな一面のある東出くんですが、私は“人間・東出昌大”に大いに興味があります。俳優として、父として、生活者としての東出くんの現在地を根掘り葉掘り聞きながら、山梨市が盛り上がっていくヒントが見出せたらと思います。あと単純に

“生”東出は格好いいから！見たいでしょ！」と熱く語る。また夜の部に出演の決まったサンプラザ中野くん＆パッパラー河合に関しては「中野くんは山梨県甲府市出身で、昔から山梨を盛り上げたいという気持ちがある方です。しかも聞くところによると私（マキタスポーツ）と遠縁にあたるそう。これは出ていただかない理由がないですよね。中野くんと河合さんのいらっしゃる、爆風スランプの名曲の数々で、大いに盛り上げていただきたいと思います！」とコメントした。

NEO無尽はマキタが発案し、県内に残る風習「無尽」（※1）のアップデートをコンセプトにしている。知恵と文化を育み、山梨県独自のエンターテインメントを発信しようと、今回で3度目の開催となった。地元山梨市での開催は初。

※１「無尽」 古くは互助会の役割を持ち、今日は定期的に決まったメンバーが集まり、

近況報告を兼ねた飲み会となっている。

【イベント概要】

■ マキタスポーツのNEO無尽～山梨市市制20周年スペシャル～

2025年10月19日(日)

時間：11時00分開演（予定）

場所：山梨市民会館（〒405-0031 山梨市万力1830番地）／JR山梨市駅南口日本カーボン跡地

料金：3000円（税込・全席自由・中学生以下は1000円）※山梨市民会館のみ有料

出演：マキタスポーツ、東出昌大、桑嶋維（写真家）、バブリー（ギャル起業家）／サンプラザ中野くん＆パッパラー河合、DJやついいちろう 他

主催：山梨市、山梨日日新聞社、山梨放送

ローソン、セブンイレブン、YBS STOREにて前売り券販売中

【イベントプログラム】

＠山梨市民会館 ※入場にはチケットが必要です

■『スペシャルトーク＆無尽会』

俳優・東出昌大／写真家・桑嶋維／CGOドットコム総長・バブリー

■『山梨市新B級グルメ選手権』

1番になりたい山梨市に名物を！新たなB級グルメを生み出そうとメニューを一般募集。当日参加者とともに実食最終審査で優勝メニューを決定します。

■『出張蔵出しワインバー』

山梨市内のワイナリーが一堂に集結！飲み比べができるカウンターバーが出現。

【参加ワイナリー8社】旭洋酒、Cave an、サントネージュワイン、東晨洋酒、室伏ワイナリー、八幡洋酒、山梨醗酵工業、ワインづくり研究所

■『山梨市ショート動画グランプリ』

山梨市の魅力を詰め込んだ動画を大募集！

＠山梨市駅南口（日本カーボン跡地）※入場無料

■『サンプラザ中野くん・パッパラー河合（爆風スランプ）LIVE』

■『あの世界記録に挑戦』

山梨市の名産シャインマスカットをつかって、世界記録樹立を目指します！

■『NEOどんど焼き』

巨大キャンプファイヤーに着火し、DJやついいちろうが登場。大きな火の周りをDJの音楽にのせて踊りましょう。

マキタスポーツ

山梨市とは？

山梨県甲府盆地の東部に位置し、人口約33,000。都心から約100km圏、JR中央本線、中央自動車道で約90分。県庁所在地の甲府へはJR中央本線で約15分。面積の8割を森林が占め、なだらかな扇状地に広がる桃やぶどうは、美しい景観をおりなすとともに、県内有数の生産量を誇る。

