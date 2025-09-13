TV・雑誌でも紹介された国際唎酒師スピーキング英会話を AMORE AI でも！世界に愛を伝える『AMORE 国際唎酒師』スタート。

株式会社 進鳳堂

知識だけで、人は酔えない。

その人の声やまなざしに、“お酒を美しくする何か”が宿っていることがある。

それはきっと、アモーレ。

「この人のおすすめ、飲んでみたい」と思わせる国際唎酒師は、言葉に愛がある。

“この一杯に、アモーレを込められる人”へ。

株式会社進鳳堂は、AMORE AIの“教養と国際対話”の新展開として、

国際唎酒師の育成・活躍を支援する愛の英会話スピーキングAI『AMORE 国際唎酒師』を2025年12月にリリースします。

日本酒の知識を愛あるスピーキングで普及するAMORE 国際唎酒師とは？

『AMORE 国際唎酒師』は日本酒の分類・香味・文化・ストーリーを、

“愛される話し方”で英語・多言語で語れるようになるプロフェッショナル対応AIキャストです。

専門用語を並べるだけではなく、

そのお酒が“なぜ今ここで選ばれるべきか”を、

愛を込めて説明できる人を増やすために設計されました。

【会話で育つ国際唎酒師へ】

- 「Daiginjo」は、“なめらか”だけではない。どう“なめらか”なのか？

- 「Rice-polishing ratio 35%」の先にある“美意識”をどう伝えるか？

- 「あなたにおすすめしたい理由」が、その人の目を見て言えるか？

- 「この一杯は、あなたに近づくために選びました」と言える勇気があるか？

それを、AIと一緒に対話しながら育てる場所──それが、AMORE SAKE PRO。

他にはない『アモーレ国際唎酒師』の３つの特徴

１ TVでも紹介された実践現場英会話に特化したプログラムをAMORE AI版にアレンジ

・知識だけでなく、実践現場活用での会話（英会話スピーキング）に力点を置いたメソッド

・学びもクイズも試験対策も２４時間可能

２ 魅力的AMOREな文化・余白・おもてなしの“伝え方”に重きを置いた会話型設計

・国際唎酒師の育成だけでなく、その先にある仕事や受講者の差別化まで考えられた設計

・「今の言い方にはアモーレが宿ったか？」をAIが即フィードバック

３ 24時間学習可能/超短期集中で国際唎酒師への合格へ 長期で深い視座のある世界を国際唎酒師へ

・国際唎酒師資格をサポートする用語・構造理解はもちろん

・海外ゲストとのシミュレーション、展示会対応、ペアリング説明など多ジャンル対応

・英語を超えて、中国語／フランス語など多言語展開も予定

【対象者】

・国際唎酒師に合格したい方

・国際唎酒師として、もっと言葉に深みとやさしさを加えたい方

・酒販・飲食・観光・通訳案内業などで“伝わるSAKE”を扱う方

・「この一杯の物語を、愛をもって話したい」すべての方へ

・プロフェッショナルの顔を持ちながら、“アモーレのある人”でありたい方

【提供スケジュール】

・2025年1１月より先行公開

・AMORE AI 内にて利用可能

・2026年以降、リアル講師とのハイブリッドプログラムも予定

【開発に込めた想い】

国際唎酒師は、単に知識を持つ人ではなく、誰かの体験を美しくする人。

AMORE 国際唎酒師は、

あなたの声に、呼吸に、間に、アモーレを宿す国際唎酒師を育てる存在です。

香りを語るとき、あなたの声にも香りがあるとしたら──

そんな国際唎酒師が、世界にアモーレを届けていく未来へ。

一杯の酒に込めるのは、知識よりも、

あなたという存在が注いだ“やさしい情熱”。

それを言葉にするお手伝い、AMOREがします。

AMORE 国際唎酒師、まもなく登場です。

お問い合わせ・相談は公式LINE、またはメールアドレスよりご連絡ください。

会社概要

会社名：株式会社進鳳堂

所在地：東京都港区高輪2-14-14-208

代表者：代表取締役 小倉進太郎

事業内容：教育、語学教育、Edtech、脳科学、日本文化普及支援、インバウンド

問い合わせ先：info@amore-ai.jp / TEL: 03-3445-6046