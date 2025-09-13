サクサク食感の台湾焼きドーナツ専門店『猫空甜甜圏』2025年9月17日（水）東京・銀座にグランドオープン

BOC Japan合同会社

台湾フード店のフランチャイズ展開を行うBOCジャパン合同会社(本社：東京都港区、代表：小松知彦）は、油で揚げない優しい台湾焼ドーナツ専門店『猫空甜甜圏』を、2025年9月17日（水）、東京メトロ銀座駅直結の商業施設「東急プラザ銀座」B2Fにグランドオープンいたします。

台湾のドーナツは「甜甜圏」と呼ばれ、様々な種類がありますが、当店が展開するドーナツは台湾で人気急上昇中の焼クロワッサンドーナツです。クロワッサンとドーナツをひとつにした新感覚スウィーツは、サックリとした食感と香ばしい味わいが特徴。焼き上がる際には独特な芳香が漂います。一度食べたらやみつきになること間違いナシです。油で揚げていないので、体に優しくヘルシーです。「猫空甜甜圏」では、このクロワッサンドーナツをフレーバー豊かにラインナップし、今回は8つのフレーバーを提供します。これからますます注目を集めそうなクロワッサンドーナツです。

【猫空甜甜圏 新店舗概要】

店 名： 猫空甜甜圏（マオコンテンテンジュエン）東急プラザ銀座店

オープン日： 2025年9月17日（水）

所 在 地：〒104-0061 東京都中央区銀座5-2-1 東急プラザ銀座B2F 台楽タンガオ内

*東京メトロ銀座駅直結

営 業 時 間：11:00～22:00(ラストオーダー21:30)

定 休 日：無休（「館」に準ずる）

席 数：なし

展 開 商 品：台湾焼きドーナツ（テイクアウトのみ）

【主要商品概要】

■ドーナツ

プレーン/原味 /Plan

クロワッサン生地の香ばしさとバターの風味をダイレクトに感じられる、シンプルで飽きのない味。

練乳ミルク / 煉乳牛奶 Condensed Milk

やさしい練乳のコクとまろやかな⽢みがふんわり生地に溶け込む、濃厚でミルキーな味わい。

まっちゃ / 抹茶 /Matcha

香り高い抹茶をまとわせた、ほろ苦さと優しい⽢さが楽しめる焼きドーナ ツ。

チョコ / 巧克力 /Chocolate

濃厚チョコを贅沢にまとわせた、⽢さとほろ苦さが絶妙な焼きドーナツ。

ピーナツ/花生 /Peanut

香ばしいピーナッツの風味と優しい⽢さが広がる、サクサク食感の焼きドーナツ。

焦バターバニラシュガー / 焦化奶油 香草糖 / Browned Butter Vani la Sugar

香ばしい焦がしバターの風味とバニラシュガーの優しい⽢さが広がる焼きドーナツ。

冬瓜シュガー / 冬瓜糖 / Winter Melon Sugar

台湾伝統の甘味料「冬瓜糖」を使い、やさしい甘みがふんわり生地に染み込む、台湾らしいヘルシー焼きドーナツ。

黒糖 /Brown Sugar

沖縄や台湾でおなじみの濃厚でコクのある甘みの黒糖を使い、しっとりヘルシーな焼きドーナツ。

▼会社概要

社名：BOCジャパン合同会社

代表：小松 知彦

所在地：東京都港区東新橋1-6-3 ザロイヤルパークホテル アイコニック東京汐留24F

TEL：03-6822-6160

設立：2019年3月12日

事業内容：フランチャイズの本部運営、飲食店の経営