サクサク食感の台湾焼きドーナツ専門店『猫空甜甜圏』2025年9月17日（水）東京・銀座にグランドオープン
台湾フード店のフランチャイズ展開を行うBOCジャパン合同会社(本社：東京都港区、代表：小松知彦）は、油で揚げない優しい台湾焼ドーナツ専門店『猫空甜甜圏』を、2025年9月17日（水）、東京メトロ銀座駅直結の商業施設「東急プラザ銀座」B2Fにグランドオープンいたします。
台湾のドーナツは「甜甜圏」と呼ばれ、様々な種類がありますが、当店が展開するドーナツは台湾で人気急上昇中の焼クロワッサンドーナツです。クロワッサンとドーナツをひとつにした新感覚スウィーツは、サックリとした食感と香ばしい味わいが特徴。焼き上がる際には独特な芳香が漂います。一度食べたらやみつきになること間違いナシです。油で揚げていないので、体に優しくヘルシーです。「猫空甜甜圏」では、このクロワッサンドーナツをフレーバー豊かにラインナップし、今回は8つのフレーバーを提供します。これからますます注目を集めそうなクロワッサンドーナツです。
【猫空甜甜圏 新店舗概要】
店 名： 猫空甜甜圏（マオコンテンテンジュエン）東急プラザ銀座店
オープン日： 2025年9月17日（水）
所 在 地：〒104-0061 東京都中央区銀座5-2-1 東急プラザ銀座B2F 台楽タンガオ内
*東京メトロ銀座駅直結
営 業 時 間：11:00～22:00(ラストオーダー21:30)
定 休 日：無休（「館」に準ずる）
席 数：なし
展 開 商 品：台湾焼きドーナツ（テイクアウトのみ）
【主要商品概要】
■ドーナツ
プレーン/原味 /Plan
クロワッサン生地の香ばしさとバターの風味をダイレクトに感じられる、シンプルで飽きのない味。
練乳ミルク / 煉乳牛奶 Condensed Milk
やさしい練乳のコクとまろやかな⽢みがふんわり生地に溶け込む、濃厚でミルキーな味わい。
まっちゃ / 抹茶 /Matcha
香り高い抹茶をまとわせた、ほろ苦さと優しい⽢さが楽しめる焼きドーナ ツ。
チョコ / 巧克力 /Chocolate
濃厚チョコを贅沢にまとわせた、⽢さとほろ苦さが絶妙な焼きドーナツ。
ピーナツ/花生 /Peanut
香ばしいピーナッツの風味と優しい⽢さが広がる、サクサク食感の焼きドーナツ。
焦バターバニラシュガー / 焦化奶油 香草糖 / Browned Butter Vani la Sugar
香ばしい焦がしバターの風味とバニラシュガーの優しい⽢さが広がる焼きドーナツ。
冬瓜シュガー / 冬瓜糖 / Winter Melon Sugar
台湾伝統の甘味料「冬瓜糖」を使い、やさしい甘みがふんわり生地に染み込む、台湾らしいヘルシー焼きドーナツ。
黒糖 /Brown Sugar
沖縄や台湾でおなじみの濃厚でコクのある甘みの黒糖を使い、しっとりヘルシーな焼きドーナツ。
▼会社概要
社名：BOCジャパン合同会社
代表：小松 知彦
所在地：東京都港区東新橋1-6-3 ザロイヤルパークホテル アイコニック東京汐留24F
TEL：03-6822-6160
設立：2019年3月12日
事業内容：フランチャイズの本部運営、飲食店の経営