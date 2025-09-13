インスタ＆TikTokで話題!あのグリッターケーキ＆ジュエリーケーキが日本上陸!!️美しくキラキラした魅せる新世界 【北海道札幌 しょんぴぃケーキ】
キラキラとケーキを輝かせる時代へ!!️
魅せるケーキが日本上陸
グリッターケーキ（Glitter Cake）とジュエリーケーキ（Jewelry Cake）で、思い出の一日を演出する
インスタやTikTokを中心に、海外でいま話題を集めているのが、「グリッターケーキ」という新しいスタイルのケーキ
ただ飾る、ただ食べるだけではない
「吹き飛ばす瞬間に、キラキラが舞い上がる」
その1秒のきらめきを捉えるために、多くの人がカメラを構え、歓声をあげています!!️
ついにその魔法のようなケーキが、しょんぴぃケーキで本格販売スタートします。
吹き飛ばす様子
吹き飛ばした後のキラキラまう様子
【グリッターケーキ Glitter Cake】
まずは是非動画を見てください!🎥🎞️
・グリッターケーキ1
https://youtube.com/shorts/Lgr7QIkVigY?feature=shared
・グリッターケーキ２
https://youtube.com/shorts/rTvGWQcE_3A?feature=shared
・グリッターケーキ３
https://youtube.com/shorts/MyqbwZ3aGX0?feature=shared
吹き飛ばすケーキという新体験
表面に散りばめられたキラキラの粉（※すべて日本の基準を満たした食用のものです）
グリッターケーキは、そのパウダーを「ふわっ」と吹き飛ばすことで、空間全体が輝くような幻想的な瞬間を作り出す、まったく新しいタイプの演出ケーキです
まさに、「主役を最高に輝かせるための1秒」!
動画映え・写真映えはもちろんのこと、
その場にいる全員の目が釘付けになる
そんな空間演出が、日本にもついにやってきます!
💡ケーキに「演出性」を求める時代
これまでも、フォトジェニックなケーキ、
高級パティスリーによるデコレーションケーキなど、
“見て楽しいケーキ”は数多く登場してきました。
でも、グリッターケーキは、
「食べる前の演出そのものが、記憶になる」という、新しい価値を持ったケーキ!
だからこそ、
プロポーズ、サプライズバースデー、TikTokやInstagramのリールでバズらせたいパーティー
そんな「絶対に忘れたくない瞬間」に世界中で選ばれているのです!
🇯🇵実はこのグリッターケーキ、2025年現在でも日本国内で本格的に販売している店舗はほぼありません。
なので、人とは違ったケーキをお考えの方にはぴったりの商品となります。
見る角度でキラキラキラ光る珍しいケーキは
目を惹くことと思います
オーダーケーキ屋だからできる、ケーキの色は自由!
主役のイメージに合わせてフルオーダーのグリッターケーキが可能に!
ピンク、パープル、ホワイト、ブルー、レッドなどなど
お好きなカラーを事前にご指定いただければ、主役にぴったりの世界観で仕上げます
さらに、吹き飛ばすグリッターの量も選択可能
キラキラは多め？控えめ？練習用？
お部屋の規模や撮影の演出に合わせて、ぴったりの分量をご相談いただけます。
販売スタイル：冷凍配送OK／店頭引き取りが可能
全国どこからでも注文できるよう、冷凍発送に対応
解凍しても崩れにくく、見た目も演出もそのまま楽しめる仕様にしています。
また、店舗での店頭引き取りにも対応しております。
⚠️ご注意：吹き飛ばした後の“キラキラ”は、想像以上に舞います。
グリッターケーキの最大の魅力は、「吹き飛ばす演出」
その瞬間に生まれる美しさは、まるで映画のワンシーンのようです。
ただし、そのキラキラは、本当に吹き飛んでいきます。
そのため、ご利用いただく際には以下の点にご注意ください。
・事前に「養生」をしっかりと
吹き飛ばす際は、テーブルや床、壁面などにビニールや布を敷いてから行うことを強くおすすめします。
グリッターパウダーは軽く、空気に乗って部屋中に舞いやすいため、準備を怠ると掃除が非常に大変になります。
・使用する場所は「掃除・原状回復ができる場所」に限ります
おうちなど、後片付けに責任を持てる空間でのご利用を前提としています。
お店やカフェ、ホテル、レンタルスペースなどで“サプライズで”実施することは、お店側の了承なしではご遠慮ください。
💬「日本では、演出後の掃除や原状回復への意識がまだ広がっていないのかも？」
実際、海外ではこの種の演出に慣れており、その後の片付けも演出の一部として考えられています。
ですが、日本ではまだまだ珍しい演出であり、トラブル防止のためにも当店では、掃除に関するクレームは一切お受けしておりません。
・細かいグリッターパウダーが舞い上がるので、目などに入らないように気をつけてください
グリッターパウダーを吹き上げると、細かいパウダーが空中に舞い上がります。
目などに入らないように、気をつけて撮影してください。
これらの被害、クレームに関して一切受け付けません。
あらかじめご了承の上、ご注文をお願いいたします。
姉妹ケーキ「ジュエリーケーキ」も登場
ジュエリーケーキ１ イメージ画像
ジュエリーケーキ２ イメージ画像
グリッターケーキと共に、もう一つの輝きも注目されています。
それが、「宝石を飾ったようなケーキ ジュエリーケーキ」
一粒一粒、ゼリーで作られた宝石を規則正しく並べ、
まるでペンダントトップのような仕上がりに!
その上から、繊細なキラキラグリッター（食用）をふりかけることで、静かに光をまとった上品な華やかさを演出しています
グリッターケーキが「吹き飛ばす演出」で魅せるケーキだとしたら、
ジュエリーケーキは「じっと見つめたくなる 静かな感動を届けるケーキ」
どちらも、主役を輝かせるという点では共通しています!
今、ケーキに「演出する力」が加わりました
このケーキが届いてほしいのは、こんな方へ
「一生に一度の特別な日を、演出として残したい」
「自分を主役にした時間を、しっかり記憶に残したい」
「誰かの記念日を、人生のハイライトにしてあげたい」
グリッターケーキ、ジュエリーケーキは、ただ可愛いケーキではありません!!️
その場の空気を変えてしまうような力があるケーキです。
誕生日、結婚祝い、プロポーズ、復職祝い、長寿のお祝いなど
「ここぞ」という場面で、あなたの想いをキラキラに変えるサポートができたら嬉しいです(ハート)️
🛠️ここまでの道のり：商品化への想い
実は、このケーキを商品化するまでには、想像以上のハードルがありました。
「こんなケーキ見たことない！」という多くの声をいただきながら、
いざ実現しようとすると、使いたい材料は全く手に入らず、、、
それでも、このケーキを形にしたいというお客様からの声を胸に
何度もテストを重ね、冷凍状態でも美しさを保ち、
誰でも扱いやすい仕様で、ようやくみなさんにお届けできるようになりました!
ご注文方法・お届けまで
オーダー形式（色・ケーキのオプションなど指定OK）
店頭引き取り or 冷凍発送（全国対応）
作れる台数には制限がありますので、ご希望日がある方はお早めにご相談ください。
10日～1ヶ月前までに、ご相談頂けるとスムーズに、ご案内ができます。
詳細なご注文方法・価格等は、しょんぴぃケーキの公式ラインまで
よろしくお願いします!
しょんぴぃケーキ 公式ライン
https://lin.ee/2EI3bxX
その他通常ケーキをキラキラにもできます。
お問い合わせくださいませ！
見え方のイメージ画像
見え方のイメージ画像
見え方のイメージ画像
見た目だけじゃない、「本当においしいケーキ」を
グリッターケーキは、演出が注目されがちですが、
中身（基本、桃）もこだわり抜いた「本格派ショートケーキ」です。
「バタークリームですか？」と聞かれることが多いのですが、
実際には、北海道産の生クリームをふんだんに使ったやさしい口当たり
さっぱりとした甘さで、美味しくペロリと食べれるケーキ!
ふわふわのスポンジと、口どけの良い生クリームの組み合わせで、
「写真映えだけじゃない、ちゃんと美味しい」が詰まったケーキです!
演出のあと、しっかりと美味しいと、また感動してもらえるように
中身にも妥協せず、ひとつずつ丁寧に仕上げています!
ぜひご注文をお待ちしております!!️
しょんぴぃケーキ インスタグラム
過去のオーダーケーキを紹介！
ご注文の際に参考にして頂ければと思います！
https://www.instagram.com/shonpy_cake(https://www.instagram.com/shonpy_cake?igsh=cW5oOWF3djJzcHc0&utm_source=qr)
