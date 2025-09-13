光る風船を子どもたちへ！淡路島 旧尾崎小学校SAKIA開催の「Spark Art Night」1日アンバサダー募集開始

株式会社ファーストイノベーション光る風船を子どもたちへ！「Spark Art Night」1日アンバサダー募集開始

株式会社ファーストイノベーション（本社：東京都中央区晴海3-13-1 52F、代表取締役社長：木ノ根雄志）は、官民連携の地方創生団体『一般社団法人つながり応援』（理事長：清水国明、副理事長：木ノ根雄志・梶川隆史）が展開する地方創生活動『つながり応援プロジェクト』の一環として、2025年9月21日（日）に兵庫県淡路島SAKIAで開催される「Spark Art Night（スパークアートナイト）」にて、来場者へ光る風船を配布し、子どもたちや家族に笑顔を届ける「1日アンバサダー」の募集を開始しました

「Spark Art Night」は、株式会社バルニバービ（本社：大阪市西区南堀江1-14-26 中澤唐木ビル6F、代表取締役会長：佐藤裕久、代表取締役社長：安藤文豪）が主催する体験型アートイベント「サキア アートデイズ」の最終日を締めくくる「瓦の音楽祭 in SAKIA」のフィナーレイベントとして実施されます。地域を舞台にしたアート体験の集大成であり、人と人をつなぐ役割を担う貴重な機会として、多くの方の参加を呼びかけます。

Spark Art Nightについて

「Spark Art Night」は、光るバルーンやシャボン玉、ライトアップなどの演出で、会場全体を幻想的なアート空間に変える一夜限りの特別イベントです。「サキア アートデイズ」のフィナーレを彩るクライマックスとして、約1,000名規模の来場者が集います。

統合型プロモーション支援「BOOST∞」、地域共創型エンターテインメント「SPARK LIGHT LINK」、一般社団法人ASDAの協力により、光と音、人のつながりを融合させた体験を創出します。

【開催概要】

イベント名：Spark Art Night

開催日：2025年9月21日（日）

時間：17:30～19:00（予定）

会場：SAKIA（旧尾崎小学校／兵庫県淡路市尾崎1798-3）

参加費：無料（事前予約推奨）

定員：約1,000名

参加予約はこちら :https://forms.gle/wKDfs52hbzeqYYuS6「Spark Art Night」への参加予約フォーム

「Spark Art Night」1日アンバサダーについて

「「Spark Art Night」1日アンバサダー」は、来場者に光る風船を手渡し、子どもたちや家族に笑顔を届ける役割を担います。単なるボランティアではなく、地域と来場者をつなぐ存在として“忘れられない体験”を共に創り上げる活動です。

今回の募集には、もうひとつ大切な目的があります。

それは、淡路島やSAKIAの魅力を発信し、地域の未来へとつなげていくことです。

風船を手渡す小さな瞬間が、来場者にとって「ここでしかできない特別な体験」となり、思い出として心に残ります。その体験は来場者の声やSNS投稿を通じて共有され、淡路島の魅力をより多くの人に伝えるきっかけとなります。

さらに、「アンバサダー」として地域に関わることは、イベントを支える存在であると同時に、地域のこれからを担う一員になるということでもあります。小さな参加がやがて大きな力となり、未来のまちづくりにつながっていきます。

募集対象：淡路島を盛り上げたい方、淡路島にゆかりのある方、子どもたちやご家族に笑顔を届けたい方など

活動内容：来場者への風船配布、簡単なサポート業務

募集人数：若干名

活動日時：2025年9月21日（日）16:00～19:00（予定）

募集期間：2025年9月12日～2025年9月19日

応募方法：専用フォームより申込

応募はこちら :https://forms.gle/HhifnbZxXk43bbsv6「Spark Art Night」1日アンバサダー応募フォーム

「サキア アートデイズ」について

サキア アートデイズ

「サキア アートデイズ」は、淡路島内外から約2000人の来場を誇る「サキア祭」が“体験型アートイベント”へと進化した企画です。

淡路島・旧尾崎小学校をリノベーションした複合施設「SAKIA」を舞台に、“五感する”をテーマに、校舎全体を活用した体験型アートイベントを展開します。

・アート・音楽・ワークショップが融合した多彩なコンテンツ

・展示会・週末ワークショップ・フォトコンテスト・音楽祭などを実施

・最終日には淡路島の瓦を素材とした「瓦の音楽祭 in SAKIA」をフィナーレとして開催

・『サキア祭』は2025年10月26日（日）に別途開催予定

・サキア祭 前夜祭として10月25日（土）には、昭和歌謡カルチャーを呼び起こす同社主催のイベント「昭和ナイト」も開催予定

サキア アートデイズの詳細はこちら :https://sakia.jp/event/detail/?id=2584

応募くださる方へのメッセージ

この度「Spark Art Night」の1日アンバサダー募集に関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます。

私たちがお願いしたいのは、特別なスキルや経験を持つ方ではありません。大切なのは、子どもたちやご家族に「笑顔を届けたい」という想いです。

光る風船を手渡すその瞬間、目を輝かせる子どもたちの表情や、ご家族の温かい笑顔に出会えるはずです。

それは、あなたにとっても忘れられない体験となり、地域とつながる大切な時間になるでしょう。

一夜限りの幻想的な空間を共に創り上げる仲間として、どうか力を貸してください。

皆さまのご参加を、心よりお待ちしています。

関連企業・団体概要

株式会社バルニバービ

本社所在地：大阪市西区南堀江1-14-26 中澤唐木ビル6F

代表者：佐藤裕久（代表取締役会長）、安藤文豪（代表取締役社長）

事業内容：飲食店の経営・プロデュース事業 ほか

URL：https://www.balnibarbi.com/

一般社団法人つながり応援

所在地：東京都大田区大森東4-16-17

理事長：清水国明

副理事長：木ノ根雄志、梶川隆史

事業内容：地方創生活動・官民連携事業

株式会社ファーストイノベーション

所在地：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F

代表者：代表取締役社長 木ノ根雄志

事業内容：クリエイティブ事業、プロモーション事業、マーケティング事業、ソリューション事業、地方創生事業

URL：https://www.f-innovations.co.jp/