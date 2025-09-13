【5年で年商6億】　パーソナルジム「STREAM」全国拡大フェーズへ―採用YouTube開設

株式会社RIPPLE

株式会社RIPPLE（本社：東京都町田市、代表取締役：吉川 大空）は、パーソナルジム「STREAM」の採用透明化（＝ぶっちゃけ戦略）を推進し、公式YouTubeチャンネル「短パンそら社長のパーソナルジム革命」(https://www.youtube.com/@Stream-official-by-RIPPLE)を本格運用。

社長の給与や新店舗立ち上げ費用の内訳、業界の課題まで踏み込んだ本音コンテンツで、求職者だけでなく業界関係者からも注目を集めています。

導入後の応募率+30％を起点に、首都圏11店舗から全国拡大フェーズへ移行します。

◆なぜ採用難の時代に応募者が集まるのか―カギは「社長がぶっちゃける本音動画」

令和7年7月の全国の有効求人倍率1.22倍／失業率2.3％（※1）。

求人が求職を上回る状況が続くなか、同社は応募前の不安を減らす情報の可視化＝「社長によるぶっちゃけコンテンツ」を導入しました。

その後、動画を視た視聴者から求人媒体ではなくDM(ダイレクトメッセージ)で応募が来るようになり、応募率は昨年同時期より30％増という結果に。全国展開へ向けての足掛かりとして今後も、面白くて、ためになって、愛される動画を配信していきます。

※1 出典：厚生労働省「一般職業紹介状況」、総務省「労働力調査」

導入後の応募率は+30％ その理由は…

👍求職者側の心理変化（動画を見た人に何が起きる？）

求職者は「仕事内容・給与・評価・人間関係・自分に向くか」を確かめたいのに、求人票などの文字情報だけでは本当かどうか判断できず不安が残ります。そこで社長が登場し本音を語る動画は、現場の雰囲気をはじめ、社長の人柄・温度感・価値観まで一気に可視化。

これにより“判断材料が足りない”状態が解消され、好感や親近感（パラソーシャル効果）が信頼に変わります。同時に「自分には合わない」と感じた人は離れるため、ミスマッチも抑えられます。

👍企業側の打ち手と効果（どう効く？）

社長自ら、求職者が気にする情報を包み隠さず示すことで不安を事前に解消。さらに“良い話だけにしない”両面提示が「隠し事がなく、発言に責任を持つ会社」という印象を生みます。結果として、抽象的な求人コピーより2分の本音動画のほうが信頼を得やすく、応募に直結します。

加えて、この動画は社内向けの意識の共有としても機能。社員が社長の思いや判断基準を理解する機会となり、正社員の離職率は5.0％→2.8％へ改善。さらに意識が高くなったことで管理職昇格の平均期間が1年→８ヶ月と短くなり、従業員満足につながりました（自社データ）。

※試用期間は除外

◆首都圏を中心に拡大中！パーソナルジム「STREAM」について

社員33名と2泊3日の沖縄旅行。「社員の力が成長を支えている」と社員ひとりひとりに手書きの手紙を渡して感謝を伝えた。密なコミュニケーションが成長のカギ。「YouTubeは社員が一番熱心に見てる」と吉川社長（写真中央）。考えを理解する社員が増えたと感じている。

STREAMは、東京・神奈川・埼玉を中心に直営14店舗を展開するパーソナルジムブランド。

地域最安値保障と完全月額制で始めやすく、駅徒歩5分以内の好立地で通い続けやすい設計が特長です。「無理なく続く体づくり」を掲げ、サービス品質の標準化と拡大を両立。

日本一のパーソナルジムを目指して、全国に出店を進めています。

■会社・チャンネル情報

ミッションは【最幸のパーソナルトレーニングを日常に】。地域のウェルネス向上に貢献している。乱立するパーソナルジムの中、いちはやく地域最安値保証の完全月額制を打ち出し、専属トレーナーの個別設計、食事アドバイス、医療連携も行い、差別化に成功。

会社名：株式会社RIPPLE（パーソナルジム「STREAM」運営）

所在地：東京都町田市（町田店）

展開拠点：東京・神奈川・埼玉の直営11店舗 ※翌月(10月)に横浜に新店舗OPEN

年商：6億円（自社公表／動画内発信）

公式YouTube：短パンそら社長のパーソナルジム革命(https://www.youtube.com/@Stream-official-by-RIPPLE)（@Stream-official-by-RIPPLE）

公式サイト： https://personalgym-stream.com/

採用サイト：https://ripplehd.jbplt.jp

株式会社RIPPLE代表取締役・吉川大空

吉川大空（よしかわそら）

専門学校卒業後、浦安市消防本部に入庁。消防学校で体力250人中1位、2年目に特別救助隊へ。母校・大原学園にヘッドハンティングされ、公務員試験指導の教員として人材育成に従事。その後、組織の枠を超える挑戦を選び独立、不動産仲介で個人年商4,000万円を達成。2020年11月19日、株式会社RIPPLEを設立し、パーソナルトレーニングジム『STREAM』を創業。一時は経営難で社員3人まで縮小するも、事業譲渡を機に回復。現在は首都圏で直営14店舗を展開し全国展開へ奔走。消防で培った規律・体力・胆力を武器に、日本一のジムを目指し挑戦を続けている。