日本医師会（会長：松本吉郎）は、 釜萢敏副会長並びに福田稠理事より、10月３日付での辞任届が提出されたことを受けて、９月１日に「日本医師会副会長の補欠選任・選定および理事の選任」に関する公示を行い、立候補者を公募していましたが、本日９月13日の午後５時をもって締め切りました。

その結果、副会長（定数１）には福田稠熊本県医師会長から、理事（定数１）には蓮澤浩明福岡県医師会長から、それぞれ届け出がありました。両氏の略歴（令和7年9月13日現在）は以下のとおり。

●福田 稠（ふくだ しげる）

熊本県出身、79歳、久留米大卒、熊本市医師会副会長・会長を経て、平成22年より熊本県医師会長を務めている。

平成24年より1期（２年）、平成28年より1期（２年）、日本医師会の理事を務めた後、令和6年より３度目の日本医師会理事を務めている。産婦人科

●蓮澤 浩明（はすざわ ひろあき）

福岡県出身、77歳、久留米大卒、大牟田医師会長、福岡県医師会副会長を経て、令和４年より福岡県医師会長を務めている。精神神経科

副会長、理事共に定数通りの立候補者でしたが、正式には10月４日（土）午後１時30分から開催いたします第160回日本医師会臨時代議員会で決定（任期は令和７年１０月４日より令和７年度に関する定例代議員会終結の時まで）となります。なお、臨時代議員会では信任投票などは実施しません。

日本医師会は、47都道府県医師会の会員をもって組織する学術専門団体です。

「医道の高揚、医学及び医術の発達並びに公衆衛生の向上を図り、社会福祉を増進すること」を目的に、医師の生涯研修に関する事項、地域医療の推進発展に関する事項、保険医療の充実に関する事項など、さまざまな活動・提言を行っています。



