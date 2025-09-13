スシロー×「土曜はこれダネッ！」初コラボ！長野愛溢れる、長野県ならではのコラボ商品を共同開発！「長野県産野沢菜キムチキンパ」が登場！
株式会社あきんどスシロー（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：新居 耕平）は、9月12日（金）より、長野放送（フジテレビ系列局）の土曜夕方の情報バラエティ番組「土曜はこれダネッ！」とコラボした商品を、長野県内のスシローにて数量限定で販売しております。
『うまいすしを、腹一杯。うまいすしで、心も一杯。』という企業理念のもと、うまさに徹底的にこだわったおすしをご提供しているスシローでは、5つの約束を掲げており、その中の一つに「地域に喜ばれる店をつくります」という約束があります。
この度、長野県のお客さまに喜んでいただきたいという想いから、長野放送の人気情報バラエティ番組「土曜はこれダネッ！」とスシローが初めてコラボをし、長野県で馴染みのある“野沢菜”を使った長野県ならではの商品を共同開発いたしました。「土曜はこれダネッ！」の出演者に考えていただいた、長野県の方々に食べてほしい商品案を元にスシローの商品開発担当者が「長野県産野沢菜キムチキンパ」を完成させました。
「長野県産野沢菜キムチキンパ」は、ごま油の香りが食欲をそそる、長野県産の野沢菜を使用したキンパで、野沢菜の食感とピリ辛のキムチは相性抜群です。豚塩カルビを合わせることで旨みをプラスし、たまごを加えることでマイルドな味わいに仕上げ、辛いものが苦手な方にもお召し上がりいただけます。
長野放送「土曜はこれダネッ！」とのコラボ商品は、長野県内のスシローで数量限定での販売となりますので、ぜひこの機会にお召し上がりください。
※長野県内のスシローのみでの販売となります。
※「スシロー松本筑摩店」以外の店舗では、2025年9月10日（水）、11日（木）にテスト販売を実施いたしました。
※各店舗の販売状況はアプリ・HPでご確認いただけます。
コラボ商品概要
おすしはこれダネッ！
■商品名：長野県産野沢菜キムチキンパ
■価 格：税込200円
■販売期間：2025年9月12日（金）～販売予定総数4,200食が完売次第終了。
■販売店舗：長野県内のスシロー
※各店舗の販売状況はアプリ・HPでご確認いただけます。
※お持ち帰り対象外。
※赤しゃりでご提供する場合があります。
※長野県内のスシローのみでの販売となります。
※「スシロー松本筑摩店」以外の店舗では、2025年9月10日（水）、11日（木）にテスト販売を実施いたしました。
※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります。
※一部店舗はお皿の色・デザインが異なります。
※写真はイメージです。
コラボ商品の開発担当者について
料理人の父と料理好きの母を持つ、生粋の料理人！ 商品部 高村 岳志
料理人だった父の影響で幼い頃から料理人を目指し、複数の料亭を経験し大手ホテルチェーンで料理長も務めていた経歴の持ち主です。食べ物はもちろん、様々なものを作り上げることが好きで商品の開発に興味を持ち、スシローに入社。想像以上のペースで商品開発に携われるスシローでの業務は刺激的でやりがいがあるといいます。スシローらしさはもちろん自身のオリジナリティも出し、老若男女に喜んでもらえる商品を作るべく日々奮闘中です。
コラボ番組について
長野放送「土曜はこれダネッ！」
毎週土曜日午後6時～放送
長野県の今を「明るく 楽しく 元気よく」をモットーにお伝えする
どローカル情報バラエティ番組「土曜はこれダネッ！」
お笑い芸人“はっちゃん”や長野放送アナウンサーの面々が旬の話題や、
週末にお出掛けしたくなる情報を厳選してお届け！！
土曜夕方6時からの1時間 視聴者のみなさんをテレビの前に釘付けにします！！