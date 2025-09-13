4人組バンド BILLY BOO 全国対バンツアー『BILLY BOO″WIGGLY tour 2025-2026″』ゲストアーティスト全解禁！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

2024年5月に結成された仙台出身の4人組バンド”BILLY BOO(ビリーブー)”が開催する、

全国対バンツアー『BILLY BOO "WIGGLY tour 2025-2026"』の新たなゲストアーティストが解禁。

新たに発表されたゲストアーティストとして、

でかくてまるい。(札幌公演)、osage(福岡公演、広島公演)の出演が決定。

本情報で全てのゲストアーティストが解禁となった。

全国9都市を巡る本ツアーのゲストは、仙台公演にG over / 友成空、札幌公演にUMEILO / でかくてまるい。、金沢公演にchef’s / Maverick Mom、名古屋公演に13.3g / クボタカイ、高松公演に帝国喫茶 / Apes、大阪公演に606号室 / 窓際ぼっち倶楽部、福岡公演にクレナズム / osage、広島公演にシズクノメ / osage、ツアーファイナルとなる東京公演にはKlang Ruler / 雨のパレード となる。

本ツアーのタイトル『WIGGLY tour 2025-2026』には、”BILLY BOOの音楽でライブハウスにいる人たちを揺れ動かしたい。そしてBILLY BOOの新たな波を作れるように”という思いが込められている。

【BILLY BOO "WIGGLY tour 2025-2026"】

＜ツアー日程＞

・2025年

10月17日(金) 18:30 open / 19:00 start

【宮城】ROCKATERIA

w/ G over , 友成空

10月25日(土) 17:00 open / 17:30 start

【北海道】札幌KLUB COUNTER ACTION

w/ UMEILO , でかくてまるい。

11月8日(土) 17:00 open / 17:30 start

【石川】金沢GOLD CREEK

w/ chef’s , Maverick Mom

11月21日(金) 18:30 open / 19:00 start

【愛知】ell.SIZE

w/ 13.3g , クボタカイ

12月12日(金) 18:30 open / 19:00 start

【香川】高松TOONICE

w/ 帝国喫茶 , Apes

12月13日(土) 17:00 open / 17:30 start

【大阪】Live House Pangea

w/ 606号室 , 窓際ぼっち倶楽部

・2026年

1月24日(土) 17:00 open / 17:30 start

【福岡】LIVE HOUSE Queblick

w/ クレナズム , osage

1月25日(日) 17:00 open / 17:30 start

【広島】Cave-Be

w/ シズクノメ , osage

2月7日(土) 17:00 open / 17:30 start

【東京】Spotify O-Crest

w/ Klang Ruler , 雨のパレード

＜TICKET＞

\3,500- (tax in / 1D代別)

・チケット一般販売開始中

ぴあ : https://w.pia.jp/t/billyboo-fo/

ローソン : https://l-tike.com/billyboo/

イープラス : https://eplus.jp/billyboo/

BILLY BOO 公式ホームページ

https://billyboo.jp/

◆リリース情報

BILLY BOO「Shake it!!」

＜配信中＞

▼配信リンク

https://billyboo.lnk.to/Shakeit

BILLY BOO「ラプソディ」

TVアニメ『謎解きはディナーのあとで』エンディング・テーマ

＜配信中＞

▼配信リンク

https://billyboo.lnk.to/Rhapsody_

＜シングルパッケージ発売中＞

(C)東川篤哉／小学館／「謎解きはディナーのあとで」製作委員会

▼CD購入リンク

https://BILLYBOO.lnk.to/RhapsodyIn

\1,650（税込）

SRCL-13318

・CD収録内容

01 ラプソディ

02 Dejavu

・CD店舗別特典

【対象店舗/特典内容】

■HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）・・・ L判ブロマイド

■楽天ブックス ・・・ ポストカード

■Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

■セブンネットショッピング ・・・ ピック

■Sony Music Shop ・・・ B2ポスター

■全国アニメイト（通販含む） ・・・ ましかくブロマイド

■BILLY BOO応援店 ・・・ ステッカー

BILLY BOO応援店一覧

https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/billyboo/shoplist/250604/

【注意事項】

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※応援店対象店舗、特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

■BILLY BOOプロフィール

2024年5月結成。R&B、HIPHOP、ソウル・ファンクをルーツに、ジャンルの垣根を超えた独自のミクスチャーサウンドと、キャッチーなメロディが融合した4人組バンド。

ボーカル・KAZUKI UJIIEの歌声は、一度聞いたら耳を離さない天性の歌声で人々を魅了する。

昨年10月にリリースした「レンズ」はABEMA「キミとオオカミくんには騙されない」BGMに抜擢、

今年2月にはバンド初となるEP「逆光」をリリースし、2月度のFM802ヘビーローテーションに選出される。

今年4月に配信リリースされた「ラプソディ」はTVアニメ『謎解きはディナーのあとで』のエンディング・テーマとして書き下ろし、初のアニメタイアップを務める。

全国57局のプッシュ曲(パワープレイ)を獲得し、配信リリース前にも関わらずBillboard JAPAN総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”にチャートインという異例の快挙を成し遂げる。

配信後も“JAPAN Hot 100”45位、Billboard JAPAN Hot Animation 13位にチャートイン。

さらに”Billboard Japan Heatseekers Songs”にて2週連続首位、2025年上半期8位を獲得。

2025年の最注目バンド。

HP：https://billyboo.jp/

YouTube: https://www.youtube.com/@BILLYBOO_OFFICIAL

X: https://x.com/BILLYBOO_offici

Instagram: https://www.instagram.com/billyboo_official/