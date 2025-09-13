近未来おもてなしアドベンチャー『18TRIP（エイティーントリップ）』公式ラジオ番組が2025年10月よりスタート！

株式会社リベル・エンタテインメント

株式会社リベル・エンタテインメントと株式会社ポニーキャニオンがおくる、近未来おもてなしアドベンチャー『18TRIP（エイティーントリップ）』（iOS/Android）は、2025年10月より公式ラジオ番組をスタートすることをお知らせします。

『18TRIP』公式ラジオ番組「18TRIP Talk Studio」（公式ハッシュタグ：#エイトーク）は、『18TRIP』のキャスト陣が週替わりでパーソナリティを務め、作品の世界観やキャラクターの魅力をお伝えすることはもちろん、旅に欠かせない楽曲の紹介を通して、日本全国のエイトークリスナーと繋がっていくおもてなしラジオプログラムです。

プレ配信となる#00が、10月1日（水）19時にTOKYO FMの音声配信プラットフォーム「ポッドキャストメンバーシップ」、18TRIP公式YouTube「エイトリチャンネル」にて公開されることが決定しました。プレ配信のパーソナリティは、沼倉愛美さん（浜咲 椛役）、畠中 祐さん（浜咲 楓役）が務めます。

また10月7日（火）より本放送がスタート。#01・#02は堀金蒼平さん（畔川幾成役）、矢田悠祐さん（百目鬼 潜役）がパーソナリティを務めることも決定しました。

本日より番組投稿フォームにて各コーナーのメッセージの募集も開始しており、番組では以下のコーナーをお届け予定です。初回放送分までのメッセージの締切は9月16日（火）正午までとなりますので、お早めにご投稿ください。

「18TRIP Message Box」

不定期で募集テーマが変更になるふつおたのコーナー。今回の募集テーマは「18TRIP推しポイント」。アプリのシステムやストーリー、キャラクターや楽曲など、“推しポイント”のメッセージを送ってください。

「推し旅ガイド」

リスナーから届いた国内各所のオススメの観光スポットやグルメなどを“推し旅特派員”となってレポートしてもらったメッセージを紹介するコーナー。

「Trip Trap」

旅にはトラブルも付きもの、ということで、リスナーから届いた過去の旅で起きたハプニングなどを紹介していくコーナー。

その他、キャスト宛のメッセージや、お悩み相談なども募集。詳細は投稿フォームをチェックしてください。

詳しい放送時間や配信プラットフォームの情報は後日公開いたします。

『18TRIP』の最新情報は、公式サイトや公式X（@18trip_official(https://x.com/18trip_official)）にてお伝えしていきますので、ぜひご期待ください。

■『18TRIP』ラジオ情報

[タイトル] 18TRIP Talk Studio #00

[配信日]

2025年10月1日（水） 19:00～

[プラットフォーム]

音声配信プラットフォーム「ポッドキャストメンバーシップ」https://audee-membership.jp/

18TRIP公式YouTube「エイトリチャンネル」https://www.youtube.com/@18trip_official

[パーソナリティ]

沼倉 愛美（浜咲 椛役）

畠中 祐（浜咲 楓役）

[タイトル] 18TRIP Talk Studio #01

[配信日]

2025年10月7日（火）

[パーソナリティ]

堀金蒼平（畔川幾成役）

矢田悠祐（百目鬼 潜役）

[タイトル] 18TRIP Talk Studio #02

[配信日]

2025年10月14日（火）

[パーソナリティ]

堀金蒼平（畔川幾成役）

矢田悠祐（百目鬼 潜役）

[メッセージフォーム]

https://www.tfm.co.jp/f/18trip/message

■『18TRIP』詳細

タイトル：18TRIP（読み方：エイティーントリップ）

配信開始日：2024年5月23日（木）

価格：基本プレイ無料(一部アイテム課金制)

カテゴリー：近未来おもてなしアドベンチャー

企画・制作・運営：株式会社リベル・エンタテインメント

音楽制作：株式会社ポニーキャニオン

開発：株式会社フリースタイル

キャラクターデザイン：およ

メインシナリオライター：樋口美沙緒、休養沢ライチ

対応OS：iOS/Android

※機種によりご利用頂けない場合があります。

App Store ：https://apps.apple.com/jp/app/id6476969262

Google Play ：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.liberent.eighteentrip

公式サイト：https://18trip.jp

公式X：https://x.com/18trip_official（＠18trip_official）

公式YouTube：https://www.youtube.com/@18trip_official（＠18trip_official）

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@18trip_official（＠18trip_official）

公式Instagram：https://www.instagram.com/18trip_official/（＠18trip_official）

権利表記：(C)18TRIP PROJECT

■株式会社リベル・エンタテインメントについて

リベル・エンタテインメントは、ソーシャルゲーム、スマートフォンアプリの開発から運営まで多岐にわたり展開しています。社名のリベル（Liber）とは「生産と豊穣」を司る古代ローマ神の名前で、穀物が豊かに実るように、豊かな発想でクリエイティブなエンタテインメント作品を生み出したいと思い名付けました。

■株式会社ポニーキャニオンについて

音楽、アニメーション、映画、イベント、書籍等エンターテイメント全般におよぶ企画制作、販売をはじめ映画配給をも行う総合エンターテイメント企業。業界で唯一の地方活性化事業専門部署エリアアライアンス部を有しています。