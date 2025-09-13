腸内細菌領域の研究開発・事業化を進める株式会社NERON、社外取締役に菅野 隆（かんの たかし）氏が就任

株式会社NERON

腸内細菌領域の研究開発・事業化を進める株式会社NERON（本社：東京都渋谷区、代表取締役：長崎 恭久、以下「NERON」）は、経営ガバナンスの一層の強化と中長期の成長戦略推進を目的として、2025年9月1日付で菅野 隆氏が社外取締役に就任したことをお知らせいたします。

就任の背景と狙い

株式会社NERONは、研究開発・実証・事業展開を加速しており、資本政策、M&A・パートナーシップの検討が本格化しています。

戦略コンサルティング、金融、通信、IT、EC、物流など多業界で20年以上にわたり経営に携わってきた菅野氏の知見を取り入れ、意思決定の多様性と客観性を高めつつ、以下の領域での経営強化を図ります。

ガバナンス強化：取締役会機能の高度化、内部統制・開示体制の整備、資本政策立案

成長戦略の実装：中長期ロードマップとKPI設計、意思決定プロセス整備、スケーラブルな経営基盤構築

事業開発・提携推進：業界横断の連携・交渉支援、BtoB/BtoCの両面からのスケール戦略、デジタル施策の実行支援

菅野 隆氏 プロフィール

菅野隆

菅野 隆（かんの たかし）／66歳

最終学歴：東京大学法学部（1983）、イェール大学経営大学院MBA（1991）

主な経歴

NERONでの主な役割

- 1983年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社- 1991年12月 住友信託銀行〈現 三井住友信託銀行〉入社- 1996年9月 CSKベンチャーキャピタル 入社- 1999年4月 NTTドコモ 入社- 2003年2月 Microsoft Corporation 入社- 2004年5月 株式会社カービュー取締役 就任- 2006年12月 比較.com〈現 手間いらず〉 入社- 2007年12月 ケンコーコム〈現 Rakuten Direct〉入社- 2011年12月 ケンコーロジコム〈現 Rakuten Direct Logistics〉 代表取締役 就任- 2014年10月 株式会社ディスコ 入社- 2017年1月 早稲田フロンティアマインド 入社- 2019年12月 株式会社サインド 社外取締役（現任）- 2025年9月 株式会社NERON 社外取締役（2025年9月1日就任）

成長戦略・ロードマップ：中長期戦略の策定支援、事業ポートフォリオ設計、海外展開方針の検討

ガバナンス：取締役会機能・内部統制・情報開示の高度化、資本政策・規程整備の助言

事業開発・連携：異業種連携・共同事業の構想・交渉支援、B2B/B2Cスケール戦略の実装、デジタル施策・マーケティングの経営支援

コメント

このたび社外取締役としてNERONに参画いたしました。多様な業界で培ってきた戦略・財務・事業開発の知見を活かし、ガバナンスの高度化と成長戦略の実装を通じて、同社の企業価値向上と社会的インパクトの最大化に貢献してまいります。（菅野 隆）

株式会社NERONについて

株式会社NERONは、「世界中の全ての人に、安心して健康で豊かな生活を送れる未来を。」をビジョンに掲げ、腸内細菌叢を活用した革新的なMental Well-being製品を開発しています。独自の腸内細菌カクテル技術を通じ、心と体の健康、長寿社会の実現に貢献します。

株式会社NERON

会社名：株式会社NERON

所在地：東京都渋谷区

代表者：代表取締役 長崎 恭久

事業内容：腸内細菌を活用した製品の研究開発・製造販売

URL：https://neron.jp

