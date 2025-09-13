「真空ジェシカ VS イルカ in 新江ノ島水族館」会場チケット完売！大好評につきアーカイブ配信決定！！

株式会社 TBSテレビ

株式会社TBSテレビ(本社：東京都港区、代表取締役社長：龍宝正峰)が運営するCS放送TBSチャンネルは、人気お笑いコンビ・真空ジェシカがイルカとコラボするイベント「真空ジェシカ VS イルカ in 新江ノ島水族館」を2025年9月23日（火・祝）に開催。会場チケットはすでに完売し、イベントのアーカイブ配信を実施することが決定した。

真空ジェシカ（左：ガク 右：川北茂澄）／画像：バンドウイルカ（新江ノ島水族館）

真空ジェシカが企画するイルカとのツーマンライブ「真空ジェシカ VS イルカ in 新江ノ島水族館」。本イベントは、新江ノ島水族館の全面協力のもと、過去にTBSチャンネルで放送した『真空ジェシカのつまんなテレビ』の番組スタッフが制作に携わり、9月23日（火・祝）に開催する。

イベント開催決定の発表以降、真空ジェシカとイルカのコラボに期待する声が多く寄せられ、会場チケットはすでに完売。予想を超える反響に少しでも応えるべく、イベントのアーカイブ配信を行うことが決定した。配信の視聴開始は10月4日（土）10:00から（※生配信は無し）で、配信チケットの販売は9月13日（土）19:00からスタート。

イベントでは、真空ジェシカの漫才に対し、イルカは今回のために制作したオリジナルショーを披露！新江ノ島水族館公式キャラクター“あわたん”と真空ジェシカの大喜利対決も見どころだ。さらに、アシカと真空ジェシカ・ガクによる癒しのミニコーナーを実施することも決定！夢のコラボの数々を、ぜひ配信でもお楽しみいただきたい。

バンドウイルカ（新江ノ島水族館）

コメント

ガク「（決戦まであと10日、今の心境は？）やれることは全てやり尽くしました。時間が余って今はコントの練習をしています。（アーカイブ配信で見る方へメッセージ）離れた場所でイルカショーが見られる機会は滅多にないと思います！できる限り遠くから見て下さい！」

川北茂澄「（決戦まであと10日、今の心境は？）おいイルカ、拍手じゃなくて笑いとってみろよ（アーカイブ配信で見る方へメッセージ）全国のイルカは配信みて震えてろ」

新江ノ島水族館「えのすいトリーターたちも、イルカやあわたんと楽しみにしています！」

（※えのすいトリーター：生物を飼育（treat）し、お客さまをおもてなし（treat）する、新江ノ島水族館＝えのすいの展示飼育スタッフの呼称です。

画像：あわたん (C)2021 ENOSHIMA AQUARIUM

アーカイブ配信概要

≪配信イベントタイトル≫

「真空ジェシカ VS イルカ in 新江ノ島水族館」

≪配信視聴期間≫

10月4日（土）10:00～10月17日（金）23:59

≪配信チケット料金≫

2,750円（税込）

≪配信チケット販売ページ≫

https://w.pia.jp/t/shinkujessica-vs-dolphin/

※配信視聴に関するご不明点はこち

らをご確認ください。

⇒PIA LIVE STREAMサイト ヘルプ https://pia-live.jp/help

≪イベントSNS≫

X ⇒ https://x.com/tsumannaTV

≪お問い合わせフォーム≫

本イベントに関するお問い合わせは、下記フォームよりお願いいたします。

https://cgi.tbs.co.jp/ppshw/pc/event/10137/enquete.do

https://prtimes.jp/a/?f=d3065-1364-6a6ce02e3ae1cf3ed477bc9fcf90bb05.pdf