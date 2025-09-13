『鬼の花嫁』 待望のTVアニメ化！　メインキャストに早見沙織 × 梅原裕一郎が決定!

スターツ出版株式会社

スターツ出版株式会社（本社:東京都中央区、代表取締役社長：菊地修一)が発刊する、シリーズ累計発行部数約580万部を突破した『鬼の花嫁』について、 2026年のTVアニメ放映が決定いたしました。また、9月13日(土)アニプレックスがおくるオンラインイベント「Aniplex Online Fest 2025」にて、ティザーPV、初のスタジオ描き下ろしビジュアル、メインスタッフ、柚子＆玲夜を演じるメインキャストなど、最新情報が解禁となりました。本作品は、2023年「コミックシーモアみんなが選ぶ!!電子コミック大賞2023」で大賞を受賞、小説・漫画共に4か月連続1位を獲得。さらに「コミックシーモア年間ランキング2022・2023」少女コミック編で2年連続1位、「第７回みんなが選ぶTSUTAYAコミック大賞」では３位を獲得した大人気作品です。

◆鬼の花嫁特設サイト：https://novema.jp/article/oninohanayome

◆公式twitter：@onihana_info

『鬼の花嫁』

コミック作画：富樫じゅん、原作：クレハ、スターツ出版刊

【ストーリー】人間とあやかしが共存する世界で、不遇な人生を歩む平凡な高校生・柚子。あやかしの頂点にたつ鬼の鬼龍院玲夜と出会い、花嫁に見出されたことで、物語は大きく動き出す―― 。運命の出逢いからはじまる、和風あやかしシンデレラストーリー。

アニメでキャラクターを演じるキャストは、家族から愛されない日々を送る平凡な少女・東雲柚子役を 早見沙織 、あやかしの頂点に立つ鬼の一族の次期当主・鬼龍院玲夜役を 梅原裕一郎 が務めます。ティザーPVは、家庭内で冷遇される柚子の姿と、花嫁として柚子を見出す玲夜の出逢いの描写に合わせ、キャトのボイスも公開。また、アニメーション制作を担当するColored Pencil Animation Japanの描き下ろしとなる、柚子と玲夜を描いた初のアニメビジュアルが解禁。ほか、メインスタッフ＆キャスト、放送時期など最新情報を続々と公開されております。今後の最新情報は、アニメ公式サイト・公式SNSにて紹介してまいりますので、更なる続報にご注目ください。

■TVアニメ『鬼の花嫁』 2026年放送決定 ティザービジュアル公開

【ティザーPV】

https://www.youtube.com/watch?v=gK4DX0X_snw

【アニメ公式サイト】

https://onihana-anime.com/

【アニメ公式X】

https://x.com/onihana_anime

公式推奨ハッシュタグ：#鬼の花嫁

■新情報解禁 オンラインイベント「Aniplex Online Fest2025」配信中！アーカイブは9月20日（土）23:59まで

『Aniplex Online Fest2025』 無料オンラインイベント

配信URL ＞＞ https://youtube.com/live/WaWw_9fJcL8

■メインキャスト解禁！コメントも到着！

【東雲柚子／CV：早見沙織】

■キャストコメント

玲夜と出会い、少しずつ変化していく柚子の心。

その繊細な揺れやあたたかさを、声でも丁寧に表現していけたらと思っております。

アニメ化、ぜひ楽しみにお待ちください！

【鬼龍院玲夜／CV：梅原裕一郎】

■キャストコメント

玲夜は圧倒的な力を持ち、一見冷徹ですが、その奥にある葛藤や、柚子に対して見せる優しさが魅力的なキャラクターだと思います。

鬼や怪異と人が共存する「鬼の花嫁」の世界で生きる彼を全力で演じさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

『鬼の花嫁』シリーズ累計580万部突破

書影左 紙コミック 『鬼の花嫁』７巻 書影右 小説 『鬼の花嫁』 新婚編四

【原作小説】

鬼の花嫁 (スターツ出版文庫)

著者:クレハ イラスト:白谷ゆう

【コミック】

鬼の花嫁 (noicomi連載/スターツ出版刊)

コミック作画:富樫じゅん 原作:クレハ

原作小説＆コミックス情報はこちら

https://novema.jp/article/oninohanayome

■TVアニメ『鬼の花嫁』作品基本情報

■紙コミックシリーズ既刊（noicomi COMICS）■小説文庫シリーズ既刊（スターツ出版文庫）

◆放送情報

2026年より放送決定

◆スタッフ

原作：クレハ（スターツ出版文庫）

漫画：富樫じゅん（スターツ出版「noicomi」連載）

監督：大宮一仁

シリーズ構成：鎌倉由実

メインキャラクターデザイン：田中日香里

キャラクターデザイン：重國浩子

音楽：横山 克

制作：Colored Pencil Animation Japan

◆キャスト

東雲柚子：早見沙織

鬼龍院玲夜：梅原裕一郎

◆公式サイト・SNS

公式サイト：https://onihana-anime.com/

公式X：https://x.com/onihana_anime（@onihana_anime）

公式推奨ハッシュタグ：#鬼の花嫁

※画像をご使用の際は、下記コピーライト表記の記載をお願いします※

(C)クレハ・富樫じゅん・スターツ出版／「鬼の花嫁」製作委員会

■本件に関する問い合せ先

株式会社アニプレックス 第1プロデュースグループ 宣伝部 吉開彩花

【TEL】03-5211-5030【FAX】03-5211-7050【Email】ayaka.yoshigai@aniplex.jp

■原作についての問い合せ先

スターツ出版株式会社 広報担当 佐々木

【TEL】03-6202-0311 【Email】contact-stp@starts-pub.jp

PDFはこちらから

https://prtimes.jp/a/?f=d607-2005-cd1e7d6478e4a016786a31bca78a3e19.pdf