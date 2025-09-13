ナ・イヌ来日！『etincellebeaute』アンバサダー就任記念特別ファンイベント開催決定！

株式会社フューチャークレール

株式会社フューチャークレール（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉原良子）は、自社開発のスキンケアブランド「etincellebeaute（エタンセルボーテ）」において、先日ブランドアンバサダーに就任したナ・イヌ氏と共に、就任記念特別ファンイベント【etincelle moment with NA INWOO】を開催することを発表いたしました。

『etincelle moment with NA INWOO』

今回のイベントでは、以下のような多彩な企画をご用意しております。

・俳優ナ・イヌ氏と「etincellebeaute」を通じて、“自然美や新しい自分に出会うきっかけ”をお届けする場の創出

・撮影時のエピソードや「etincellebeaute」に関するトークなどを交えたスペシャルプログラム

・その他、さまざまなイベントやスペシャルグッズも予定

これらの企画を通じて、エタンセルボーテとナ・イヌ氏の魅力をより身近に感じていただける特別な機会をお届けいたします。

［イベント案内］

開催日時：2025年11月7日（金）

第1部：開演14:00～／第2部：開演18:30～

開催場所：横浜BUNTAI（〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町2-7-1）

※本イベントは、運営上の都合により内容が変更となる場合がございます。

※最新情報につきましては、イベント特設サイトをご確認ください。

※販売情報は追って公開いたします。

◼︎イベント特設サイト：etincellemoment.com(https://www.etincellemoment.com/)

※本イベントに関するお問い合わせ先：

LEQUIPE ENTERTAINMENT INC.（03-3470-0330）平日/12:00～18:00

■ナ・イヌの紹介

ナ・イヌ（1994年9月17日生）は韓国の俳優で、2024年に放送された『私の夫と結婚して』でユ・ジヒョク役を演じ、強い存在感を示しました。

2025年には、日本TBSと韓国スタジオドラゴンが共同制作するドラマ『初恋DOGs』で韓国財閥の御曹司ウ・ソハを演じ、日本ドラマ初主演を務めます。

俳優として演技の幅広さが高く評価されており、またバラエティ番組『1泊2日』にレギュラー出演し、親しみやすくユーモラスな一面や多彩な魅力を発揮しています。

■「etincellebeaute（エタンセルボーテ）」の紹介

etincellebeaute（エタンセルボーテ＝キラキラと輝く美しさ）は、「自信に満ちた笑顔あふれる毎日」をサポートしたいという想いから誕生したスキンケアブランドです。 代表自身も肌の悩みを抱えていた経験から、性別・年齢問わず一人でも多くの方に安心して使っていただけるスキンケアを目指し、線維芽細胞由来のエクソソーム「ex coa（イーエックスコア）」を配合した製品を開発しました。

肌にハリや潤いを与え、健やかな素肌へと導く力を実感いただけます。

この度、ナ・イヌ氏がブランドアンバサダーに就任。

etincellebeauteは、皆様の「生まれ変わりのサポート」を届ける新たな挑戦を、ナ・イヌ氏と共にスタートいたします。

-オフィシャルサイト- https://etincellebeaute.jp/(https://etincellebeaute.jp/)

-公式Instagram - https://www.instagram.com/etincellebeaute_futureclaire/(https://www.instagram.com/etincellebeaute_futureclaire/)

-公式イベントInstagram - https://www.instagram.com/etincellebeaute2025official/(https://www.instagram.com/etincellebeaute2025official/)

-公式Xアカウント - https://x.com/etincellebt(https://x.com/etincellebt)

-公式イベントXアカウント - https://x.com/etincellemoment(https://x.com/etincellemoment)