【日本初】自宅が、イギリスの教員養成学校に。完全オンラインで国際教育者資格を取得できる「Global Teachers School」開校！

SEC株式会社

SEC株式会社（本社：大阪府枚方市、代表取締役社長：竹内 一紀）は、完全オンラインでイギリスの国際資格（NOCN認証）が取得できる国際基準の教育者育成プログラム「Global Teachers School」を新たに設立し、9月11日（木）より第一期生の募集を開始したことをお知らせします。

※本プログラムは、日本国内における「完全オンラインでイギリスの国際資格（NOCN認証）が取得できる教育者育成プログラム」としては初となります（当社調べ／2025年9月時点）。

Global Teachers School（グローバルティーチャーズスクール）公式WEBサイト(https://global-teachers-school.com/)

なぜ今、教育者の「アップデート」が急務なのか？ AI時代が求める新たな教育のカタチ

私たちは今、AIの台頭や経済のボーダレス化により、未来の予測が極めて困難な時代を生きています。このような社会で未来を担う子どもたちに必要なのは、もはや知識の暗記ではありません。多様な価値観を理解し「自ら課題を発見し解決していく力」「答えのないことに向かって考えていく力」です。

しかし、日本の教育現場はこの急激な変化に十分に対応できているとは言えません。グローバルな視野を持ち、生徒一人ひとりの主体性を最大限に引き出す指導法を実践できる教育者の育成が、喫緊の課題となっています。

私たちは「教育者の成長こそが、教育改革の最も重要な鍵である（教育者改革 即 教育改革）」と確信しています。教育者自身が国際基準の指導力と広い視野を身につけることで初めて、子どもたちの未来を真に切り拓く教育が実現できる。この強い想いから、時間や場所に縛られることなく、誰もが世界水準の教育を学べる「Global Teachers School」を設立いたしました。

世界標準の指導力を全国へ。「Global Teachers School」とは

Global Teachers Schoolは、「教育者のアップデートが、日本の未来を創る」をコンセプトに、イギリスの教育者資格（NOCN）を完全オンラインで取得できる、日本初の国際教育者育成プログラムです。これまで海外に留学しなければ学ぶことが難しかった世界レベルの教育理論と実践的スキルを、日本のどこにいても、そして現職を続けながらでも学べる環境を提供します。

英語力ゼロからでも安心。あなたのペースで世界レベルの指導力を身につける方法

当スクールでは、受講生の多様なニーズに応えるため、体系的で柔軟なカリキュラムを用意しています。ライブレッスンは全て録画されるため、多忙な方でもご自身のペースで確実に学習を進めることが可能です。

▶︎Global Teachers Schoolコース&プログラム案内の詳細はこちら(https://global-teachers-school.com/course/)

国際教育者資格取得コース

イギリスの国際資格であるNOCNのレベルに応じた2つのコースを提供します。

■教育スキル専門能力開発コース（最短4ヶ月）

教育の基礎理論とスキルを体系的に学び、国際資格「NOCN Level 3 Award」の取得を目指します。教育者としての第一歩を踏み出したい方に最適です。

■国際教育者ライセンス取得コース（最短1年）

より高度で実践的な指導法（アクティブラーニング、インクルーシブ教育など）を深く学び、国際資格「NOCN Diploma」の取得を目指します。指導者としてキャリアを飛躍させたい方向けの本格的なコースです。

目的別オプションコース

資格取得を強力にバックアップし、個々のスキルアップを加速させる3つのコースをご用意しました。

■英語力育成コース

英語力に不安がある方でもご安心ください。英語力ゼロの状態から、資格取得に必要なCEFR B2レベル（英検 準1級相当）まで、着実に力を引き上げる特別プログラムです。

■教育スキル育成コース

ディスカッションやプレゼンテーションなど、特定の指導スキルを集中的に強化し、実践力を高めます。

■グローバルリーダーコース

SDGsや21世紀スキルなど、現代の教育者に必須の国際的な教養と視野を育みます。

この学びが拓く、あなたの新たな可能性と日本の教育の未来

Global Teachers Schoolでの学びは、単なる資格取得に留まりません。それは、あなた自身のキャリアと、日本の教育の未来を大きく変える力となります。

Global Teachers Schoolで得られる4つの価値

1．信頼性とキャリアの証明

世界各国で認められているイギリスの国際教育者資格は、国内外でのキャリアの可能性を飛躍的に広げます。

2．実践的な英語力の習得

英語初心者でも、最終的にCEFR C1レベル（英検1級相当）の高度な英語力が身につき、グローバルな環境で自信を持って指導できます。

3．柔軟な学習環境

完全オンラインのため、時間や場所を選びません。多忙な社会人でも、自分のペースで学習を継続できます。

4．国際基準の指導スキル

21世紀に求められる最先端の教育理論と実践的スキルを体系的に習得し、生徒の主体性を引き出す指導者へと成長できます。

私たちは、本プログラムを通じて、現職の教員の方々はもちろん、企業の研修担当者、グローバルなキャリアを目指すビジネスパーソン、そしてこれから教育の道を志す学生まで、指導・育成に関わるすべての方（19歳以上）に、新たな学びと成長の機会を提供します。

SEC株式会社について

SEC株式会社は教育事業を通じ、人々の暮らしと未来を豊かにすることを目指す企業です。創業以来、私たちは常に「人」の可能性を信じ、その成長をサポートすることに情熱を注いできました。積み重ねてきた知見を融合させ、これからの社会に本当に必要とされる価値を創造し続けます。 「Global Teachers School」は、私たちの長年の想いを形にした事業です。この学びの場から、日本の、そして世界の未来を担う素晴らしい教育者が一人でも多く巣立っていくことを心から願っています。

【会社概要】

社名：SEC株式会社

所在地：大阪府枚方市渚西1-5-25

代表者：代表取締役社長 竹内 一紀

事業内容：教育事業・不動産事業

URL：https://global-teachers-school.com/