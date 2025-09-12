国内初導入となる Cat(R) マテリアルハンドラ 3機種を新発売

キャタピラージャパン合同会社

キャタピラー マテリアルハンドラ MH3032

キャタピラージャパン合同会社（代表執行役員：比留間 茂）は、CatマテリアルハンドラMH3024 / MH3032 / MH3040の３機種を9月8日より発売を開始いたしました。

今回発売するマテリアルハンドラ MH3024 / MH3040 は海外マーケットで既に展開しており、実績の高い製品です。MH3032はMH3024とMH3040の中間のサイズとして開発し、海外及び日本のマーケットへ新たに導入いたします。マテリアルハンドラは主に、スクラップや木材の積込み、荷下ろし、プレス機への投入、港湾荷役など幅広い現場で活躍する製品です。

標準の油圧ショベルよりも長い作業機、標準装備の油圧リンク式キャブで作業効率と視認性を確保しています。またCatの先進テクノロジ： CatグラップルペイロードやE-フェンス、キャブ干渉防止システムを標準装備し、燃料消費量の削減、優れた生産性・安全性による作業効率向上、そして高い汎用性により、お客様のコスト削減に寄与します。

足回りは履帯ではなくタイヤで走行し、頻繁な移動や広範囲なヤードでの稼働に最適です。アウトリガーを下げることで、より安定した姿勢を維持することができます。

MH3024/MH3032/MH3040はオフロード法2014年基準をクリアしています。

１． Catマテリアルハンドラの主な特長は次のとおりです。

(１) Catの先進テクノロジ

（ア）計量システム Ｃａｔグラップルペイロードを搭載。ブーム・アームを一時停止させることなく、持ち上げ旋回操作中に正確に積荷の重量を計測することが可能です。過積載や過少積載の予防に貢献します。データはキャブ内のモニタからＵＳＢにダウンロード可能で、生産性の見える化に役立ちます。



（イ）作業範囲制限機能：E-フェンス・キャブ干渉防止機能を搭載。設定したフロント作業範囲、旋

回角度に近づくとフロントや旋回の動きを自動停止します。これにより、フロントや旋回による接触や衝突のリスクを低減し、現場で安全に作業ができます。



（ウ）積込み時に旋回操作を往復するような作業で旋回が自動的に停止する「旋回アシスト」機能を

搭載しています。



（エ）VisionLinkTM （ビジョンリンク）を利用することで、車両の位置や状態を把握し適切な機械管理が行え、燃料消費量やアイドリング時間の分析によるコスト削減も可能な他、車両警告のお知らせ機能もご使用いただけます。

（２）装着可能アタッチメント重量

標準的な仕様の場合、MH3024は3,200ｋｇ(暫定値)、MH3032は3,450kg、MH3040は4,150kg までのアタッチメントを装着することが可能で、一般的な機械の装着重量よりもさらに重量のあるアタッチメントを装着し、一度でより多くの資材を扱うことができるため作業効率のアップに貢献することができます。

（３）高い作業性能と整備性

長いリーチと標準装備の油圧リンク式キャブにより、高いアイポイントから資材を視認し、積込み、荷下ろし、投入の作業が行えます。また、作業機への給脂は自動給脂機能が標準装備され、リバースファンも標準装備のため粉塵が発生する現場でのラジエータの目詰まりを予防することに役立ちます。

（４）足回りの安定性と移動能力

履帯ではなくタイヤの足回りで、頻繁な移動や長距離の移動を伴う作業に適しており、独立して作動する4本のアウトリガーで車体を安定させて作業することができます。運転操作用の丸ハンドルを設置しない仕様では、作業時の前方視界が十分に確保されています。

２．マテリアルハンドラの主な仕様値

３．標準販売価格 （販売標準仕様、税別）

Cat MH3024 マテリアルハンドラ 53,874,000円

Cat MH3032 マテリアルハンドラ 71,074,900円

Cat MH3040 マテリアルハンドラ 84,492,900円

４．キャタピラージャパンホームページ マテリアルハンドラ

https://www.cat.com/ja_JP/products/new/equipment/material-handlers.html

以 上

Caterpillarについて:

Caterpillar Inc.は、建設機械、鉱山用機械、ダンプ用ディーゼルエンジンおよび天然ガスエンジン、産業用ガスタービン、ディーゼ ル電気機関車などの製造で世界をリードしており、2024年の売上高は648億ドルとなっています。当社は100年間にわたり、お客様 がより良く、より持続可能な世界を構築するためのお手伝いをしてきました。また、低炭素化の未来に貢献する取組みを行ってい ます。当社の革新的な製品とサービス、それを支えるグローバルなディーラネットワークは、お客様の成功を支援するために比類 のない力を発揮します。Caterpillarは、主に建設産業、資源産業、エネルギー/輸送の3つの主要セグメントで全世界的に事業を展開 しています。また、金融商品セグメントでは金融および関連サービスを提供しています。caterpillar.comをご覧いただくか、 caterpillar.com/en/news/social-media.htmlのソーシャルメディアチャネルの会話にご参加ください。