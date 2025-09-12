「ESTHER BUNNY(エスターバニー)」を中心にK VISIONグループのキャラクターIPを日本で独占展開

株式会社ビジョンエンターテインメント

株式会社ビジョンエンターテインメント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：金 賢卿）は、韓国のK VISION（ケイビジョン）が保有するキャラクターIPの日本国内における独占エージェントとして、2025年9月より本格的に事業展開を開始いたします。当社は2024年11月に設立されたK VISIONグループの一員であり、いま大人気のキャラクター「ESTHER BUNNY（エスターバニー）」を中心としたライセンス事業を軸に、日本市場でのIPブランド拡大を推進してまいります。

「エスターバニー」は韓国をはじめアジア全域で支持を集めており、日本でもZ世代を中心にファン層が拡大しています。こうした背景を踏まえ、当社は国内企業との協業を通じてライセンス事業を強化するとともに、2025年10月には「エスターバニー公式オンラインショップ（EC）」をローンチし、限定商品やコラボレーションアイテムの販売を予定しています。

さらに、デジタルコンテンツや飲食事業など各企業とのコラボレーション、継続してポップアップイベントの展開など、ファンの体験価値を高める多彩な取り組みを進めていく計画です。

代表取締役CEOの金 賢卿は「K VISIONグループの強力なキャラクター資産を背景に、日本市場での事業を本格化させます。エスターバニーをはじめとするキャラクターIPを日本の多くのお客様に共感と楽しみをお届けできるブランドとして育てていきたい」とビジョンを掲げています。

【会社概要】

会社名：株式会社ビジョンエンターテインメント

所在地：東京都渋谷区道玄坂１-２１-１SHIBUYA SOLASTA ３F

代表者：代表取締役 金 賢卿

設立：2024年11月

事業内容：キャラクターライセンス事業、オンラインショップ運営、デジタルコンテンツ事業他