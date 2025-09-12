ラシン株式会社がSNS時代の採用・集客・販売促進を支援する「縦型ショート動画制作サービス」を提供開始

ラシン株式会社

Webサイト制作を中心に1300社以上の制作支援実績を持つラシン株式会社(https://rashin.jp/)（本社：福岡県福岡市、代表取締役：原 直樹）は、2025年9月より新サービスとして「縦型ショート動画制作サービス」(https://hp-fukuoka.com/shortvideo)の提供を開始いたしました。

本サービスは、TikTok、Instagramリール、YouTube ShortsなどのSNSプラットフォームで活用できる縦型フォーマットのショート動画を、企画から撮影、編集、納品までワンストップで提供するものです。採用活動や商品プロモーション、ブランディング目的のUGC風広告制作など、企業のSNS活用ニーズに応じた柔軟なプランで提供いたします。

▼サービスサイトはこちら(https://hp-fukuoka.com/shortvideo)

背景：中小企業における動画活用の課題

近年、スマートフォンの普及に伴い、縦型ショート動画の視聴時間は急速に増加しており、企業のマーケティング活動においてもその重要性は増しています。しかし、多くの中小企業では、「制作コストが高い」「専門的なノウハウがない」「制作リソースが不足している」といった課題から、動画活用に踏み出せないのが現状です。

ラシン株式会社は、これまで1200社以上のWebサイト制作を通じて、多くの中小企業が抱えるデジタル化の課題に向き合ってまいりました。その中で培った「人を動かす広告」のノウハウを活かし、中小企業の動画マーケティング参入障壁を抜本的に下げるべく、本サービスの開発に至りました。これまでのWeb制作や広告支援のノウハウを活かし、"無理なく・安価に・効果的に"ショート動画を導入できる環境を整えることで、企業の採用・集客・販売促進支援のさらなる強化を目指します。

「縦型ショート動画制作サービス」の3つの特徴

1.業界最安水準の価格設定1本3万円からという圧倒的な低価格を実現

これまで費用面で動画制作を諦めていた企業でも、気軽に始めることが可能です。月額プランも用意しており、継続的な情報発信をサポートします。



2.企画から納品までワンストップで提供

企画、構成、撮影、編集、納品まで、動画制作に必要な全工程をワンストップで提供。お客様は煩雑な作業から解放され、ビジネスに集中できます。また、最短7日というスピーディーな納品も特徴です。



3.1300社の実績に裏打ちされた企画力

平均年齢27.5歳のTikTokネイティブな若手チームと、1300社以上の制作支援実績を持つ経験豊富なディレクターがタッグを組み、トレンドを捉えつつも成果に繋がる「人が動く」動画を企画・制作します。

サービスについて

対応媒体： TikTok / Instagramリール / YouTube Shorts / Meta広告 など

制作範囲： 企画立案・シナリオ設計・撮影・編集・納品まで一気通貫

用途例： 採用動画（社員紹介・会社紹介・リール広告）、商品・サービスのUGC風プロモーション動画／SNS広告クリエイティブ など

料金： 3万円～／本（編集のみのプランから、撮影込みのプランまで幅広く対応）

※複数本での発注に応じた割引制度あり

新サービスリリース記念キャンペーン

本サービスのリリースを記念し、2025年9月30日までにお申し込みいただいた企業様限定で、以下の特典をご用意しております。

・特典1：初回制作費50%OFF（2本以上ご依頼の場合）

・特典2：動画1本無料制作プレゼント（30秒尺）※特典1をご利用の場合適用

・特典3：運用改善の無料相談

会社概要



・所在地：福岡本社：福岡市中央区警固二丁目16番26号アークエムズワン6F

東京営業本部：東京都港区芝四丁目1番23号三田NNビル 15F FSGインキュベーション内

・代表者：代表取締役 原 直樹

・事業内容：Webサイト制作事業、マーケティング支援、クラウドファンディング事業、ダイレクトマーケティング事業、動画制作事業等

・ラシン株式会社コーポレートサイト(https://rashin.jp/)

・縦型ショート動画サービスサイト(https://hp-fukuoka.com/shortvideo)

本件に関するお問い合わせ先

ラシン株式会社 東京オフィスゼネラルマネジャー：茂木

TEL: 092-725-5715

Email: info@rashin.jp