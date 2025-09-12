OGSコンサルティングが2年連続で「カオナビ パートナーアワード」におけるコンサルティングパートナー部門を受賞。

OGSコンサルティング株式会社

戦略連動型人事評価制度のコンサルティングを基軸とした、本質的な組織開発を支援するOGSコンサルティング株式会社（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：深石 圭、以下、「OGSコンサルティング」）は、パートナーシップ提携をしている、株式会社カオナビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 Co-CEO：佐藤 寛之、以下「カオナビ」）が主催する「カオナビ パートナー アワード2025」において、昨年に引き続き、2年連続で企業のコンサルティングパートナー部門を受賞したことをお知らせいたします。

■カオナビ パートナー アワード2025について

「“はたらく”にテクノロジーを実装し 個の力から社会の仕様を変える」をパーパスに掲げるカオナビが主催したアワードです。

カオナビが提供するさまざまなプロダクトを世に広め、より大きな社会貢献を実現すべく、2020年からパートナー制度を開始し、これまでの協働に対する感謝と、今後のさらなる連携強化への願いを込めて、2024年に引き続き2025年も開催しました。カオナビとのパートナーシップを通じて、顕著な成果を上げた企業・個人を表彰しています。

■受賞コメント

OGSコンサルティング株式会社

執行役員 兼 COO 白水 祐太（アライアンスマーケティング責任者）

この度は、2年連続で名誉ある賞を頂き、誠にありがとうございます。カオナビ社との取り組みを通じて「人財の強みや適性が可視化され、育成・配置に戦略性が持てるようになった」と、多くのお客様からお喜びの声を頂いています。

変化が激しい今、“人”を軸にした意思決定と、現場に根ざした実践的な活用が、企業の持続的成長には欠かせません。その点で、柔軟に進化し続けるカオナビのプラットフォームは、お客様の変革の推進を力強く支えるツールとなっています。今後も、お客様の「強み」を引き出す支援ができるよう、パートナーとして共に挑戦をし続けてまいります。引き続き、どうぞよろしくお願い申し上げます。

■今後について

OGSコンサルティング株式会社

代表取締役社長 深石 圭

この度、2024年に引き続き、2年連続で「コンサルティングパートナー部門」のアワードを受賞することができました。これもひとえに、お客様への提供価値を最大化するという共通の価値感のもと、日頃から弊社と伴走いただいているカオナビ社の皆さまのご協力と信頼の賜物と心から感謝申し上げます。

2年連続での受賞は、単なる評価制度構築の枠に留まらず、「経営戦略と人事制度の接続」「自走化を前提とした導入支援」「評価制度とクラウドの有機的な接続」といった、弊社独自のアプローチをご評価いただいたものと考えております。

カオナビ社が提供するタレントマネジメントシステム「カオナビ」のカスタマイズ性の高さは、各企業の経営戦略や価値基準を踏まえた人事評価制度のクラウド管理を可能にし、OGSコンサルティングが目指す、戦略連動型人事評価制度や自走化の実現に不可欠なツールであると考えています。

今後も、中小企業の持続的な成長と組織の自律性を両立させ、日本のビジネスパーソンが高い熱量を持って働ける環境づくりを実現するために、カオナビ社とのパートナーシップをより一層深化させ、より多くの企業様に貢献してまいります。

■株式会社カオナビについて

・名称 ： 株式会社カオナビ

・代表者 ： 代表取締役社長 Co-CEO 佐藤 寛之、代表取締役 Co-CEO 柳橋 仁機

・本社所在地： 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 38F

・設立 ： 2008年5月27日

・事業内容 ： タレントマネジメントシステム「カオナビ」、労務管理システム「ロウムメイト」、

予実管理システム「ヨジツティクス」の開発・販売・サポート

・公式サイト ：https://www.kaonavi.jp/

■OGSコンサルティング株式会社について

・名称 ： OGSコンサルティング株式会社

・代表者 ： 代表取締役社長 深石 圭

・本社所在地： 大阪府大阪市中央区難波5-1-60 WeWork なんばスカイオ26F（受付27F）

・資本金 ： 10,000,000円

・設立 ： 2023年9月1日

・事業内容 ： ■組織開発コンサルティングによる事業成長支援

・戦略連動型人事評価制度の構築支援（自走化に向けた設計・運用の伴走支援）

・人財育成支援（新卒～管理職向け：マネジメント・リーダーシップ強化研修）

・組織活性化支援（循環型経営の実現に向けたコンサルティング）

・HRクラウド企業（提携パートナー企業）のご紹介

・人財採用支援（エントリーマネジメントのコンサルティング）

・経営理念の策定～浸透コンサルティング

■研修コンテンツの企画・開発・提供

・オーダーメイド型での研修コンテンツの企画・開発・提供

・OEM・ODM形式でのコンテンツ企画・開発・提供

・公式サイト：https://www.ogs-consulting.co.jp