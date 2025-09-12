Ëã¿ý³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÂ¿°æÎ´À²¥×¥í¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦SNS¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ¤Î¡Ø¥¿¥¤¥Ñ»ê¾å¼çµÁ Ëã¿ý¡Ù¤ËÄ©Àï¡ª9·î11Æü¤è¤êÂÐÀïÆ°²è¤ò¸ø³«¡õ¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¾¦ÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡ª
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ¤Âå¸þ¤±¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¥²ー¥à¥áー¥«ー ³ô¼°²ñ¼ÒTRYBE ¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¸þ¤±¤Î´ë²è¡¦¥¨¥â¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°(R)¤ò¼ê¤¬¤±¤ë ËÍ¤È»ä¤È³ô¼°²ñ¼Ò ¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡Ø¥¿¥¤¥Ñ»ê¾å¼çµÁËã¿ý¡Ù¤ÈËã¿ý³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÂ¿°æÎ´À²¥×¥í¤é¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×Æ°²è¤ò9·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÂ¿°æÎ´À²¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤¿¤«¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë(https://www.youtube.com/channel/UCihYMokYrglpPKgjzbZYgqA)¡×¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢M¥êー¥°¤Ç¤â³èÌö¤·¡ÖºÇÂ®ºÇ¶¯¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄËã¿ýÆüËÜÂåÉ½¥êー¥Àー Â¿°æÎ´À²¥×¥í ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º½êÂ°¤Î ÎëÌÚ¤¿¤í¤¦¥×¥í¡¢ºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¤Î
½êÂ° ÅÚÅÄ¹ÀæÆ¥×¥í ¤È¤ÎÌ´¤ÎÂÐÀï¤¬¼Â¸½¡£ÇòÇ®¤·¤¿¾¡Éé¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ°²èURL¤Ï¤³¤Á¤é ¡§https://youtu.be/XM6ZXPwcWR8?si=PMuoKFFiRFslgwbv(https://youtu.be/XM6ZXPwcWR8?si=PMuoKFFiRFslgwbv)
¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¾¦ÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¡ª¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ°²è¸ø³«¤òµÇ°¤·¡¢½Ð±é¥×¥í¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Ø¥¿¥¤¥Ñ»ê¾å¼çµÁËã¿ý¡Ù¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò 9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë～9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë ¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë～¡§2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë
¾ÞÉÊ¡§½Ð±é¥×¥íÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Ö¥¿¥¤¥Ñ»ê¾å¼çµÁËã¿ý¡×
Â¿°æÎ´À²¥×¥í¡§3Ì¾ÍÍ¡¢ÎëÌÚ¤¿¤í¤¦¥×¥í¡§3Ì¾ÍÍ¡¢ÅÚÅÄ¹ÀæÆ¥×¥í¡§3Ì¾ÍÍ¡Ê¹ç·×9Ì¾ÍÍ¡Ë
±þÊçÊýË¡
£±.¥¿¥¤¥Ñ»ê¾å¼çµÁ¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー
¥¿¥¤¥Ñ»ê¾å¼çµÁ¸ø¼°X¡§https://taipa-games.com/
£². ¤´´õË¾¤Î¥×¥í¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー
¡¦Â¿°æÎ´À²¥×¥í¡§https://x.com/takaharu_ooi(https://x.com/takaharu_ooi)
¡¦ÎëÌÚ¤¿¤í¤¦¥×¥í¡§https://x.com/SuzukiTaro_npm(https://x.com/SuzukiTaro_npm)
¡¦ÅÚÅÄ¹ÀæÆ¥×¥í¡§https://x.com/tsuchidakosho(https://x.com/tsuchidakosho)
£³.³ºÅö¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
ÃêÁª¤Ç¹ç·×9Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¾¦ÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥Ñ»ê¾å¼çµÁ¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤êDM¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
È¯É½¤Ï2025Ç¯10·î¾å½ÜÍ½Äê¡¢¾ÞÉÊ¤Ï10·îÃæ½Ü°Ê¹ß½ç¼¡È¯Á÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ãí°Õ»ö¹à
¡¦Èó¸ø³«¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃêÁª»þ¤Ë¥Õ¥©¥íー¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï±þÊçÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦±þÊç¤ÏÆüËÜ¹ñÆâºß½»¤ÎÊý¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅöÁªÏ¢Íí¸å¡¢´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë¤´ÊÖ¿®¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÅöÁªÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ª°ì¿ÍÍÍ1¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ä¤1²ó¸Â¤ê¤Î±þÊç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤Þ¤Î¤´±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Â¿°æÎ´À²¡¡¥×¥í¿ý»Î¡¿½ÂÃ«ABEMAS¡¿RMU
¡ÖºÇÂ®ºÇ¶¯¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Á¡¢¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¿ô¤ÏÎòÂåºÇÂ¿¤ò¸Ø¤ëËã¿ý³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¡£M¥êー¥°½ÂÃ«ABEMAS¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°ÌÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2022-23¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ï¥Áー¥à¤ò½éÍ¥¾¡¤ØÆ³¤¯¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡ÖRMU¡×ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¸å¿Ê°éÀ®¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤·¡¢YouTube¡Ö¤¿¤«¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ç¤ÏËã¿ý¥×¥íºÇÂ¿¤ÎÅÐÏ¿¼Ô28Ëü¿ÍÄ¶¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£
ÅÚÅÄ¹ÀæÆ¡¡¥×¥í¿ý»Î¡¿M¥êー¥°¸ø¼°²òÀâ¼Ô¡¿ºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¶È³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡£1986Ç¯¤Ë¥×¥íÆþ¤ê¸å¡¢1992Ç¯¤ËÂè2²ó¥×¥í¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç½é¥¿¥¤¥È¥ë¡¢1994Ç¯Âè11´üË±Ñà°Ì³ÍÆÀ¡£1997Ç¯¤ËÂè9´üºÇ¶¯°Ì¡¢2000Ç¯¤ËÂè26´ü²¦°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£2005Ç¯¤Ë¤ÏÂè22´üË±Ñà°Ì¤È½½ÃÊ°Ì¤òÆ±»þÂ×´§¡£¼·ÂÐ»Ò¤ä»Í°Å¹ï¤Ê¤É¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢¿ô¡¹¤ÎG1¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡Ö¥È¥¤¥Ä²¦»Ò¡×¡£
ÎëÌÚ¤¿¤í¤¦¡¡¥×¥í¿ý»Î¡¿ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º½êÂ°¡¿ºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¡Ö¥¼¥¦¥¹¤ÎÁªÂò¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¶È³¦¶þ»Ø¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥³¥ì¥¯¥¿ー¡£2003Ç¯¤ËÂè15´üºÇ¶¯°Ì¡¢2004Ç¯Âè4´ü°¦æÆ°Ì¡¢2007Ç¯Âè10´üBIG-1¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¡£2010Ç¯¤ËÂè9´ü¿ý²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2012～2014Ç¯¤ËÆ±¥¿¥¤¥È¥ë3Ï¢ÇÆ¡Ê·×4²ó¡Ë¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÃ£À®¡£M¥êー¥°ÁÏÀßÇ¯ÅÙ¤Î2018-19¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï¥Áー¥à¤ò½éÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¯¡£
¡Ö¥¿¥¤¥Ñ»ê¾å¼çµÁ¥·¥êー¥º¡×¤È¤Ï¡©
¡Ö¥¿¥¤¥Ñ»ê¾å¼çµÁ¥·¥êー¥º¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥¤¥Ñ¡Ê¥¿¥¤¥à¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡Ë¡×¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥²ー¥à¤ÎËÜ¼Á¤òºÇÃ»»þ´Ö¤ÇºÇÂç¸Â¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢¿·´¶³Ð¥²ー¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
Âè1ÃÆ¤Î¡Ø¥¿¥¤¥Ñ»ê¾å¼çµÁËã¿ý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ç×¤Î¿ô¤ò100Ëç¥«¥Ã¥È¡£Æñ¤·¤¤¥ëー¥ë¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢Á´°÷¤¢¤¬¤ì¤Æ¡¢2¿Í¤«¤é¤Ç¤âÍ·¤Ù¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢SNS¾å¤Ç¡Ö¤¿¤Ã¤¿5Ê¬¤ÇËã¿ý¤ÎÂé¸ïÌ£¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡ª¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯5·î19Æü¤Ë¤ÏÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ø¥¿¥¤¥Ñ»ê¾å¼çµÁ²Ö»¥¡Ù¡Ø¥¿¥¤¥Ñ»ê¾å¼çµÁÉ´¿Í°ì¼ó¡Ù¤òÆ±»þÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥¿¥¤¥Ñ»ê¾å¼çµÁ²Ö»¥¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²Ö»¥¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ö¤³¤¤¤³¤¤¡ª¡×¤Î¶î¤±°ú¤¤ò¡¢¡Ø¥¿¥¤¥Ñ»ê¾å¼çµÁÉ´¿Í°ì¼ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢É´¿Í°ì¼ó¤Î»¥¤òÀª¤¤¤è¤¯ÃÆ¤Èô¤Ð¤¹ÁÖ²÷´¶¤ò¡¢¤É¤Á¤é¤â¡ÈºÇÃ»5Ê¬¡É¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£¥¿¥¤¥Ñ»ê¾å¼çµÁËã¿ý
²Á³Ê¡§3,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥×¥ì¥¤»þ´Ö¡§Ìó5Ê¬
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§2¿Í～4¿Í
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§6ºÐ°Ê¾å
ÆâÍÆÊª¡§Ëã¿ýÇ×36Ëç
EC¥µ¥¤¥È¡§https://taipa-games.com/products/mahjong
¢£¥¿¥¤¥Ñ»ê¾å¼çµÁ²Ö»¥
²Á³Ê¡§1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥×¥ì¥¤»þ´Ö¡§Ìó5Ê¬
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§6ºÐ°Ê¾å
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§2¿Í
ÆâÍÆÊª¡§²Ö»¥48Ëç / ¾®È½»¥12Ëç
EC¥µ¥¤¥È¡§https://taipa-games.com/products/hanafuda(https://taipa-games.com/products/hanafuda)
¢£¥¿¥¤¥Ñ»ê¾å¼çµÁÉ´¿Í°ì¼ó
²Á³Ê¡§1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥×¥ì¥¤»þ´Ö¡§Ìó5Ê¬
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§6ºÐ°Ê¾å
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§2¿Í～4¿Í
ÆâÍÆÊª¡§»¥36Ëç
EC¥µ¥¤¥È¡§https://taipa-games.com/products/hyakunin-isshu(https://taipa-games.com/products/hyakunin-isshu)
ËÍ¤È»ä¤È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÍ¤È»ä¤È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ë²è¡¦¥¨¥â¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥âー¥ÈÀ©ÅÙ¤ä¥µ¥¦¥ÊºÎÍÑ¡¢ÃÏÊý¤Ø¤Î¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤â¼ÂÁ©Ãæ¡£¡Ö¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷Å·ºÍ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼ÒÆâ¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë´ë²è¡¦¥¨¥â¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°(R)
ZÀ¤Âå¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿´¤òÆ°¤«¤¹´ë²è¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ê¶¦´¶¤ò¥Õ¥Ã¥¯¤Ë¹ØÇã¹ÔÆ°¤Ë·Ò¤²¤ë¡Ö¥¨¥â¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°(R)¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊZÀ¤Âå¤Î»ëÅÀ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿´ë²è¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡ËZÀ¤ÂåÄ´ºº¡¦¥Ö¥ì¥¹¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖZview lab.(R)¡×
¡ÖÌß¤ÏÌß²°¤Ë¡¢ZÀ¤Âå¤ÏZÀ¤Âå¤Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ZÀ¤Âå¤ÎËÜ²»¤ä¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÄ´ºº¤¹¤ë»ö¶È¤Ç¤¹¡£Web¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ê¤É¤«¤é¥Çー¥¿¤ò¼èÆÀ¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ëÄêÎÌÄ´ºº¤È¡¢ ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥ー¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¥êー¥Àー¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÎÄêÀÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¥Ö¥é¥ó¥É»ö¶È
¿ÀÀô¤Ë¤¢¤ëÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î±£¤ì²È¥Ðー¡Ö8jikai¡Ê¥Ï¥Á¥¸¥«¥¤¡Ë¡×¤ä¡¢´Ú¹ñ¤ÇÏÃÂê¤ÎÈ©¼Á´ÉÍý¤òZÀ¤Âå¸þ¤±¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¥µ¥í¥ó¡Öbelle½ÂÃ«Å¹¡×¡¢Ì¾ºî¥²ー¥à¤ò¥¿¥¤¥ÑÎÉ¤¯³Ú¤·¤á¤ëÎáÏÂ¤Î¥Üー¥É¥²ー¥à¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¿¥¤¥Ñ»ê¾å¼çµÁ¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º£Âí ·òÅÐ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±ß»³Ä®5-5 Navi½ÂÃ«V 3³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ZÀ¤Âå¤Ë´Ø¤¹¤ë´ë²è¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»ö¶È
HP¡§https://boku-to-watashi-and.com(https://boku-to-watashi-and.com)
³ô¼°²ñ¼ÒTRYBE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒTRYBE¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ¤Âå¸þ¤±¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¥²ー¥à¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤äSNS¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¼ã¼Ô¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤ÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÂåÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥Ê¥í¥°¥²ー¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³¸ý ¥Ò¥Ê¥¿
½êºßÃÏ¡§¢©577-0027 ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¿·²ÈÃæÄ®5-29
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¢¥Ê¥í¥°¥²ー¥à¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä
HP¡§https://www.trybe.co.jp/(https://www.trybe.co.jp/)
¢£ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý
¸ø¼°X¡§@taipa_games
E-mail¡§h_yamaguchi@trybe.co.jp