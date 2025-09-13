夫が“娘の元同級生”の21歳差夫婦、猛反対に「1ヶ月で家を設計」｜新山千春、14歳年下恋人とのNY秘話｜IMALUの奄美生活を公開「今が一番幸せ」｜『ダマってられない女たち season2』#2

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年9月12日（金）よる10時より、今を生きる女性の“幸せ“をMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーが本音で語り尽くす番組『ダマってられない女たち season2』（全14回）の#2を放送し、番組放送後より無料見逃し配信を開始いたしました。

『ダマってられない女たち』とは、映像を通してさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観などと照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組です。番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめます。#2には、スタジオゲストとしてグラビアアイドルでタレントやモデルとしても活躍する磯山さやかと、タレントで女優の新山千春が登場。MC陣3名とともに、“女性の生きざま”を見届けました。

■夫は「娘の元同級生」！親の猛反対を乗り越え“2ヶ月で新築完成”させた21歳差夫婦の熱愛生活に密着

スタジオゲスト新山千春、14歳年下恋人とのNY秘話「シングルマザー歴が長かったから…」

9月12日（金）の放送回では、静岡県で暮らす21歳差の夫婦の、54歳の妻・みどりさんと33歳の夫・イサムさんに密着し、新築の自宅でのラブラブな新婚生活を公開しました。料理をするみどりさんのそばを片時も離れず、後ろから抱きしめるイサムさんに、みどりさんが「邪魔だよ」と笑う微笑ましい場面や、「1人になるのはトイレの時くらい」と語るほど、毎日一緒にお風呂に入っているというアツアツぶりを披露しました。

2人の出会いは、イサムさんがみどりさんの娘の「同級生」だった頃の授業参観。時を経て、イサムさんはみどりさんに一目惚れし、後日猛アプローチしたことを告白します。当初は「冗談でからかっているんでしょ」と真に受けてなかったみどりさんですが、「ここまで愛してくれる人はいないな」と熱意に負け交際をスタートします。同棲をはじめ2年が経過した時、イサムさんは結婚を切り出し、みどりさんは当初「イサムの将来を考えたら子供も産んでほしいし、同じくらいの年齢の方と結婚して欲しい」という気持ちもあり、籍を入れるのを躊躇したそう。また、みどりさんの親からも、その大きな年の差から猛反対をうけました。その状況を打開し、交際の本気度を示すため、イサムさんはなんと1週間で土地を決め、1ヶ月で設計、10月後には新築の家を完成させるという驚きの行動力をみせます。その姿を目の当たりにしたみどりさんも「そこまで添い遂げようと思ってくれたんだ」と感動し、みどりさんの親も「もう負けたわ」と安心し、無事愛を証明しました。

イサムさんの一貫して変わらない「俺についてくれば大丈夫」という姿に安心したみどりさんは、イサムさんと家の完成と同時に入籍。イサムさんからのいままでのたくさんの手紙の中から、入籍当時の手紙を読み返すシーンでは、「みどりと出会えてよかった」「みどりも幸せだよ」「いろいろあったけどよかったね」「これからもっともっと幸せになって楽しんでいかないとね！」と語り合い、イサムさんは思わず涙をこぼしました。

スタジオでは、同じく年の差カップルである新山が、マッチングアプリで出会った14歳年下の夫との恋愛エピソードとして、彼に会うためニューヨークへ行った際に忘れられないサプライズがあったと明かします。「美術館に行ったら、素敵な絵が飾ってあって。その絵に隠し扉がついてて、扉を開けたら奥がレストランなんです」と、まるで映画のようなシチュエーションを告白すると、スタジオからは「おしゃれ！」「かっこいい！」と歓声が上がりました。新山は倹約家の彼が自分のために頑張ってくれたことに感動し、「シングルマザーの期間が長かったから」「自分のために頑張ってくれる人がいるってことに感動しちゃって…。泣けましたね」と、当時を振り返りました。

■MALUの奄美生活を公開、二世の葛藤を乗り越えた「今が一番幸せ」現在の親子関係も告白

スタジオゲスト磯山さやか「こんなに頑張ったのになというショック」挫折しそうになったダイエット企画を語る

IMALUが、3年前から始めた鹿児島県・奄美大島での移住生活を公開。「この景色が見えるように」と、交際8年になるパートナーと共にDIYで建てたというオーシャンビューが一望できるこだわりの自宅を披露しました。またVTRでは、東京での生活では得られなかった現地の方々との触れ合いや自然と共存する豊かな暮らしぶりが紹介されました。

IMALUは現在、パートナーとは籍を入れない「事実婚」に近い形をとっており、その理由を語ったほか、両親に著名人を持つ「二世タレント」としての苦悩も告白。「全然楽しめていなかった」と語るデビュー当時から、「両親は仕事が大好きだしスポットライトが大好きだけど、自分は違うんだな、と気付いていた」と話します。それでも「音楽にかかわる仕事がしたい」という思いで、周りの人が敷いてくれたレールに乗り、始まった音楽活動は、期待とは逆に結果が出ず焦る日々。「親の名前も私は全然出したくなくて」と大きなプレッシャーの中で「全然できない子だなって思われているんだろうな」と自分を見失いかけていた当時の心情を打ち明けました。それでも音楽が大好きな現在のパートナーとの出会いを経て仕事とプライベートのバランスを考え直し、奄美への移住を決意。「力が抜けた」「今が一番幸せです」と心からの笑顔で語り、今では親も奄美大島に遊びに来てくれることがあると明かしました。

VTRを受け、スタジオでは出演者たちが自身の経験と重ね合わせトークする様子も。磯山さやかは自身の葛藤を告白し、世間のイメージと向き合う中で挑戦したダイエット企画での精神的な辛さにも触れ、「こんなに頑張ったのになというショックもあるし、やっぱりそうだよな、という悔しさもあった」という人々の期待と自身のありたい姿との間で揺れ動いていた過去を打ち明けました。剛力はドラマの撮影で自分が主演だった時、現場の流れがうまくいかず「本当にやだ！やりたくない！」と思っていた中、「今やめたら絶対に後悔する」と踏ん張れた経験を語り、ヒコロヒーもまたテレビに出始めた時、仕事が忙しく「来月事務所に辞めるって言おう」とまで思っていた中、次の月の給料明細を見て「絶対やめんとこ」と思ったと語り、笑いを誘いました。本放送は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひ、ご覧ください。

■ABEMA 『ダマってられない女たち season2』 放送概要

#2放送日時：2025年9月12日（金）よる10時～

放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/9gTCLjpotkZGs1

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2016

出演：MEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー、新山千春、磯山さやか

※配信日程、内容、配信形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

