¹¾¸ýÉÒ¡¢µµ°æÉÒ¤Ê¤É¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ´µ¯¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¾¯¿ô³ô¥É¥Ã¥È¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³Ãæ¡¡Íµ¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¡¢°Ê²¼¡Ö¾¯¿ô³ô¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¡Ë¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤Ê¤é¤Ó¤ËÊÀ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤òÁõ¤Ã¤¿º¾µ½Åª¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤êÃí°Õ´µ¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥»ö°Æ¤Î³µÍ×
¶á»þ¡¢¡Ö¹¾¸ýÉÒ¡×¡ÊÊÌÌ¾µÁ¡§µµ°æÉÒ¡Ë¤ÈÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤¬¡¢ÊÀ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦»³ÃæÍµ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÊÀ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦»³ÃæÍµ¤¬ÊÌÅÓÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÅê»ñ¥Ö¥é¥¶ー¥º¹çÆ±²ñ¼Ò¤Î¶¦Æ±ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¹õÀîÆØÉ§»á¤ÎÈë½ñ¤òÁõ¤¤¡¢Âè»°¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Ú¶â¤äÅê»ñ¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë»ö°Æ¤Ç¤Ï¡¢Åö³º¿ÍÊª¤¬¼«¿È¤Î¸Ä¿Í¸ýºÂ¤ËÆþ¶â¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¹Ô°Ù¤ÏÊÀ¼Ò¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î¿®ÍÑ¤ò°ÍÑ¤·¤¿º¾µ½Åª¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÀ¼Ò¤È¤Ï°ìÀÚ¤Î´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
£²¡¥ÊÀ¼Ò¤«¤é¤Î¤ª´ê¤¤
Åö³º¿ÍÊª¤«¤é¤ÎÀÜ¿¨¡¢»ñ¶âÄó¶¡¤äÅê»ñ´«Í¶¤Î¿½¤·½Ð¤Ë¤Ï·è¤·¤Æ±þ¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÔ¿³¤ÊÅÅÏÃ¡¦¥áー¥ë¡¦SNSÅù¤Ç¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤ËÊÀ¼Ò¤Ø¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ëü°ìÈï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢·Ù»¡¤äÊÛ¸î»ÎÅù¤ÎÀìÌçµ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯¿ä¾©¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£³¡¥ÊÀ¼Ò¤ÎÂÐ±þ
ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¹¤Ç¤Ë·Ù»¡¤ØÈï³²¿½¹ð¤òÁêÃÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò´Þ¤à¸·Àµ¤ÊÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â´Ø·¸µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·Èï³²¤Î³ÈÂçËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢³§¤µ¤Þ¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊÀ¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£´¡¥²ñ¼Ò³µÍ×
¡ü¾¯¿ô³ô¥É¥Ã¥È¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡Ê¡¡https://www.shosukabu.com/¡¡¡Ë
½êºßÃÏ¡ÃÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è
ÂåÉ½¼Ô¡Ã»³Ãæ¡¡Íµ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡Ã¾¯¿ô³ô¼°¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¡¢³ô¼°Çã¼è¡¦ÇäµÑ¤ÎÃç²ð¶ÈÌ³ Åù
¡üÅê»ñ¥Ö¥é¥¶ー¥º¹çÆ±²ñ¼Ò¡¡
½êºßÃÏ¡ÃÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è
ÂåÉ½¼Ô¡Ã»³Ãæ¡¡Íµ¡¡¡¢¹õÀî¡¡ÆØÉ§
Åö¼Ò¤Ï°ú¤Â³¤¡¢¡Ö¾å¾ì³ô¼°¤Î¤è¤¦¤Ê¼è°ú»Ô¾ì¤¬Â¸ºß¤»¤º¡¢Èó¾å¾ì³ô¼°¤ò¼êÊü¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¼êÊü¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë³ô¼ç¤ËºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¼«¼Ò¤Ç¤Î³ô¼°Çã¼è¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤Î¤¢¤ë³ô¼ç¤È¤·¤ÆÈó¾å¾ì´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¶¯²½¤ä¿®Íê¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢Èó¾å¾ì³ô¼°Î®ÄÌ¤È¤¤¤¦Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾¯¿ô³ô¼ç¤È´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÎ®Æ°À¤¬¹â¤¯¸øÀµ¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÁªÂò»è¤ÎÄó¶¡¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¾¯¿ô³ô¥É¥Ã¥È¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¶âÍ»Ä£¤Î¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëµ¡´ØÅê»ñ²È¤Î¤¿¤á¤Î¸¶Â§¡×¡ÊÆüËÜÈÇ¥¹¥Á¥å¥ïー¥É¥·¥Ã¥×¡¦¥³ー¥É¡Ë¤Ë½àµò¤·¡¢¤³¤Î¸¶Â§¤Ë±è¤Ã¤ÆÅê»ñÀè´ë¶È¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¡¢Åê»ñÀè´ë¶È¤ÈÂÐÏÃ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.shosukabu.com/stewardship-code/
°Ê¾å