リーガルテック社、「AI IPGenius on IDX」を本格展開

リーガルテック株式会社

リーガルテック株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐々木 隆仁）は、製造業の知財業務を支援する次世代知財AIプラットフォーム「AI IPGenius on IDX」の本格提供を開始した。本サービスは生成AIとRAG（Retrieval-Augmented Generation）技術を統合し、特許出願や先行技術調査、契約管理、知財戦略立案まで幅広く支援する。

製造業における知財業務の課題

日本のものづくりを支える製造業において、知的財産（IP）の戦略的活用は不可欠だ。しかし現場では、

- 開発スピードに知財体制が追いつかない- 他社特許との衝突リスクを見極めにくい- 属人的なナレッジが散在し活用されない- 類似明細書や先行技術の調査に膨大な時間がかかる

といった課題が山積している。

「AI IPGenius on IDX」はこれらの課題に対し、AIによる高速検索、生成、判断支援機能を提供し、製造業の知財力を「守る」から「攻める」へと変革する。

主な導入業種

「AI IPGenius on IDX」は、どの業種でも調査・出願・ナレッジ管理・規制対応を包括的に支援する。その上で、業種ごとの特性に応じて以下のような使い方が想定される──

機械・電機では新製品開発時の調査・出願効率化、自動車ではモジュール別知財管理と契約ナレッジ連携、化学・素材では過去出願との整合性チェックと請求項作成、医療機器では規制対応文書のAIチェック、精密機器ではナレッジの横断検索と教育データ化が特に効果を発揮する。

導入メリット

今後の展開

- 類似文献の検索時間を80%以上短縮- 発明抽出や出願書類作成工数を40～60%削減- 知財データの共有によるR&D部門との連携強化- 属人化からの脱却と標準化・継承体制の確立

リーガルテック社は今後、「AI IPGenius on IDX」を中心に、製造業の知財業務の現場ニーズに対応した業種別ホワイトラベル展開を推進する。

「AI Machinery IP」：機械メーカー向けテンプレート搭載版

「AI Mobility IP」：自動車・モビリティ業界特化型

「AI Pharma IP」：製薬業界向けの薬事・特許管理対応

これにより、製造業の知財体制強化・DX加速・国際競争力の向上に貢献する。

代表コメント

「製造業の現場でこそ、知財AIは力を発揮します。私たちは“生成AI×RAG”による新しい知財戦略のあり方を、日本製造業の力強い味方として展開していきます。」

会社概要

会社名：リーガルテック株式会社

設立：2021年3月

資本金：3億8,000万円（資本準備金含む）

代表取締役社長：佐々木 隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル4F

URL：https://www.legaltech.co.jp/

事業概要：特許調査・発明抽出プラットフォーム「MyTokkyo.Ai」、自社専用AIプラットフォーム「AI IPGenius」、共同開発支援プラットフォーム「リーガルテックVDR」の開発・提供