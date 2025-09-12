「挑戦は、最強の戦略」 LUF株式会社、成長を加速させる新バリューを発表～創業4期目、全社員の行動をアップデートし未来を創造する新たな指針～

LUF株式会社

当社は創業以来、「働くすべての人に、待ち遠しい明日を。」というミッションを掲げ、事業成長に邁進してまいりました。

おかげさまで事業は順調に拡大し、社員一人ひとりが日々の業務の中でバリューを体現し、ミッションを達成できる組織へと成長しました。

■バリュー刷新の背景

創業から4期目を迎え、会社が次なるステージへと進化する今、私たちは改めて「LUFらしさ」とは何か、そして「社員に求める行動」とは何かを見つめ直しました。

これまでの成功に甘んじることなく、社員がより高い視座を持ち、自身の成長と会社の未来を重ね合わせながら自己の振り返りを促すためには、新たな共通言語が必要であると考え、今回のバリュー刷新に至りました。

新バリューは、代表の堀尾をはじめとする経営陣が、社員一人ひとりの日々の活動や成長の様子、そして会社の未来像について議論を重ね、策定いたしました。

「社員の多くが既存のバリューを既に体現できている」という確かな手応えを前提に、「より高みを目指しやすく、自己の振り返りをしやすくする言葉」は何かを追求しました。

社員一人ひとりの成長を心から願う経営の強い意志が込められています。

■4つの新バリューについて

◆ 1. Chase the Future, Move Now（未来を追って、今すぐ動け）

中長期的な視点を持ち、常に未来を予測しながら計画的に行動することを求めます。

単に目の前のタスクをこなすだけでなく、計画性や先見性を持ってリスクを先読みし、自律的に行動することで、変化の速い時代においても機会を逃さず成果を出し続けます。

◆ 2. Lead with Insight（洞察から導く）

表面的な事象に惑わされず、その裏にある本質的な課題を捉え、行動することを重視します。

私たちは、常に「なぜ？」を繰り返す本質思考と仮説構築力を武器に、お客様自身もまだ気づいていない課題を発見し、真の成功へと導くパートナーでありたいと考えています。

◆ 3. One Rough, One Mission（多様性が創る一体感）

私たちは、完璧な個人の集団ではなく、多様な才能が協働することで最高の成果を生み出すチームです。

役割や部門の壁を越える越境・協働姿勢と、異なる意見を尊重する多様性の受容力を前提に、関係者を巻き込みながら、ただ一つのミッション達成のために邁進します。

◆ 4. Act First, Learn Fast（挑戦は、最強の戦略）

完璧な正解がない時代において、挑戦こそが最強の戦略であると信じています。

未知や困難な課題に対しても、主体的に一歩を踏み出し、まず仮説を実行してみる。その結果から得られるフィードバックや失敗を次に活かす。

この高速なトライ&エラーのサイクルこそが、個人と組織を最も早く成長させると確信しています。

■今後の展望

新バリューは、今後のLUFにおける全ての事業活動の判断軸となります。

プロダクト開発から顧客への提案、日々の業務に至るまで、あらゆるシーンでこのバリューに基づいた意思決定を行ってまいります。

また、社員一人ひとりの成長を支えるため、人事評価制度とも連動させ、バリューを体現することが正当に評価され、個人の成長に繋がる仕組みを構築してまいります。

LUFは、この新バリューをエンジンに、組織全体のさらなる進化を加速させていきます。

■人事向けリスキリングプラットフォーム「CANTERA ACADEMY」について

「CANTERA ACADEMY」は、LUF株式会社が運営する、人事担当者のための完全無料リスキリングプラットフォームです。

１.企業の垣根を超えたコミュニティ

CANTERA ACADEMYで学び合う会員同士は、CANTERAというコミュニティに属し、企業間の垣根を越えたイベントに参加できます。

業界を超えてHRパーソンがつながることで、1社ごとにおける人事の水準を高め、より効果的な学びの実現を可能としています。

定期開催されているライブイベントやリアルイベントなどを通じ、他社人事とカジュアルに議論し合う中で、新たな気付きを得て頂けるような機会を提供しています。

２.学習の効果性の高さへのこだわり

CANTERA ACADEMYの活用で、人事についての学びをゼロから設計する必要がなく、自主学習の範囲で基礎から学ぶことができます。

また、効率よく成長いただく為に、移動時間や休憩時間などで受講できるように、5分程度の短い動画で学習できる「マイクロラーニング」をコンセプトにサービスを設計してます。

３.オンライン学習プラットフォーム「UMU」からの全面サポートにより、AIを活用した学習を実現

CANTERA ACADEMYは、世界203の国と地域で100万社以上で導入をされている、AIで企業の業績を向上させる学習プラットフォーム「UMU」から全面サポートを受け、運営をしております。

動画コンテンツ内でも、AIや最新の技術を活用した学習スタイルを実現しています。

また、インプットのみならず、受講生同士でコメントをしあい、意見交換ができる学習デザインが施されています。

結果的に最小の時間投資で、最大の学習効果をリターンとして得られ、多忙な人事組織の生産性向上に寄与しています。

LUF株式会社およびCANTERA ACADEMYでは、今後も人事の皆様のスキルアップとキャリア形成を支援する情報発信やイベント開催を続けてまいります。

ぜひ「CANTERA ACADEMY」にご登録いただき、共に学んでいきましょう！

登録はこちら！ :https://luf.co.jp/cantera-academy/

CANTERA ACADEMYでは、今後も人事の皆様のスキルアップに繋がるイベントを毎月開催予定です。

LUF株式会社は、今後も「CANTERA ACADEMY」を通じて、人事の皆様のスキルアップとキャリア形成を支援してまいります。

■会社概要

会社名： LUF（ラフ）株式会社

所在地： 〒106-0044 東京都港区東麻布1-9-15

代表者：代表取締役 堀尾 司

設立年月： 2022年7月4日

資本金： 2000万円

HP： https://luf.co.jp

LUF株式会社 担当：折原

TEL：03-6824-7996

お問い合わせ：https://luf.co.jp/contact