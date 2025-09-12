エレクトロニクス・モニタリングのリーダー proteanTecsシリーズDファンディングで5,100万ドルを調達

proteanTecs Ltd.

【イスラエル・ハイファ - 2025年9月9日】

エレクトロニクスの健全性と性能を可視化するディープデータソリューションのグローバルリーダー proteanTecs(R) は、本日、シリーズDファンディングラウンドを完了し、5,100万ドルを調達したと発表しました。本ラウンドはIAG Capital Partnersが主導し、新たにSamsung Catalyst Fund、Arm、Siemensが戦略的投資家として参画。既存投資家であるAddition、Zeev Ventures、Avigdor Willenz Group、MediaTek Innovation Fund、Intel Capital、Porsche SE、Koch Disruptive Technologies（KDT）からも引き続き支援を受けています。

proteanTecsのテレメトリーベースのソリューションは、ライフサイクル全体を予測的にモニタリングすることで、消費電力の最適化、性能向上、システムの信頼性と安全性を高めます。同社はすでにクラウドハイパースケーラーや大手半導体メーカーの“信頼できるパートナー”としての地位を築いており、自動車、コンシューマーエレクトロニクス、通信分野にも急速に事業を拡大しています。

本件に関して、投資家の皆様からは以下のようなコメントをいただいています。

-------------------------------------------------------------------------------------

IAG Capital Partners 共同創業者 Alonso Galvan 氏

「今回の投資は、次世代シリコンや先端コンピューティングにおいて、グローバルリーダーとの連携をさらに拡大する戦略的重要性を示しています。proteanTecsは“高性能エレクトロニクスを確実かつ効率的に機能させる”という普遍的な課題を解決することで、極めて魅力的なビジネスを築いてきました。そのソリューションは顧客のインフラに深く組み込まれており、市場ニーズと高付加価値モデルを両立させています。私たちの既存ポートフォリオとも高いシナジーがあり、支援できることを誇りに思います。」

Samsung Catalyst Fund シニアバイスプレジデント/マネージングディレクター Dede Goldschmidt 氏

「AIと先端半導体が牽引する社会変革の中で、マイクロチップが最適かつ途切れることなく動作することは極めて重要です。proteanTecsのオンチップモニタリング技術は、リアルタイムでシステムの健全性を可視化し、電力効率や性能を最適化します。彼らの革新的な取り組みを支援できることを嬉しく思います。」

Arm エグゼクティブバイスプレジデント／CCO Will Abbey 氏

「SoCの複雑さが増す中、実際の動作環境における性能や電力の可視化は、コンピューティングスタック全体で不可欠となっています。proteanTecsのシステムレベルからのモニタリング情報は、IPからシステム展開に至るまで、より賢く効率的で、信頼性の高いハードウェア基盤を実現します。」

Siemens EDA（Siemens Digital Industries Software）CEO Mike Ellow 氏

「インシステムモニタリングは、スケール依存型市場のニーズに応える上で欠かせません。ハイパースケールデータセンターの24時間稼働維持、自動車における機能安全、クラスタ型AI環境の熱管理やワークロード対策──いずれの領域でも、proteanTecsの技術はSiemensのTessent製品群と補完し合い、自信を持って設計・運用するための、深く、かつ有効な分析情報を提供します。」

-------------------------------------------------------------------------------------

今回の資金調達は、proteanTecsが事業をさらにスケールアップさせ、主要市場での成長、新製品開発、そしてエレクトロニクス・バリューチェーン全体での統合をより深めていくために活用されます。

proteanTecs の共同創業者兼CEO であるシャイ・コーエンは、次のように述べています。

「世界を代表するパートナーに支えられた今回の調達は、当社にとって新たな章の幕開けです。新旧投資家の皆さまから寄せられた信頼とご支援に心より感謝します。弊社は、今後もグローバル展開を加速し、主要顧客様との連携を深め、新たなイノベーションを通じてエレクトロニクスの設計・運用のあり方を刷新していく所存です。」

proteanTecsについて

proteanTecs は、高度なエレクトロニクス監視のためのディープデータ解析のリーディングプロバイダです。データセンター、自動車、通信、モバイル市場のグローバルリーダーから信頼を得ている同社は、生産現場からフィールドまで、システムの健全性とパフォーマンスのモニタリングを提供しています。 オンチップ・モニターによって生成される新しいデータに機械学習を適用することで、同社のディープデータ分析ソリューションは、比類のない可視性と、明確な対策を検討するための実用的な情報を提供し、新たなレベルの品質と信頼性を実現します。同社は2017年に設立、世界有数の投資家から支援を受けており、イスラエルを本社に、米国、インド、台湾にオフィスを構えています。