2年連続1位を獲得 「2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 不動産仲介 購入 マンション 首都圏」 部門

三菱地所ハウスネット株式会社

三菱地所ハウスネット株式会社（取締役社長：平川 清士、本社：東京都新宿区）は、オリコン株式会社（代表取締役：小池 恒）が発表した 「2025年 オリコン顧客満足度(R)調査」において、

「不動産仲介 購入 マンション 首都圏」部門で、2年連続となる第1位を獲得しました。

当社は、三菱地所グループの住まいの仲介ブランド「三菱地所の住まいリレー」のもとで、

『想いに応える、期待を超える。』 という気持ちを大切に、常にお客様の立場に立った誠実なサービス提供をして参りました。この度、2年連続での受賞は、日頃よりご支援いただいている皆様のおかげであり、心より感謝申し上げます。今後も、心から納得できる不動産取引のパートナーとなれるように努めて参ります。

■2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 不動産仲介 購入 マンション 調査概要

調査主体：株式会社oricon ME

調査方法：インターネット調査

調査回答者：8,908人

調査期間：2023/03/14～2023/04/17、2024/04/16～2024/05/27、

2025/04/15～2025/06/16

調査対象：性別：指定なし 年齢：25～79歳 地域：全国

条件：過去7年以内に個人向け不動産会社を利用して住居用マンションを購入したことのある人

調査企業数：66社

定義：宅地や建物の売買、交換または賃借の代理、仲介、斡旋行為を業務として行う企業のうち、不動産の売買の仲介を業務内容とする不動産仲介企業 ただし、新築物件の仲介のみ行っている企業は対象外とする

■三菱地所の住まいリレー

三菱地所ハウスネットが運営する、不動産売買仲介・賃貸情報サイト「三菱地所の住まいリレー」では、住まいを「売りたい」「買いたい」「貸したい」「借りたい」というお客様の想いに、三菱地所グループの売買仲介・賃貸のプロフェッショナルとして誠実にお応えし、住まいに関する多様な情報やサービスを提供しています。

