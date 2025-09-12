国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 新事業促進部

2025年8月28日、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（以下、当機構）が出資するFrontier Innovations 1号投資事業有限責任組合（運営：Frontier Innovations株式会社（代表取締役社長：西村 竜彦））より、株式会社天地人に出資しましたことをお知らせいたします。

株式会社天地人は、JAXAの知的財産や業務で得た知見を利用してJAXA職員が共同で創業したスタートアップ企業（JAXAスタートアップ）です。同社は、「宇宙からの情報を使い 人類の文明活動を最適化する」ことをミッションとし、宇宙ビッグデータとAI解析技術を融合することで、地上の見えないリスクや価値を可視化するソリューションを提供しています。水道インフラや農業、防災など、人類が直面する社会課題を起点に、将来的には不動産、エネルギー、流通など幅広い分野の課題解決に資する、独自のソリューション提供を目指しております。

当機構では、出資およびハンズオン支援をはじめとする、さまざまなスタートアップ支援策を通じて、持続的な宇宙スタートアップエコシステムの創造および社会課題解決の後押しを進めてまいります。

＜Frontier Innovations 1号投資事業有限責任組合について＞

当機構が、日本の研究開発法人として初めて出資する、宇宙・非宇宙分野のスタートアップエコシステム創出・育成・拡大を目指す、オープンイノベーション型ファンドです。産官学の関係者を巻き込み、シード・アーリーステージや当機構からの出資を希望する技術ベンチャー企業等に対するリード投資に加え、アンカーLPである当機構と連携したハンズオン支援も行います。

＜JAXAスタートアップについて＞

JAXAスタートアップとは、JAXAの知的財産やJAXAの業務で得た知見を利用した事業をおこない、JAXA所定の要点を満たすスタートアップ企業です。当制度は、JAXAの研究開発成果を民間企業で活用・事業化することにより、宇宙スタートアップエコシステムの構築やオープンイノベーションを促すことを目的としています。

（会社概要＆各種リンク）

【株式会社天地人】

会社名：株式会社天地人

所在地：〒103-0027 東京都中央区日本橋1-4-1

日本橋一丁目三井ビルディング5階 THE E.A.S.T. 日本橋一丁目 ROOM 13

代表者：代表取締役社長 櫻 庭 康 人

事業内容： 衛星データを使った土地評価コンサル、サービス開発・運用

公式サイトURL： https://tenchijin.co.jp/?hl=ja

【Frontier Innovations株式会社】

会社名：Frontier Innovations株式会社

所在地：東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 日本橋三井タワー7階

代表者：代表取締役 西村 竜彦

公式サイトURL：https://www.frontier-innovations.jp/

・各社からのリリース

株式会社天地人プレスリリースＵＲＬ：

https://tenchijin.co.jp/notice/8729/?hl=ja (https://tenchijin.co.jp/notice/8729/?hl=ja)

Frontier Innovations株式会社プレスリリースＵＲＬ：

https://www.frontier-innovations.jp/2-12

・JAXAスタートアップ制度

https://aerospacebiz.jaxa.jp/startup/