【愛知・知多半島】海が見える会場で“出会い”をつくるBBQ婚活『知多半島 de 縁むすび』を9/27（土）開催〈ウッドデザインパーク野間〉

ウッドデザインパーク株式会社

ウッドデザインパーク株式会社が運営するリゾート＆BBQ施設「ウッドデザインパーク野間」（愛知県美浜町）は、オーシャンビューのテーブル席を会場に、出会い創出イベント『知多半島 de 縁むすび｜オーシャンビューBBQ in 美浜』を2025年9月27日（土）11:30-14:45に開催します。当日は、男女各3～4名のグループでBBQを楽しみながら交流し、会場隣接の「恋する灯台 野間埼灯台」内の特別見学・散策も実施。25-39歳の独身者限定で、男女各20名を抽選にて募集します。（参加費2,800円／応募締切9月15日〔月・祝〕

イベントの見どころ（ポイント）

オーシャンエリアテーブル席で海を見ながらのBBQ

海を目の前に、気負わず話せる“オープンエア×BBQ”

海辺まで徒歩0分のロケーション。潮風を感じるオーシャンエリアのテーブル席を会場に、スタッフが進行するグループBBQで打ち解けやすい時間を演出します。

「恋する灯台」へ特別入場-360°の眺望を望めます

普段は立ち入れない野間埼灯台の内部へ入り、上部からのパノラマを一緒に眺める特別体験を予定。思い出に残るフォトスポットも満載です。※階段の上り下りあり。 ｜

全員と話せる“グループチェンジ設計”＆安心の連絡先交換

BBQと散策タイムのなかで、すべての異性と同じグループになるようローテーション。連絡先交換は相互同意のみなので、安心して参加できます。

開催概要

名称：知多半島 de 縁むすび｜オーシャンビューBBQ in 美浜

日時：2025年9月27日（土）11:30-14:45（受付 11:00-11:30）

会場：ウッドデザインパーク野間（オーシャンエリア〈テーブル席〉）

対象：25-39歳の独身の方

募集人数：男性20名、女性20名（抽選）

参加費：2,800円（クレジットカード／銀行振込）

応募期間：2025年7月18日（金）～9月15日（月・祝）

抽選結果：2025年9月17日（水）にメール通知

持ち物：顔写真付き身分証明書（当日確認）

服装：灯台内の階段を上るため、歩きやすい靴を推奨

備考：雨天・荒天時は内容が変更となる場合があります

（本イベントの運営委託：RunLand株式会社）

参加申込

※写真は食事イメージです。

下記のイベント公式ページよりお申し込みください（応募多数の場合は抽選）。

応募締切：9月15日（月・祝）。抽選結果は9月17日（水）にメールでご案内します。

詳細、お申し込みはこちら :https://mihama.rapochita.com/

ウッドデザインパーク野間は、イベント開催地であり、運営は行っておりません。

お問いわせは、申込・抽選・決済・キャンセル：RunLand株式会社（運営委託）

Mail：support@runland.co.jp／Tel：058-374-7005（平日9:00～17:00）

ぜひ、この機会にウッドデザインパーク野間で素敵な出会いはいかがでしょうか？