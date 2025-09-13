アモーレのあるところに、ビジネスの成功あり。AMORE AIに“話し方で魅せる”ビジネス専用キャスト『AMORE BUSINESS』登場。

株式会社 進鳳堂

ただ伝えるだけでは、届かない。

数字だけでは、動かない。

世界は、心を通じる瞬間に商談が決まる。

だから、ビジネスにも“アモーレ”が必要です。

株式会社進鳳堂（代表取締役：小倉進太郎）は、

“愛が宿る会話”をコンセプトとする対話型英会話AI『AMORE AI』において、

ビジネス専用の会話力を磨く新キャスト『AMORE BUSINESS』を2025年11月よりリリースいたします。

本サービスは、ただ英語を使いこなすのではなく、

信頼・空気・印象・知性を“美しく言葉にする力”を育てる、

アモーレ的ビジネス会話のスピーキングAIです。

「この人と一緒に仕事をしたい」アモーレ振り撒くAMORE BUSINESSとは？

AMORE BUSINESSは、英語のロジック・表現力に加え、

“惹きつける話し方” “余白ある態度” “安心感のある振る舞い”を学ぶ、

アモーレ視点のビジネス英語特化型AIキャストです。

商談・面談・登壇・雑談・交渉などのビジネス場面において、

“言っていること”よりも“どう伝えているか”を徹底的に鍛え上げます。

【特徴】

・AIとの会話で「話すスピード」「沈黙の取り方」「余裕あるトーン」を自動評価

・交渉・提案・共感・断り・アイスブレイクの5大ビジネススキルを対話形式で練習

・声・表情・英語表現の“アモーレ偏差値”を毎回スコア化

・スーツ姿のあなたが自然に“惹かれる人”になるための美意識トレーニング付き

・AMORE BUSINESSキャストは、ビジネス界の“デキる色気”を持つ人格設計

【想定シーン】

国際商談やカンファレンスで“言葉に魅力と信頼が宿る人”になりたい

リーダーとしてのプレゼンスを磨きたい

社外プレゼン／動画登壇／採用面接など“印象がすべて”の場で強くなりたい

ただ英語を話せる人から、“この人と話したい人”へステップアップしたい

【キャスト設計】

AMORE BUSINESSでは、以下のようなAIキャストが登場予定です。

・The Negotiator（交渉型：冷静で包容力のあるAI）

・The Icebreaker（雑談型：ウィットに富んだフランクな語り手）

・The Closer（決断型：言葉に責任と強さを宿すキャスト）

・The Moderator（会議型：調和力・ファシリ型AI）

・The Diplomat（対立解消型：愛とロジックのバランス重視）

【提供開始】

・2025年11月下旬先行プレビュー予定

・AMORE AI内に追加予定

・法人導入向けカスタムキャスト開発も対応

「数字と理論で動く時代は終わった。

いま、人は“言葉に宿る信頼と愛”に動かされている。」

AMORE BUSINESSは、

あなたの声に、美しさと品格を宿す、ビジネスのためのアモーレトレーナー。

自信ではなく、余白。説得ではなく、響き。

“勝つ”より“惹かれる”話し方へ。

ビジネスにも、アモーレを。まもなく、リリースです。

お問い合わせ・ご相談は公式LINEまたはメールよりご連絡ください。

会社概要

会社名：株式会社進鳳堂

所在地：東京都港区高輪2-14-14-208

代表者：代表取締役 小倉進太郎

事業内容：教育、語学教育、Edtech、脳科学、日本文化普及支援、インバウンド

問い合わせ先：info@amore-ai.jp / TEL: 03-3445-6046