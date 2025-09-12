「THE CREATIVE ACADEMY 2025 2nd」に、講師としてQuizKnockプロデューサーの ふくらP氏、メディアアーティストの落合陽一氏が追加決定

株式会社GO

「THE CREATIVE ACADEMY」は、事業成長のためのクリエイティブを実践的に学べる教育プログラムです。

この度、10月より開講する「THE CREATIVE ACADEMY 2025 2nd」の本講義に、講師として ふくらP氏（プロデューサー/クイズ作家）並びに落合陽一氏（メディアアーティスト）が追加決定いたしました。

開催概要

大人気YouTubeチャンネル「QuizKnock」やテレビ番組などメディアに出演する“演者”でありながら、プロデューサーという“企画者”としても活動するふくらP 氏。コンテンツ配信のみならず、企業とのタイアップやイベント開催など多角的な展開を通じて「楽しいから始まる学び」というコンセプトを体現し、注目を集めるプロデューサー/クリエイターです。

また、アーティストでありながら研究者としても活動する落合陽一氏は、アートとテクノロジーの思考を融合させて社会実装する起業家としても活躍し、近年はプロデュースに携わった大阪・関西万博シグネチャーパビリオン「null²」が話題となりました。

「THE CREATIVE ACADEMY」では、そんなお二方それぞれに「ビジネスとクリエイティブ」をテーマとした対談講義をいただきます。新時代のクリエイター／プロデューサー像を体現する両氏の仕事とその思考プロセスは、ビジネスパーソンにとって必見の内容です。

講義詳細

▼ふくらP 氏

日時

2025年11月10日（月） 19:30-21:00



講義タイトル

「クリエイティブとビジネスを両立する コンテンツプロデュースの裏側」

▼落合陽一 氏

日時

2026年3月11日（水） 19:30-20:30



講義タイトル

「これからの時代をつくるビジネスとクリエイティブ」

受講対象者

1. 「THE CREATIVE ACADEMY 2025 2nd」超実践コース受講者

2. 「TCA UNLIMITED」受講者（オンデマンドで期間限定配信予定）

講師プロフィール

THE CREATIVE ACADEMY「超実践コース」の応募締切は 9/24（水）23:59 まで

少人数（50人ほど）・対面形式で白熱した講義を行う「超実践コース」の応募締切は、9/24（水）23:59 までとなります。皆さまのご応募をお待ちしております。

▼超実践コースWebサイト

https://thecreativeacademy.com/2025_2nd/