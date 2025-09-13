BLドラマ「秘密關係 Secret Lover ゼロ距離ver」GUNO×Chance主演！ 9月12日（金）より POPCORNにて順次配信スタート！
日本一のショートドラマクリエイター集団、株式会社GOKKO（本社：東京都港区、代表取締役 多田智・田中聡）が運営するショートドラマ配信サービス「POPCORN」は、 人気BLマンガ原作の日台共同制作ショートドラマ「秘密關係 Secret Lover ゼロ距離ver」を、2025年9月12日（金）より順次配信します 。
出演：GUNO（王君豪／BUGVEL）,Chance（成晞）「秘密關係 Secret Lover ゼロ距離ver」
■あらすじ
じゃんけんをきっかけに始まる青春ボーイズラブストーリー。幼馴染の俊晞 (ジュンシ―)、拓(トゥオ)、曉陽(シャオヤン)は10歳の頃からいつも一緒。成長とともに恋心が芽生え、拓は自分の俊晞への想いが友情を超えていることに気づくが、その 感情を胸の内に秘めてきた。しかし、俊晞が幼馴染の曉陽に告白しようとしていることを 知り、ついに自分の気持ちを伝えるため動き出す。やがて2人は秘密の交際を始めるが、家族からの疑いや、拓のインターン先の上司からの猛烈なアプローチ、お互いの将来など、様々な困難に直面し、2人の関係は大きな試練を迎える-。
原作『イッて終わりなわけがない！』
原作者：こめおかしぐ
BL漫画家。『イッて終わりなわけがない！』『ピンク・ディペンド』『シナリオにない恋をおしえて』など、人気作を多数手がける。軽妙な会話劇とリアルな恋愛描写で支持を集める。
■注目のキャストが集結
主演のGUNO（王君豪／BUGVEL）は、韓国の人気オーディション番組を経て日本デビューを果たした台湾出身のアーティスト。2022年に結成されたグローバルボーイズグループ「BUGVEL」のメンバーとして活動し、歌とパフォーマンスで国内外のファンを魅了しています。W主演に、台湾ドラマ『飛魚高校生』で注目を集め、ソロシンガーとしても活躍するChance（成晞）。共演には、モデル・女優として活躍するティファニー・アナイス・リン（林宴慈）、元AKB48 Team TPメンバーでMCや俳優として活躍するジュリー・ユアン（袁子筑）、大ヒットBLドラマシリーズ「HIStory」のメインキャストを務めたリン・ジアウェイ（林嘉威）、料理人、品酒師など多方面で活躍するチャン・カイイー（張楷奕）。国境を越えた才能が集結し、物語にさらなる深みを与えます。
GUNO（王君豪／BUGVEL）
台湾・台北出身。韓国での練習生経験を経て、2022年にボーイズグループBUGVELのメンバーとして日本デビュー。多言語を操り、確かな歌唱力と表現力で活躍中。
Chance（成晞）
台湾出身。アイドルグループ「A-TEAM」出身で、2021年にEP『受不了 Can’t Take It』をリリース。歌手活動に加え、俳優としてもドラマや映画に出演し幅広く活動している。
◼︎CREDIT
ライセンス販売・宣伝（日本）：NAKACHIKA PICTURES
ジャンル：海外ドラマ、ラブロマンス
言語：台湾華語
字幕：日本語
レーティング：自主G
製作国：日本
監督：姜秉辰
脚本統括：林珮瑜 脚本：羅翎心
出演者：GUNO（王君豪／BUGVEL）,Chance（成晞）,ティファニー・アナイス・リン（林宴慈）,ジュリー・ユアン（袁子筑）,リン・ジアウェイ（林嘉威）,チャン・カイイー（張楷奕）
公開年：2025
製作：株式会社CLLENN
■ 配信スケジュール
・9/12(金)配信：EP1~EP3(34話)
・9/19(金)配信：EP4(11話)
・9/26(金)配信：EP5(11話)
・10/3(金)配信：EP6(12話)
・10/10(金)配信：EP7(12話)
・10/17(金)配信：EP8(12話)
・10/24(金)配信：EP9(10話)
・10/31(金)配信：EP10(13話)
■配信プラットフォーム
縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」
あなたの“スキマ”に、“感動”を。縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」
“あなたのスキマに、感動を。”をコンセプトに、次世代を担う新進気鋭クリエイターたちによる “濃密なエンタメ”を提供するプラットフォーム。1話1分半～3分程度、冒頭数話を無料視聴とし、その後都度課金にて作品をリリース。世代問わず反響を得てきたGOKKOならではの独自ノウハウを存分に活かし、恋愛・インモラル・青春・コメディなど、ジャンル問わずクリエイターの個性が輝く作品を展開中。
・仕様：iOS版、Android版
・料金：無料DL ※アプリ内課金あり
・動作環境予定：iOS17以降 Android12以降
※他プラットフォームでも同時配信中
・縦型ドラマ：タテドラ / mov / Helo
・横型ドラマ：Amazon Prime Video / FOD / DMM TV / カンテレドーガ / music.jp
アプリをダウンロードして無料視聴する :
https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz
■株式会社GOKKOとは
株式会社GOKKO
今までも、これからも。止められない成長と、世界への野心。次世代エンターテイメントリーダーが集まるクリエイティブカンパニー。
“日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」。2021年5月に6人で結成し、2022年に株式会社GOKKOを設立。企画から脚本、撮影、編集、投稿、マーケティングまでを一気通貫・ワンチームで行う世界水準の制作体制を取り入れ、これまで制作・投稿した動画は4,000本。累計再生数は100億回（2025年9月時点）&SNSでの総フォロワー数620万人*を突破。再生数、フォロー数、いいね数においてショートドラマカテゴリーの中で日本No.1を誇る“これからの時代のドラマ表現のあり方”を世の中に提示し続けるクリエイター集団。
*共同アカウントを含む
■会社概要
所在地：東京都港区
代表者：共同代表 代表取締役 田中聡、 代表取締役 多田智
