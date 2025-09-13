【レビュー投稿でプレゼント】トータルケアブランドVITALISM、楽天ふるさと納税レビューキャンペーンを開始！

株式会社ヘアジニアス・ラボラトリーズ

株式会社ヘアジニアス・ラボラトリーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：津田知明）が展開する東京・表参道の頭皮ケアクリニックの思いから生まれたトータルケアブランド「VITALISM（バイタリズム）」は楽天ふるさと納税における返礼品に関して、キャンペーンを開始いたしました。

楽天ふるさと納税にて、群馬県千代田町の返礼品として提供中のボディウォッシュ、フェイスウォッシュ、薬用スキンケアセット、ボディ＆スキンケアセットをご利用いただいた方を対象に、楽天市場内にレビューをご投稿いただいた方先着30名様に、「シャンプー＆コンディショナーのトライアルパウチ（男性用）」をプレゼントいたします。

ぜひこの機会に、楽天ふるさと納税商品ページ(https://item.rakuten.co.jp/f105236-chiyoda/c/0000000254/)よりお申し込みくださいませ。

対象商品

群馬県千代田町 返礼品

・ボディウォッシュ（https://item.rakuten.co.jp/f105236-chiyoda/ch041-001/）

・フェイスウォッシュ（https://item.rakuten.co.jp/f105236-chiyoda/ch041-004/）

・薬用スキンケアセット（https://item.rakuten.co.jp/f105236-chiyoda/ch041-007/）

・ボディ＆スキンケアセット（https://item.rakuten.co.jp/f105236-chiyoda/ch041-010/）

応募方法

１.千代田町に寄付を申し込む

２.VITALISMの返礼品が届いたら、実際にご使用後、楽天内でレビュー（感想）を投稿

３.注文者様のご住所宛にプレゼントが届く

※プレゼントはポスト投函で順次発送いたします

プレゼント内容

VITALISM スカルプシャンプー＆コンディショナー トライアルパウチ（男性用）

VITALISM

VITALISM(バイタリズム)は、シリーズ累計販売本数は258万本を突破(2023年10月時点)。

東京・表参道の頭皮ケアクリニックの「毎日のシャンプーで頭皮環境を整えて、美しく健やかな髪を育めるようにしたい」という思いから生まれたトータルケアブランドです。スタッフとして毛髪診断士を有し、日々、様々な製品やサービスの研究開発に努めています。

「バイタリズム スカルプシャンプー MEN」は、ドン・キホーテ スカルプシャンプー部門で 2年連続第1位を獲得。（バイタリズム スカルプシャンプーM 2022年度・2023年度 単品売上実績）

髪も頭皮も、フェイスもボディも、より健やかに美しく。成分にも処方にも徹底的にこだわった製品づくりで、今も進化を続けています。

株式会社ヘアジニアス・ラボラトリーズ 会社概要

社名：株式会社ヘアジニアス・ラボラトリーズ

Hair Genius Laboratories, Inc.

代表者：津田知明

本社：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目30-3 東急プラザ表参道502号

事業内容：化粧品、医薬品、医薬部外品の製造及び販売

TEL：0120-620-680

公式HP：https://vitalism.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/vitalism_official/

X：https://twitter.com/VITALISM_PR

LINE：https://lstep.app/a04Hio4

TikTok：https://www.tiktok.com/@vitalism_official