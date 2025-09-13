電子コミック配信サービス『ComicFesta』にて3日間限定20%ポイントバックキャンペーンを開催！

株式会社ウェイブ（本社：東京都豊島区、代表：関口航太）が運営する電子コミック配信サービス「ComicFesta（コミックフェスタ）」にて、9月13日(土)～9月15日(月)の3日間限定で、LINE公式アカウントの友だち登録およびID連携を行い、キャンペーン期間中に対象条件を満たした方へ、ご購入ポイントの20％分を還元するお得なキャンペーンを実施いたします。


キャンペーン概要


本キャンペーンは、普段よりもお得に作品をまとめ買いできる絶好のチャンスです。


人気作品の一気読みや新たな作品との出会いに、ぜひご活用ください。


さらに、LINE連携をしておくことで、今後もお得な情報や限定キャンペーンの通知を受け取ることができるため、ComicFestaの利用がより便利になります。



■キャンペーン名


　【3日間限定】20%ポイントバックキャンペーン



■実施期間


　2025年9月13日(土)～2025年9月15日(月)



■概要


　LINE友だち登録・ID連携済みの上で、期間中に「巻読み」で3巻以上購入すると、購入ポイントの20％分（最大1,000ポイントまで）を還元いたします。



■参加条件


　１.ComicFesta公式LINEアカウントを友だち追加


　　LINE公式アカウント：https://page.line.me/bod7599w


　　※すでに友だち登録済みの方は対応不要


　２.LINE ID連携を実施


　　※すでにID連携済みの方は対応不要


　３.キャンペーン期間中に「巻読み」で3巻以上購入


　　※コマ読みでの購入は対象外


　　※LINE連携前の購入でも、期間中であれば還元対象



■ポイント還元内容


　購入時に使用したポイントの20％分（最大1,000ポイントまで）



■ポイント付与予定日


　2025年10月3日(金)


　※ポイントはプレゼントBOXを通じて付与


　※以下の場合は還元対象外


　　・LINE友だち登録解除


　　・ID連携解除


　　・アカウントのブロック


　　・月額登録の解約


LINE連携方法


１.「ComicFesta」LINE公式アカウントを友だち追加


　LINE公式アカウント：https://page.line.me/bod7599w


２.トーク内メニューの「LINE ID連携」をタップ（または「プッシュ」と送信）


３.自動返信で届くURLにアクセスし、ID連携を完了


ComicFesta





電子コミックを中心に様々なエンタメコンテンツをマルチデバイスに対応する自社サイトで配信しています。大手出版社の大人気作品はもちろん自社で作品を持つ強みを活かし、オリジナルコンテンツをいち早く提供しており、『ComicFesta』でしか見ることのできないタイトルも配信しています。


名　称：ComicFesta（コミックフェスタ）


配　信：オリジナル全作品、その他人気マンガ作品多数。


ＵＲＬ：https://comic.iowl.jp/


公式X：https://x.com/ComicFesta_Info