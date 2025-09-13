★先着数量限定★萩原ケイク先生『木更津くんの××が見たい』のサイン本付き１～12巻セットを販売受付開始！【漫画全巻ドットコム】

株式会社TORICO

『それでも愛を誓いますか？』などでもお馴染み、萩原ケイク先生の珠玉のタイトル『木更津くんの××が見たい』の最新12巻の発売を記念して、直筆サイン本を入れた1～12巻セットの販売が決定しました。

この度販売する『木更津くんの××が見たい』12巻セットには、先着購入特典として、萩原ケイク先生の直筆サインが入った単行本1巻に加え、購入特典として両面イラストカードが同梱されます。

■販売情報

商品名：『木更津くんの××が見たい』サイン本付き12巻セット

販売価格：9,372 円（税込）

販売受付開始：2025年9月12日

販売サイト：漫画全巻ドットコム

https://www.mangazenkan.com/items/12491067/

仕事、昇進、恋愛、結婚。30代半ばの生き方に悩み、頑張る女性のリアルを描いた“不器用で純粋で、少し普通じゃない”リハビリ恋愛！カラダの関係から始まった二人の恋、いったいどうなる…！？

女性におすすめの大人な恋愛漫画をこの機会にいかがでしょうか！

