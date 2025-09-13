★先着数量限定★萩原ケイク先生『木更津くんの××が見たい』のサイン本付き１～12巻セットを販売受付開始！【漫画全巻ドットコム】
『それでも愛を誓いますか？』などでもお馴染み、萩原ケイク先生の珠玉のタイトル『木更津くんの××が見たい』の最新12巻の発売を記念して、直筆サイン本を入れた1～12巻セットの販売が決定しました。
この度販売する『木更津くんの××が見たい』12巻セットには、先着購入特典として、萩原ケイク先生の直筆サインが入った単行本1巻に加え、購入特典として両面イラストカードが同梱されます。
■販売情報
商品名：『木更津くんの××が見たい』サイン本付き12巻セット
販売価格：9,372 円（税込）
販売受付開始：2025年9月12日
販売サイト：漫画全巻ドットコム
https://www.mangazenkan.com/items/12491067/
仕事、昇進、恋愛、結婚。30代半ばの生き方に悩み、頑張る女性のリアルを描いた“不器用で純粋で、少し普通じゃない”リハビリ恋愛！カラダの関係から始まった二人の恋、いったいどうなる…！？
女性におすすめの大人な恋愛漫画をこの機会にいかがでしょうか！
【漫画全巻ドットコムについて】
1巻から最終巻まで全巻まとめ買いできるインターネット書店です。
紙も電子も豊富な取り揃えでお探しのコミックがきっと見つかるはず。
お客様の用途にあわせて多様な方法で漫画をお楽しみいただけるネット書店としてサービス展開しています。
公式サイト：https://www.mangazenkan.com/
公式X(Twitter)：https://twitter.com/mangazenkan
【漫画全巻ドットコムECアプリ好評配信中！】
App Store：https://apps.apple.com/us/app/id1539547270
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mangazenkan.mangazenkanec
【株式会社TORICOについて】
世界に「楽しみ」を増やす、をミッションに
「日本」だけじゃなく「世界」を、ただ「好き」じゃなく「虜」にしたい。
TORICOはそんなサービスを目指しています。
詳しくは公式サイトご覧ください。
公式サイト：https://www.torico-corp.com/