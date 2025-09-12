AI×元記者が、貴社を炎上から守る！「AMAIZIN危機管理広報」開始

PXC株式会社

Corporate Promotion DX CompanyのPXC株式会社（以下、PXC｜https://pxc.co.jp/(https://pxc.co.jp/)）は9月12日、子会社で広報事業を展開する株式会社アントロット（以下、アントロット）と共同で、企業の危機発生時に元記者が取材対応を担う新サービス「AMAIZIN危機管理広報」を開始しました。

本サービスは、AIによる過去事例分析と元記者の危機管理ノウハウを組み合わせ、炎上・不祥事・事故といった緊急事態に備える即応体制を、平時から整える仕組みを提供します。

起きてからではもう遅い 危機対応は発生前の準備が9割

AMAIZIN危機管理広報の詳細はこちら :https://service.amaizin.biz/pr-kikikanri

炎上や不祥事、事件事故は、発生してから慌てて対応しても手遅れになるケースが少なくありません。

SNSでの拡散、記者会見での失言、社員の混乱――こうした初動ミスが、企業にとって取り返しのつかないイメージ低下につながります。

「AMAIZIN危機管理広報」は、危機が起きる前から体制を整えることで、万が一の際にスムーズな対応を実現します。

メディアを知り尽くした専門チーム

本サービスを共同展開するアントロットは、元新聞記者やテレビ局出身者など、メディア業界に深い知見を持つ専門人材で構成されています。企業の目的達成から逆算した広報戦略の設計・実行に強みを持ち、大手企業から地方の老舗企業まで100社超の広報を担当。累計5,000件以上のメディア掲載実績を有します。

これらの実績と知見をベースに、生成AIの分析力をかけあわせ、危機発生時の即応体制を強化するのが「AMAIZIN危機管理広報」です。

サービスの特徴

１.データで備える：AIによる過去事例分析

炎上・不祥事・事故など過去の類似ケースを、AIにて常時自動で抽出しています。「沈静化に成功した要因」「逆に炎上を拡大させた要因」まで可視化し、データに基づいた初動判断を可能にします。

２.現場で守る：元記者による取材対応

AMAIZIN危機管理広報では、記者経験者が貴社の広報パートナーとして対応します。記者視点を理解しているからこそ、どのように伝えれば取材がスムーズに進むのか、報道されるリスクを抑えられるのかを熟知しています。緊急時には社内広報窓口の代行やリリースの執筆も担い、初動の混乱を防ぎながら、広報対応の質を高めます。

３.平時から整える：即応体制の構築

危機発生後にゼロから体制を整えるのは遅すぎます。平時から契約することで、社内体制を把握した「即応チーム」がすでに待機している状態を実現。安心して本業に集中できる環境を提供します。

初動で信頼を守った実例：洞窟ツアー事故

地方で実施された洞窟ツアーで事故が発生した際、当社が広報窓口を一任され、初動の混乱を最小化しました。地元と全国メディアへの対応を分け、記者の温度感を踏まえて対応。記者会見を回避しながら信頼を確保し、報道は最小限に収束しました。

料金プラン

万が一に備える安心の基本プラン

「AMAIZIN危機管理広報プラン」 月額：100,000円（税別）

含まれるサポート内容：

・元記者による取材対応

・緊急時の社内広報窓口代行

・緊急時のプレスリリースや公式発表の執筆

・すぐ動ける“即応体制”の事前構築

・事業状況の把握のための定例MTG

オプション

詳細はお問い合わせください。

オプション例：

・記者会見対応

・SNS炎上リスク研修（新人・内定者向け）

・初動対応マニュアル作成支援

平時からの契約で「いざ」に備える

お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

サービスの詳細・お問い合わせはこちら :https://service.amaizin.biz/pr-kikikanri

【会社概要】

PXC株式会社

本社：〒110-0016 台東区台東4-19-9 山口ビル7 7階

URL：https://pxc.co.jp/

代表取締役CEO：菅野健一

代表取締役COO：飯澤満育

業界50年の知見とAIなどの最新テクノロジーを駆使し、お客様をセールスプロモーションやマーケティング活動で支援する会社です。





株式会社アントロット

本社：〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-2-5 ジャコワ東日本橋901

URL：https://untrot.co.jp/

代表者：上田直輝

事業内容：広報・PR活動のサポート

元メディア出身者を中心とした広報チームを編成し、大手企業から地方の小さな老舗企業まで100社を超える企業の広報を担当してきました。