「Gomez ESGサイトランキング2025」において、2年連続で優秀企業に入賞

株式会社レオパレス21

株式会社レオパレス21（東京都中野区 代表取締役社長：宮尾 文也、以下「当社」）は、「Gomez ESGサイトランキング2025」において、2年連続で「優秀企業」に選出されました。今回のランキングでは、前回の24位から14位へと大きく順位を上げ、不動産業界で最高位を獲得しています。

サステナビリティサイトの機能向上に向けた取り組み

当社では、サステナビリティに関する情報発信のより一層の充実を図るため、ウェブサイトの改善を進めてまいりました。特に2024年度以降は、以下の取り組みに注力し、情報開示の透明性の確保およびウェブサイトの利便性向上に努めています。

■コンテンツの拡充

環境・社会・ガバナンスに関する情報を体系的に整理し、開示内容の拡充を図りました。

近年では、特に人事制度や人材育成方針をはじめとする人的資本経営に関する情報を充実に注力しています。

■データの充実化

温室効果ガス排出量や人材関連指標など、ESGに関する定量データを、複数年にわたり開示しております。これにより、サステナビリティ活動の進捗状況を、客観的かつ継続的に確認可能な形で提示しています。

■ユーザビリティの向上

利用者が必要な情報へ円滑にアクセスできるよう、サイト内検索機能を強化するなど、利便性の向上に取り組んでいます。

「Gomez ESGサイトランキング2025」について

Gomez ESGサイトランキング調査は、「ウェブサイトの使いやすさ」「ESG共通」「E（環境）」「S（社会）」「G（ガバナンス）」の5つのカテゴリから構成される調査項目を設定し、対象となる上場会社のESGサイトを評価します。調査項目は、主要ユーザーである株主・投資家だけではなく、幅広いステークホルダーの視点を盛り込んで設定されています。

【レオパレス21 サステナビリティページ】

https://www.leopalace21.co.jp/sustainability/index.html

【Gomez ESGサイトランキング2025】

https://www.gomez.co.jp/ranking/esg/ (https://www.gomez.co.jp/ranking/esg/)

■会社情報

株式会社レオパレス21

設立：1973年8月17日

本社住所：〒164-8622 東京都中野区本町2-54-11

代表：代表取締役社長 宮尾 文也

企業サイト：https://www.leopalace21.co.jp/