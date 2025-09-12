有吉佐和子『青い壺』が90万部突破！黒柳徹子さんの推薦コメント入り・スペシャル新帯が全国の書店店頭に

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区 社長：飯窪成幸)が発行する有吉佐和子さんの小説『青い壺』が、累計部数90万部を突破いたしました。このことを記念して、タレント・黒柳徹子さんの推薦コメントをデザインした特別な新帯を、全国の書店店頭で展開いたします。

止まらない『青い壺』人気

有吉佐和子『青い壺 新装版』（文春文庫）

有吉佐和子さんが1976（昭和51）年に発表した小説『青い壺』。一度は絶版になりましたが、改めて作品の魅力に目をつけた文春文庫の編集者が2011年に文庫新装版を刊行すると、口コミで火がつきロングセラー作品に。

そして、『おはよう日本』『100分de名著』（NHK）『あの本、読みました？』（BSテレ東）『グッド！モーニング』（テレビ朝日）などメディアでの紹介も大反響となり、文庫の新装版だけで現在までに44刷641,000部を発行。2025年上半期ベストセラー文庫１位にも輝きました。（トーハン・日販・オリコン調べ）

そんな『青い壺』を読んで感銘を受けた原田ひ香さん、太田光さん、黒柳徹子さんも推薦コメントを寄せてくださっています。

『青い壺』への推薦コメント

感情が手に取るように分かる。とても見事！

黒柳徹子さん

信じられないくらいに面白い！

爆笑問題 太田光さん

こんな小説を書くのが私の夢です。

作家 原田ひ香さん

今回のスペシャル帯では、表1・表2（オモテ・ウラ）に豪華コメントが揃い踏み

『青い壺』作品紹介

ある陶芸家が作った青磁の壺が、売られ、贈られ、時には盗まれ、さまざまな人の手に渡っていく。定年後の夫をもてあます妻、老いた母を引き取る独身の娘、高級レストランでつかの間の贅沢を味わう夫婦、相続争いをする家族、道ならぬ恋を匂わせる男女.....市井の人々のドラマが「青い壺」のつややかな陶面に映し出されていく。

「青い壺」がつなぐ、人生の数奇な断面を描き出す13の物語。

著者プロフィール

有吉佐和子さん ※本画像は、本記事ご紹介の場合に限りご使用いただけます。クレジットは「提供：文藝春秋」でお願いいたします。有吉佐和子（ありよし・さわこ）

昭和6（1931）年、和歌山生まれ。

昭和31（1956）年に『地唄』で文壇デビュー。

紀州を舞台にした『紀ノ川』『有田川』『日高川』三部作、世界初の全身麻酔手術を成功させた医者の嫁姑問題を描く『華岡青洲の妻』（女流文学賞）、老人介護問題に先鞭をつけ当時の流行語にもなった『恍惚の人』、公害問題を取り上げた『複合汚染』など意欲作を次々に発表し人気作家の地位を確固たるものにする。多彩かつ骨太、エンターテインメント性の高い傑作の数々を生み出した。

昭和59（1984）年8月逝去。

※本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです。

書誌情報

書 名：『青い壺 新装版』

著 者：有吉佐和子

判 型：文庫判

新装版発売日：2011年7月8日

定 価：847円（税込）

ISBN：978-4-16-713710-6

書誌URL：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784167137106