¥Õ¥©ー¥È¥ì¥¹¹ñºÝË¡Î§»öÌ³½ê¡¢¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¸ø³« ― º¾µ½Èï³²µßºÑ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥êー¥¬¥ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡
¥Õ¥©ー¥È¥ì¥¹¹ñºÝË¡Î§»öÌ³½ê(https://fortress-international-lawfirm.gr.jp/)¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¡¿ÂåÉ½ÊÛ¸î»Î¡§³ùÅÄ ËÉ§¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»öÌ³½ê¤Ï¡¢³¤³°FX¡¦°Å¹æ»ñ»º¡¦SNSÅê»ñº¾µ½¤Ê¤É¡¢µÞÁý¤¹¤ëº¾µ½Èï³²¤ÎÊÖ¶âÀÁµá¤òÀìÌç¤Ë¼è¤ê°·¤¦Ë¡Î§»öÌ³½ê¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂåÉ½ÊÛ¸î»Î¤Ï¸µºÛÈ½´±¤Î·ÐÎò¤òÍ¤·¡¢³Î¤«¤ÊË¡ÅªÃÎ¸«¤È·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ°ÍÍê¼Ô¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤ÎÆÃ¿§¤äÊÛ¸î»Î¾Ò²ð¡¢ÁêÃÌ¤ÎÎ®¤ì¡¢ÈñÍÑÂÎ·Ï¤Ë²Ã¤¨¡¢SDGs¤ä¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â·ÇºÜ¡£
½é²óÁêÃÌÎÁ¡¦»öÁ°Ä´ºº¤ÏÌµÎÁ¤È¤·¡¢°ÍÍê¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤ÆÁêÃÌ¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¡§https://fortress-international-lawfirm.gr.jp/
¥³¥é¥à¡§https://fortress-international-lawfirm.gr.jp/column/
ÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢SNS¤ä¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡¢³¤³°FX¡¦°Å¹æ»ñ»º¼è°ú¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Êº¾µ½Èï³²¤¬Á´¹ñÅª¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤¬Å¬ÀÚ¤ÊÊÖ¶â¼êÃÊ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤º¤Ëµã¤¿²Æþ¤ê¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÃ¤Ë¹âÎð¼Ô¤ä»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñÅª¤Ë¼å¤¤Î©¾ì¤Î¿Í¡¹¤¬Èï³²¤ËÁø¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢Ë¡Åª¥µ¥Ýー¥È¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹³È½¼¤¬½ÅÍ×¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥©ー¥È¥ì¥¹¹ñºÝË¡Î§»öÌ³½ê¤Ï¡¢º¾µ½Èï³²µßºÑ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿·¤·¤¤Ë¡Ì³¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢Èï³²¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Èï³²¤Ë¶ì¤·¤àÊý¡¹¤Ë°ìÆü¤âÁá¤¯°Â¿´¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢Ë¡Åª¼êÃÊ¤òÄÌ¤¸¤¿»Ù±ç¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹¤¯¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¡ÊÂåÉ½ÊÛ¸î»Î ³ùÅÄ ËÉ§¡Ë
¥Õ¥©ー¥È¥ì¥¹¹ñºÝË¡Î§»öÌ³½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼Ò¡¡Ì¾¡¡¡§¥Õ¥©ー¥È¥ì¥¹¹ñºÝË¡Î§»öÌ³½ê
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶4ÃúÌÜ-21-3¿·¶¶ÅìµÞ¥Ó¥ë203
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§³ùÅÄ ËÉ§
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡Öº¾µ½Èï³²¤ÎÊÖ¶âÀÁµá¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿Ë¡Î§»öÌ³½ê¡£Ä´ºº¡¦¸ýºÂÅà·ë¡¦ÊÖ¶âÀÁµá¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÌ³¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÃ´¤¤¡¢¤«¤ÄÌµÎÁÁêÃÌ¤ä¼Ò²ñÅª³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÈï³²¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡×ÅÀ¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¡£
»öÌ³½êHP¡§https://fortress-international-lawfirm.gr.jp/