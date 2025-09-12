現役歌王　ALL STAR DREAM MATCH 2025年11月1日（土） /東京国際フォーラム ホールA

ぴあ株式会社

貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。2025年11月1日（土）、東京国際フォーラム ホールA（東京都・千代田区）にて開催される「現役歌王 ALL STAR DREAM MATCH」のゲスト出演者が決定いたしました。貴媒体にてご紹介の程、宜しくお願い申し上げます。

「現役歌王・日韓歌王戦」日本で今一度対決する！！現役歌王JAPANオーディション出演者のゲスト出演も決定！

日韓国交正常化60周年を記念し特別に企画された『現役歌王JAPAN』。そこで選ばれた日本のTOP７と韓国のTOP７達が互いの歌声で熱くぶつかり合う「2025日韓歌王戦」は、現在韓国MBNにて放送中です。初回放送の視聴率4.6％、第2回目の放送は最高視聴率6.2％、平均視聴率5.6％を記録し、同日放送された韓国の全チャンネルのバラエティー番組の中、堂々の1位となり大きな話題を呼んでいます。

日本ではBS日テレにて、9月14日（日）より日本語字幕付きで放送がスタートします。11月1日（土）には東京国際フォーラムにて、番組出演者が一堂に会し、白熱の歌バトルを繰り広げる『現役歌王 ALL STAR DREAM MATCH』が開催されます。そこに「現役歌王JAPAN」予選ラウンドに参加した出演者が、ゲストとして登場することも決定しました。

『日韓 TOP10 SHOW」に出演し、アジアを魅了した若干13歳の川合結人、“令和のリトルプリンス”と呼ばれる矢田佳暉、世界カラオケ大会2連覇を果たし挑戦し続けるエンターテイナー海蔵亮太、真っ直ぐ遠くまで響き渡るやまびこボイスが持ち味の“演歌界の希望”二見颯一が、ゲストとして参加いたします。

韓国の出演者は現在調整が入っており、最新の出演者情報は確定次第、公式ホームページなどを通して告知予定です。

「現役歌王」「2025日韓歌王戦」で繰り広げた数々の名歌唱シーンを生で体感できるこのチャンス、見逃しなく！

■開 催 日： 2025年11月1日（土）

昼公演 開場13:00 開演14:00(予定)

夜公演 開場17:30 開演18:30(予定)

■会 場：東京国際フォーラム ホールA

（〒100-0005 東京都千代田区丸の内３丁目５－１）

■出 演：Masaya、 TAKUYA、 Juni、 SHU、木本慎之介、 Shin、韓国TOP7

【ゲスト】川合結人、矢田佳暉、海蔵亮太、二見颯一

■チケット： VIP席 20,000円 (最前優良席・特典付き)

SS席 15,000円（前優良席・特典付き)

指定席 9,800円 ※特典は後日、オフィシャルHPにて発表

■主 催：「現役歌王JAPAN」製作委員会

■問 合 せ ：ライブインフォメーション：0570-017-230（平日12:00~15:00)

■H P： https://www.bs4.jp/genekikaojapan/

【現役歌王・日韓歌王戦とは】

『2025日韓歌王戦』は、日韓国交正常化60周年を記念し、両国のトップボーカリストが名誉と誇りをかけて激突、日韓両国の文化と情熱がぶつかり合う、かつてないスケールの音楽対決番組です。今年の男子版では『現役歌王JAPAN』で選ばれたTOP７と韓国の『現役歌王2』で選ばれた韓国のTOP7出演し、昨年韓国で放送された「2024日韓歌王戦（女子）」からさらに進化したステージ演出と新ルールの導入により、予測不能な展開が視聴者を魅了します。

韓国では既にMBN局にて放送されており、初回放送の視聴率4.6％、第2回目の放送では最高視聴率6.2％・平均視聴率5.6％を記録し、同日放送された韓国の全チャンネルのバラエティー番組の中、堂々の1位を記録しています。日本では9月14日よりBS日テレにて日本語字幕入りで放送予定です。

現役歌王 日韓戦」放送：BS日テレ / Tver

2025年 9月 14日 (日) 16:30-18:25 9月21日（日）16:00-17:55

9月 28日 (日) 16:00-17:55 10月 5日（日）16:30-18:25

10月 12日 (日) 16:00-18:00 10月19日（日）17:00-18:55

※放送日・時間の変更の可能性あります

【現役歌王JAPAN ゲスト出演】

川合結人

2011年12月11日生まれ、歌手兼子役。小学三年生から子役として活動。2024年12月日本テレビ「歌唱王～全日本歌唱力選手権～」に出演し4位という結果を残した。2025年3月韓国MBN局の音楽番組「日韓 TOP10 SHOW」に出演し、「You Raise Me Up」の日本語カバー版や「君をのせて」などを披露した。

矢田佳暉

2004年6月18日生まれ、奈良県出身。10歳の頃から歌を始め、高校生でギターボーカルとしてバンドを結成し、本格的にアーティストを目指し始める。K-POPと邦ロックにルーツを持ち、低音の魅力とダンスを武器にマルチなアーティストを目指して活動中。

海蔵亮平

1990年8月8日生まれ、 愛知県出身。2018年６月「愛のカタチ」でデビューした現役８年目の歌手。2023年から毎週楽曲配信を行う『Anniversary Every Week Project 週刊海蔵』を始動。63週ギネス世界記録を樹立、現在も自己記録を更新中。

二見颯一

1998年10月26日生まれ、宮崎県出身。演歌歌手。『2017年 日本クラウン演歌・歌謡曲新人歌手オーディション』でグランプリを受賞。2017年3月、「哀愁峠」でデビュー。現役歌王JAPANでは、演歌のみならず、Jpopも歌いこなし、新しい魅力を見出している。